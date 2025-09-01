Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Παραβιάσεις του FIR Αθηνών από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16
Παραβιάσεις του FIR Αθηνών από οπλισμένα τουρκικά μαχητικά F-16
Τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών ήταν τον Φεβρουάριο του 2023
Λίγες ώρες μετά τις προκλητικές δηλώσεις του Χακάν Φιντάν αλλά και του Ρετζέπ Ταγίπ Ερντογάν στην επέτειο εισβολής το 22 στη Σμύρνη, οι Τούρκοι βάζουν στο «κάδρο» της έντασης και την τουρκική πολεμική αεροπορία.
Μετά από 30 μήνες «νηνεμίας» πάνω από το Αιγαίο η τουρκική πολεμική αεροπορία έστειλε τη Δευτέρα δύο οπλισμένα F-16 να πετάξουν στο FIR Αθηνών.
Αξίζει να σημειωθεί ότι η τελευταία φορά που είχε καταγραφεί είσοδος οπλισμένων τουρκικών μαχητικών αεροσκαφών στο FIR Αθηνών ήταν τον Φεβρουάριο του 2023. Έκτοτε η δραστηριότητα της τουρκικής πολεμικής αεροπορίας στο Αιγαίο ήταν «υποτονική» και περιοριζόταν μόνο στις παράνομες πτήσεις μη επανδρωμένων αεροσκαφών και αναγνωριστικών ATR-72.
Κατά τη διάρκεια της Δευτέρας το ΓΕΕΘΑ κατέγραψε 3 παραβάσεις του FIR Αθηνών οι οποίες προήλθαν από τα δύο οπλισμένα F-16 που πέταξαν στο Νοτιοανατολικό Αιγαίο, από ένα ATR-72 και ένα ελικόπτερο.
Το ΓΕΕΘΑ ανέφερε ότι τα τουρκικά αεροσκάφη αναγνωρίστηκαν σύμφωνα με τους διεθνείς κανόνες, κατά πάγια πρακτική.
Σύμφωνα με τα συγκεντρωτικά στοιχεία του ΓΕΕΘΑ από την αρχή του χρόνου έως το τέλος Αυγούστου είχαν καταγραφεί 408 παραβάσεις των κανόνων εναέριας κυκλοφορίας και 140 παραβιάσεις από μη επανδρωμένα και αναγνωριστικά αεροσκάφη.
