Στον ανακριτή Κέρκυρας οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που πνίγηκε σε πισίνα στους Παξούς
Οι καταθέσεις τους αναμένονται να δώσουν απαντήσεις για το πώς το παιδί ξέφυγε από την επίβλεψη των γονέων
Στον ανακριτή Κέρκυρας αναμένεται να οδηγηθούν το μεσημέρι οι γονείς και ο παππούς της 4χρονης που βρήκε τραγικό θάνατο πέφτοντας σε πισίνα βίλας στους Παξούς, μια υπόθεση που έχει προκαλέσει σοκ σε ολόκληρη τη χώρα.
Πριν από δύο ημέρες, ο εισαγγελέας άσκησε σε βάρος τους δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, με τις απολογίες τους να θεωρούνται καθοριστικές για τη διαλεύκανση των συνθηκών του περιστατικού.
Σύμφωνα με την ΕΡΤ, οι καταθέσεις τους αναμένονται να δώσουν απαντήσεις για το πώς το παιδί ξέφυγε από την επίβλεψη των γονέων και πώς κατόρθωσε να διανύσει περίπου 200 μέτρα, φτάνοντας μέχρι τη διπλανή βίλα με την πισίνα, όπου τελικά βρέθηκε νεκρό.
Οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για δύο πιθανά σενάρια: είτε όλα τα μέλη της οικογένειας κοιμόντουσαν τη στιγμή που η μικρή έφυγε από το σπίτι, είτε μόνο ο πατέρας ξεκουραζόταν ενώ η μητέρα έκανε δουλειές, με αποτέλεσμα να χάσουν την προσοχή τους.
Το παιδί, που φέρεται να έπαιζε αρχικά στο σαλόνι, φαίνεται ότι βγήκε μόνο του στη γειτονιά και περπάτησε μέχρι τη βίλα, όπου αργότερα εντοπίστηκε μέσα στην πισίνα.
Τα κρίσιμα ερωτήματα που διερευνώνται αφορούν την ώρα που το κοριτσάκι έφυγε από το σπίτι και το τι συνέβη στο διάστημα των περίπου 50 λεπτών — από τις 16:00, όταν η οικογένεια κατάλαβε ότι είχε εξαφανιστεί, έως τις 16:50, όταν βρέθηκε νεκρό.
«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα.
Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω» είπε η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Star.
