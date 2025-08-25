Στο Ναύπλιο το super yacht «Yas» της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, δείτε βίντεο

Το πρωί της Δευτέρας 25 Αυγούστου το λιμάνι του Ναυπλίου υποδέχτηκε το εντυπωσιακό super yacht «Yas», το οποίο ανήκει σε μέλος της βασιλικής οικογένειας των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων. Το σκάφος, με ιστορία που ξεκινά από την εποχή που υπηρέτησε ως φρεγάτα, σήμερα αποτελεί ένα από τα πιο πολυτελή yachts παγκοσμίως.



Το «Yas», που φέρει τη σημαία των Νήσων Κέιμαν, έχει μήκος 141 μέτρα και πλάτος 15 μέτρα, ξεχωρίζοντας για την επιβλητική του παρουσία. Η θαλαμηγός μπορεί να φιλοξενήσει έως και 60 επισκέπτες σε 30 πολυτελείς σουίτες, ενώ η εξυπηρέτηση διασφαλίζεται από 56 μέλη πληρώματος, προσφέροντας άνεση και υψηλό επίπεδο φιλοξενίας.



Τις τελευταίες ημέρες, ο σεΐχης Ταχνούν μπιν Ζαγέντ αλ Ναϊάν βρίσκεται στο Πόρτο Χέλι, επιθεωρώντας τις εργασίες του έργου στρατηγικής επένδυσης Scarlet Beach A.E. στην Ερμιονίδα. Η επένδυση αυτή συνδέεται με την International Holding Company, τον επενδυτικό βραχίονα της βασιλικής οικογένειας των Εμιράτων, γεγονός που αναδεικνύει τη στενή παρουσία των Εμιράτων στην περιοχή.





Αυτό που κάνει το «Yas» μοναδικό είναι η ιστορία του. Δεν σχεδιάστηκε εξαρχής ως super yacht, αλλά ως πολεμικό πλοίο. Πρόκειται για την ολλανδική φρεγάτα HNLMS Piet Hein, κλάσης Kortenaer, που καθελκύστηκε το 1978 και τέθηκε σε υπηρεσία το 1981. Το 1998 πωλήθηκε στο ναυτικό των Εμιράτων, μετονομάστηκε σε «Al Emirat» και υπηρέτησε μέχρι τον παροπλισμό της το 2005.



Η μετασκευή του σε πολυτελές yacht ξεκίνησε το 2011 και ολοκληρώθηκε το 2015, με πρωτοβουλία του Σεΐχη Hamdan bin Zayed bin Sultan Al Nahyan. Ο σχεδιασμός ανατέθηκε στο Pierrejean Design Studio, το οποίο επανασχεδίασε πλήρως την υπερκατασκευή, μετατρέποντας το πλοίο σε μια πλωτή θαλαμηγό κορυφαίας αισθητικής.



Ο 61χρονος ιδιοκτήτης του «Yas» είναι γιος του ιδρυτή και πρώτου Προέδρου των Ηνωμένων Αραβικών Εμιράτων, Zayed bin Sultan Al Nahyan, και αδερφός τόσο του πρώην Προέδρου Khalifa bin Zayed, όσο και του σημερινού Προέδρου Mohamed bin Zayed.



Δείτε φωτογραφίες: