Χειροπέδες ξανά στον 37χρονο Ρομά που παρίστανε τον παρκαδόρο σε δημόσιο πάρκινγκ στη Ρόδο
Θα παραπεμφθεί στη δικαιοσύνη, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες
Για δεύτερη φορά μέσα σε λίγες μέρες, συνελήφθη στο κέντρο της Ρόδου, έπειτα από καταγγελία, ο ίδιος Ρομά, που παρίστανε τον... παρκαδόρο σε δημόσιο χώρο στάθμευσης, εισπράττοντας ποσά από ανυποψίαστους, κυρίως τουρίστες, που κινούνταν στην περιοχή τις βραδινές ώρες.
Σύμφωνα με τη rodiaki.gr, πρόκειται για το ίδιο άτομο, 37 ετών, που εμφανιζόταν ως ιδιοκτήτης του δημόσιου χώρου στάθμευσης στην περιοχή του Μανδρακίου, «Ήχος και Φως», και χρέωνε όσους ήθελαν να σταθμεύσουν εκεί. Ο ίδιος, μάλιστα, ήταν επιθετικός απέναντι σε άτομο που του έκανε παρατήρηση όταν τον άκουσε και τον είδε να ζητάει χρήματα, παριστάνοντας τον... παρκαδόρο!
Ο 37χρονος συνελήφθη χθες στις 20:40 το βράδυ από αστυνομικούς και κρατείται για να παραπεμφθεί ξανά στη δικαιοσύνη, για δεύτερη φορά μέσα σε δύο εβδομάδες.
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
