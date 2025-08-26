Όλα όσα πρέπει να γνωρίζεις για να μην βρεθείς την τελευταία στιγμή να ψάχνεις κάτι που δεν…βρίσκεται!
Ο Χρίστος Κούγιας απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα social media
Ο γιος του Αλέξη Κούγια κάνει λόγο για κυκλοφορία κακόβουλου λογισμικού με δήθεν προσωπικά στοιχεία του - Διευκρινίζει πως θα ενημερωθεί σχετικά η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος
Ο Χρίστος Κούγιας γνωστοποίησε με ανακοίνωσή του, πως απενεργοποίησε τους λογαριασμούς του στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, καθώς διαπίστωσε, σύμφωνα με όσα λέει, πως κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία του σε συνημμένο αρχείο, πιθανώς από επεξεργασία μέσω Τεχνητής Νοημοσύνης (ΑΙ).
Ο γιος του Αλέξη Κούγια διευκρινίζει πως σήμερα θα ενημερωθεί η Δίωξη Ηλεκτρονικού Εγκλήματος.
Η ανακοίνωση του Χρίστου Κούγια
«Κυκλοφορεί κακόβουλο λογισμικό με δήθεν προσωπικά στοιχεία μου σε συνημμένο αρχείο πιθανώς από επεξεργασία AI.
Ως εκ τούτου μην ανοίξετε κάποιο link που αφορά το όνομα μου ή μήνυμα που περιλαμβάνει φωτογραφίες μου, καθώς μπορεί να δημιουργηθεί πρόβλημα και στους δικούς σας λογαριασμούς.
Σε συνεργασία με την εταιρεία Crime Lab του κ. Μανώλη Σφακιανάκη, αποφασίσαμε την απενεργοποίηση των λογαριασμών μου στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Μετά από παρότρυνση του κ. Σφακιανάκη και των δικηγόρων μου θα προσκομιστούν σήμερα όλα τα απαιτούμενα στοιχεία στην δίωξη ηλεκτρονικού εγκλήματος και ύστερα θα υποβληθεί μήνυση κατά παντός υπευθύνου που βρίσκεται πίσω από τους λογαριασμούς αυτούς και προσπαθεί να με εκβιάσει.
Αθήνα, 26/8/2025
Με εκτίμηση και σεβασμό
Χρίστος Κούγιας»
