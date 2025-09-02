Μαφία στην Κρήτη: Τα «κόλπα» για να ξεπλένει το μαύρο χρήμα - Πώς άρπαξαν περιουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας
Μαφία στην Κρήτη: Τα «κόλπα» για να ξεπλένει το μαύρο χρήμα - Πώς άρπαξαν περιουσία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας
Και Αρχιμανδρίτης ανάμεσα στους συλληφθέντες - Σε τουλάχιστον μία περίπτωση προσπάθησαν να πάρουν από ιερέα 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον
Τον τρόπο με τον οποίο κατάφερνε να «ξεπλένει» το «βρώμικο» χρήμα η μαφία της Κρήτης από την πώληση κοκαΐνης και κάνναβης κατάφερε και εντόπισε η Ασφάλεια Χανίων, που οδήγησε στον εισαγγελέα συνολικά 49 άτομα, όπου το μόνο σίγουρο είναι πως ένιωθαν άτρωτοι στο νησί.
Για να «καθαρίσουν» λοιπόν τα χρήματα από τη διακίνηση ναρκωτικών και για να τα προωθήσουν στη νόμιμη οικονομία, αυτό που έλεγαν στους αγοραστές ήταν να πληρώσουν αλλά μέσω IRIS (της διατραπεζικής υπηρεσίας πληρωμών που επιτρέπει την άμεση μεταφορά χρημάτων μεταξύ τραπεζικών λογαριασμών).
Σε άλλες περιπτώσεις, αυτό που έκαναν ήταν να χρησιμοποιούν τις νόμιμες επιχειρήσεις τους ως «πλυντήριο» του μαύρου χρήματος, με τους χρήστες των ουσιών να πληρώνουν τη δόση τους μέσω κάρτας στο «POS» της νόμιμης επιχείρησης.
Η χρήση αυτού του τρόπου πληρωμής διευκόλυνε τα μέλη της εγκληματικής οργάνωσης να μεταφέρουν και κυρίως να κρύβουν τα κέρδη τους, παρακάμπτοντας τους ελέγχους του συστήματος.
Μάλιστα, σε μία περίπτωση φαίνεται πως προσπάθησαν να πάρουν από έναν ιερέα 200.000 ευρώ, εκβιάζοντάς τον, χωρίς όμως να τα καταφέρουν εκείνη τη φορά.
Ανάμεσα στους κατηγορούμενους είναι και ένας Αρχιμανδρίτης, ο οποίος μεταξύ άλλων κατηγορείται για «Ηθική αυτουργία σε Εκβίαση, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση» και «Ηθική Αυτουργία σε Επικίνδυνες Σωματικές Βλάβες, τελεσθείσα κατ’ εξακολούθηση».
Το ενδιαφέρον των δύο αδερφών επιχειρηματιών για την εκκλησία των Χανίων ήταν πολύ μεγάλο, με την τοπική κοινωνία να αναφέρει πως είχαν επιλέξει στρατόπεδο στην κούρσα της διαδοχής, με τις τηλεφωνικές επικοινωνίες μεταξύ τους να είναι σχεδόν καθημερινές.
Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.
Κατά την άφιξή τους, μάλιστα, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν στη σύλληψή τους, δηλώνοντας πως πρόκειται για «μια ακόμη ψεύτικη εγκληματική οργάνωση». Οι φωνές τους ακούστηκαν την ώρα που μεταφέρονταν με ισχυρή αστυνομική παρουσία προς την είσοδο του κτηρίου.
Πώς άρπαξαν περιουσία της Ιεράς Μονής Αγίας ΤριάδαςΜέσα στη δικογραφία, οι αξιωματικοί της Ασφάλειας περιγράφουν τους εκβιασμούς σε βάρος κληρικών, που είχαν ως αποτέλεσμα η οργάνωση να βάλει στα ταμεία της 1,5 εκατ. ευρώ, υφαρπάζοντας περιουσιακά στοιχεία της Ιεράς Μονής Αγίας Τριάδας στα Χανιά.
Πήραν προθεσμία να απολογηθούνΟι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιείτο σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις πήραν χθες προθεσμία 48 ωρών ώστε να απολογηθούν
