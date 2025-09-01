Πήραν 48ωρη προθεσμία οι συλληφθέντες για την εγκληματική οργάνωση στην Κρήτη: Με ύβρεις και ειρωνείες πήγαν στον εισαγγελέα - Δείτε βίντεο

Η δικογραφία της Ασφάλειας Χανίων αποκαλύπτει πως ο τζίρος της οργάνωσης

Από αυτά, περίπου 1,1 εκατομμύριο προέρχονταν από τη διακίνηση ναρκωτικών, ενώ τα υπόλοιπα 1,5 εκατομμύριο συνδέονται με άλλες δραστηριότητες, κυρίως μέσα από ξενοδοχεία και beach bars που λειτουργούσαν ως βιτρίνες. Τα μεγαλύτερα ποσά κατέληγαν σε δύο αδέλφια-επιχειρηματίες, οι οποίοι φέρονται να είχαν τον ρόλο των αρχηγών.



Η χλιδή και η επίδειξη ισχύος φαίνεται στο υπερπολυτελές ξενοδοχείο τους έξω από τα Χανιά, με περίφραξη δύο μέτρων, εσωτερική γέφυρα που ένωνε τις εγκαταστάσεις και το άγαλμα του Ποσειδώνα να δεσπόζει μπροστά από την πισίνα.

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον έχουν προκαλέσει οι δεκάδες υπεύθυνες δηλώσεις και εξουσιοδοτήσεις που βρέθηκαν στο σπίτι του επιχειρηματία με ηγετικό ρόλο στην οργάνωση. Οι αστυνομικές αρχές εκτιμούν ότι μέσω αυτών η οργάνωση αποκτούσε εκκλησιαστικά οικόπεδα σε χαμηλές τιμές, τα οποία στη συνέχεια είτε μεταπωλούσε με μεγάλο κέρδος είτε εκμεταλλευόταν η ίδια. Από τις τηλεφωνικές επισυνδέσεις προκύπτει, επίσης, ότι οι εμπλεκόμενοι ενδιαφέρονταν έντονα για τον διορισμό νέου Μητροπολίτη Χανίων, επιχειρώντας να προωθήσουν πρόσωπο της αρεσκείας τους.

Κομβικό ρόλο στην αποκάλυψη της υπόθεσης έπαιξαν δύο μυστικοί αστυνομικοί, οι οποίοι εισχώρησαν στην οργάνωση τον περασμένο Ιούνιο, με το πρόσχημα ότι εργάζονταν σε κατάστημα εστίασης. Η Εισαγγελία Χανίων έδωσε το «πράσινο φως» για τη μέθοδο αυτή, που εφαρμόστηκε για πρώτη φορά στην Κρήτη. Οι δύο αστυνομικοί, αφήνοντας στην άκρη τις στολές τους, κέρδισαν την εμπιστοσύνη των μελών και μέσα σε λίγες εβδομάδες κατάφεραν να χαρτογραφήσουν όλη τη δομή της ομάδας.

Προθεσμία 48 ωρών ώστε να απολογηθούν, ζήτησαν και έλαβαν οι συλληφθέντες για την υπόθεση του κυκλώματος που δραστηριοποιείτο σε διακίνηση ναρκωτικών, εκβιασμούς και βομβιστικές επιθέσεις, οι οποίοι είχαν οδηγηθεί νωρίτερα το απόγευμα στο δικαστικό μέγαρο Χανίων.Η απολογία ενώπιον του ανακριτή θα συνεχιστεί το πρωί της Πέμπτης (4/9), σταδιακά για τα 30 από τα 48 άτομα που συνελήφθησαν, ενώ οι απολογίες αναμένεται να ολοκληρωθούν έως την Παρασκευή.Νωρίτερα, σε ομάδες των οχτώ ατόμων οδηγήθηκαν ενώπιον εισαγγελέα και ανακριτή οι συλληφθέντες για την υπόθεση της εγκληματικής οργάνωσης που, σύμφωνα με την Αστυνομία, εξαρθρώθηκε σε Χανιά και Ρέθυμνο. Το απόγευμα της Δευτέρας, οι πρώτοι κατηγορούμενοι έφτασαν στο Δικαστικό Μέγαρο Χανίων, όπου επικράτησε ένταση.Κατά την άφιξή τους, αρκετοί εκ των κατηγορουμένων αντέδρασαν στη σύλληψή τους, δηλώνοντας πως πρόκειται γιαΟι φωνές τους ακούστηκαν την ώρα που μεταφέρονταν με ισχυρή αστυνομική παρουσία προς την είσοδο του κτηρίου.Την ίδια ώρα, έξω από τα δικαστήρια είχαν συγκεντρωθεί από νωρίς συγγενείς και φίλοι των κατηγορουμένων, εκφράζοντας τη στήριξή τους ενόψει των απολογιών που θα ακολουθήσουν τις επόμενες ώρες και ημέρες.