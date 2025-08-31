Το Maison Minrelle ανοίγει τις πόρτες του σε ένα ακόμη σημείο, στον Πειραιά αυτή τη φορά, και προσκαλεί τις λάτρεις των γυναικείων παπουτσιών να ανακαλύψουν τον κόσμο της κομψότητας, της φινέτσας και της λιτής πολυτέλειας!
Χανιά: Σωτήρια λαβή Χάιμλιχ υπαλλήλου ψησταριάς σε τουρίστρια που παραλίγο να πνιγεί, δείτε βίντεο
Το προσωπικό έδρασε ακαριαία και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ
Σωτήρια αποδείχθηκε η άμεση αντίδραση των εργαζομένων σε ψησταριά στο Καστέλι Κισάμου, στην πλατεία Μάνου Κατράκη, οι οποίοι έσωσαν πελάτισσα που κινδύνευε να πνιγεί την ώρα που έτρωγε.
Το περιστατικό σημειώθηκε χθες το μεσημέρι και καταγράφηκε από το κλειστό κύκλωμα ασφαλείας του καταστήματος. Μία γυναίκα που βρισκόταν για φαγητό ένιωσε ξαφνικά να πνίγεται, καθώς κομμάτι τροφής σφηνώθηκε στον λαιμό του, προκαλώντας σοβαρή δυσκολία στην αναπνοή.
Όπως φαίνεται και στο βίντεο, το προσωπικό έδρασε ακαριαία και της παρείχε τις πρώτες βοήθειες, εφαρμόζοντας τη λαβή Χάιμλιχ – την κλασική τεχνική που σώζει ζωές σε περιπτώσεις απόφραξης του αεραγωγού.
«Ένιωσα υπερήφανος και για το παιδί που βοήθησε και για το προσωπικό μου για την κίνηση αυτή. Ήταν κυρία, έτρωγε κανονικά στο κατάστημα και ακριβώς δεν ξέρουμε αν έφαγε κάτι το οποίο την εμπίδισε ή πνίγηκε, θεωρήσαμε ότι πνίγηκε. Άρχισε να χάνει τις αισθήσεις της και αυτά, το παιδί έκανε την κίνηση αυτή», είπε στον Alpha ο ιδιοκτήτης της ταβέρνας.
Η λαβή Χάιμλιχ, που πήρε το όνομά της από τον Αμερικανό θωρακοχειρουργό που την εισήγαγε, είναι μια απλή αλλά καθοριστική μέθοδος για την απομάκρυνση αντικειμένου που φράζει τον αεραγωγό, δίνοντας στον άνθρωπο που κινδυνεύει την ευκαιρία να ξαναβρεί την αναπνοή του.
