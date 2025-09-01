Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή των υποψηφίων Πανελλαδικών στα ένστολα επαγγέλματα από το 2026
Αλλαγές στην Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής για την εισαγωγή των υποψηφίων Πανελλαδικών στα ένστολα επαγγέλματα από το 2026
Σε ποιες σχολές εφαρμόζονται οι νέοι συντελεστές Ε.Β.Ε. από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026
Το Υπουργείο Παιδείας, Θρησκευμάτων και Αθλητισμού ανακοίνωσε την τροποποίηση των συντελεστών Ελάχιστης Βάσης Εισαγωγής (Ε.Β.Ε.) για σειρά σχολών, ως προϋπόθεση συμμετοχής των υποψηφίων στη διαδικασία επιλογής από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και εφεξής.
Η σχετική Υπουργική Απόφαση (Φ.253/102706/Α5), που δημοσιεύθηκε στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως (ΦΕΚ 4654 τ.Β’/29-08-2025), καθορίζει τις αλλαγές στον συντελεστή Ε.Β.Ε. Τμήματος για τις σχολές που ακολουθούν.
- Ανώτατα Στρατιωτικά Εκπαιδευτικά Ιδρύματα (Α.Σ.Ε.Ι.)
- Ανώτερες Στρατιωτικές Σχολές Υπαξιωματικών (Α.Σ.Σ.Υ.)
- Στρατιωτική Σχολή Αξιωματικών Σωμάτων (Σ.Σ.Α.Σ.)
- Σχολές της Αστυνομικής Ακαδημίας
- Σχολές της Πυροσβεστικής Ακαδημίας
- Ακαδημίες Εμπορικού Ναυτικού (Α.Ε.Ν.)
- Σχολές Δοκίμων Σημαιοφόρων Λιμενικού Σώματος και Λιμενοφυλάκων
- Ανώτερες Σχολές Τουριστικής Εκπαίδευσης (Α.Σ.Τ.Ε.) του Υπουργείου Τουρισμού
Οι τροποποιήσεις θα τεθούν σε ισχύ από τις πανελλαδικές εξετάσεις του 2026 και θα ισχύουν και για τα επόμενα έτη. Κατά τα λοιπά, εξακολουθεί να ισχύει η Υπουργική Απόφαση Φ.251/36604/Α5/31-3-2021 (ΦΕΚ Β’ 1261), όπως έχει ήδη τροποποιηθεί και ισχύει.
