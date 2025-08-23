Επί σχεδόν μία ώρα έψαχναν το 4χρονο κοριτσάκι στους Παξούς, πριν βρεθεί νεκρό στην πισίνα - Η αγωνιώδης αναζήτηση και τα 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ
Επί σχεδόν μία ώρα έψαχναν το 4χρονο κοριτσάκι στους Παξούς, πριν βρεθεί νεκρό στην πισίνα - Η αγωνιώδης αναζήτηση και τα 45 λεπτά ΚΑΡΠΑ
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, η αναζήτηση της μικρής ξεκίνησε περίπου στις 4 το απόγευμα - Το άτυχο παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 16:50 - «Είμαι χάλια, έχω πάθει σοκ» λέει συντετριμμένη η γιαγιά της μικρής
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για τον θάνατο της 4χρονης στους Παξούς, η οποία εντοπίστηκε νεκρή το απόγευμα της Παρασκευής (22/8) σε πισίνα βίλας κοντά στο σπίτι όπου διέμενε με την οικογένειά της.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, η αναζήτηση της μικρής ξεκίνησε περίπου στις 16.00 το απόγευμα και διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 16.50. Ο δήμαρχος, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι γιατροί, ωστόσο το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν κατάλαβαν οι γονείς ότι βγήκε έξω και εκεί υπάρχει μία βίλα με πισίνα, το παιδάκι πήγε εκεί προφανώς να παίξει και τα υπόλοιπα είναι τα στενάχωρα...» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.
Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν. «Συνεχίσαμε ΚΑΡΠΑ με οξυγόνο κάπου τρία τέταρτα. Δεν ανένηψε, ήταν ήδη πνιγμένο» είπε.
«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα.
Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω» είπε η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Star.
Σημειώνεται ότι η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.
Σύμφωνα με τον δήμαρχο Παξών, Σπύρο Βλαχόπουλο, η αναζήτηση της μικρής ξεκίνησε περίπου στις 16.00 το απόγευμα και διήρκεσε σχεδόν 50 λεπτά, μέχρι τη στιγμή που το παιδί εντοπίστηκε γύρω στις 16.50. Ο δήμαρχος, μιλώντας στον ANT1, δήλωσε ότι στο σημείο έσπευσαν άμεσα αστυνομικοί, οι οποίοι προσπάθησαν να δώσουν τις πρώτες βοήθειες πριν φτάσουν οι γιατροί, ωστόσο το παιδί ήταν ήδη νεκρό. «Δεν κατάλαβαν οι γονείς ότι βγήκε έξω και εκεί υπάρχει μία βίλα με πισίνα, το παιδάκι πήγε εκεί προφανώς να παίξει και τα υπόλοιπα είναι τα στενάχωρα...» σημείωσε χαρακτηριστικά ο δήμαρχος.
Την ίδια ώρα, ο διευθυντής του Κέντρου Υγείας Παξών, Μιχάλης Κάντας, περιέγραψε τις προσπάθειες ανάνηψης που ακολούθησαν. «Συνεχίσαμε ΚΑΡΠΑ με οξυγόνο κάπου τρία τέταρτα. Δεν ανένηψε, ήταν ήδη πνιγμένο» είπε.
«Είμαι πολύ χάλια. Τον άντρα μου και το παιδί μου και τον γαμπρό μου τους πήρε η αστυνομία, για να πάνε στον εισαγγελέα.
Είμαι σε σοκ, είπε η γιαγιά της 4χρονης
Έχω πάθει σοκ, είμαι μοναχή μου, είμαι έτοιμη να πεθάνω» είπε η γιαγιά της 4χρονης μιλώντας στο Star.
Σημειώνεται ότι η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς του 4χρονου κοριτσιού, πήραν προθεσμία για να απολογηθούν στον ανακριτή τη Δευτέρα. Ο εισαγγελέας άσκησε στα τρία συγγενικά πρόσωπα του κοριτσιού ποινική δίωξη για έκθεση ανηλίκου σε κίνδυνο, καθώς η μητέρα, ο πατέρας και ο παππούς βρίσκονταν στο σπίτι και κοιμόντουσαν όταν η 4χρονη εξαφανίστηκε.
Προθεσμία για να απολογηθούν πήραν οι γονείς και ο παππούς της
Συγγενείς του άτυχου παιδιού δήλωσαν πως η 4χρονη έπαιζε στο χωλ του σπιτιού και πως η εξαφάνισή της ήταν κάτι που δεν περίμεναν και έγινε μέσα σε λίγα λεπτά.
Σημειώνεται πως μόλις οι συγγενείς αντιλήφθηκαν την εξαφάνιση του κοριτσιού, ειδοποίησαν την αστυνομία και άρχισαν να το αναζητούν με γείτονες και αστυνομικούς, χωρίς αποτέλεσμα. Η 4χρονη εντοπίστηκε λίγο αργότερα χωρίς τις αισθήσεις της σε πισίνα βίλας λίγα μέτρα από το σπίτι της οικογένειας, από τον μάγειρα ο οποίος πήγε εκεί για να εργαστεί.
Ειδήσεις σήμερα:
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Η στιγμή της σύλληψης του 40χρονου συζυγοκτόνου στον Βόλο, είπε ότι δεν μετανιώνει - Δείτε φωτογραφίες και βίντεο
Το μωρό της οργής: Στη Δανία πήραν νεογέννητο μίας ώρας από τη μητέρα του - Την έκριναν ακατάλληλη, επειδή την κακοποιούσε ο θετός της πατέρας ως παιδί
Το «πλυντήριο» της Γκισλέιν Μάξγουελ - Όλοι ήταν «κύριοι», από τον Τραμπ και τον Επστάιν ως τον πρίγκιπα Άντριου
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα