Ιδρύεται το πρώτο Κέντρο κατά της άνοιας στην Ελλάδα
Θα στεγαστεί στη Δυτική Αττική - Στόχος να φέρει κοντά τους κορυφαίους επιστήμονες του είδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό
Το πρώτο Κέντρο Αριστείας για την Άνοια θα ανοίξει σύντομα στην Ελλάδα.
Σύμφωνα με την Καθημερινή, ο σχεδιασμός αναφέρει ότι τον Οκτώβριο θα γίνει η επίσημη παρουσίαση του έργου, το οποίο δρομολογείται μέσα από την «Πρωτοβουλία ’21», που απαρτίζεται από τα σημαντικότερα Κοινωφελή Ιδρύματα της χώρας και την Εθνική Τράπεζα.
Το νέο κέντρο έχει ως στόχο να φέρει κοντά τους κορυφαίους επιστήμονες του είδους από την Ελλάδα και το εξωτερικό, ανάμεσά τους αρκετοί ομογενείς, που έχουν διακριθεί διεθνώς για τη συμβολή τους στην έρευνα και την αντιμετώπιση της νόσου, και τους ανθρώπους που δραστηριοποιούνται επί του πεδίου στη χώρα μας.
Επειτα από καταρχήν συνεννοήσεις σε κεντρικό κυβερνητικό επίπεδο, από την πλευρά του υπουργείου Υγείας, έχει αναλάβει όλη την προεργασία και τον συντονισμό η αναπληρώτρια υπουργός Υγείας Ειρήνη Αγαπηδάκη.
Σε συνεννόηση και συνεργασία με τη Μητρόπολη Περιστερίου βρέθηκε ο χώρος που θα στεγάσει το Κέντρο Αριστείας για την Ανοια και είναι στα όρια των Δήμων Περιστερίου και Πετρούπολης. Εκεί θα λειτουργήσει Κέντρο Ημέρας για την Ανοια, Ιατρείο Πρόληψης, Κέντρο Εκπαίδευσης και Τομέας Ερευνας.
Πρόκειται για μια πρότυπη δομή, που έχει ως στόχο τη μετάδοση στις δομές υγείας μιας ολιστικής προσέγγισης της νόσου με την αξιοποίηση όλων των σύγχρονων εργαλείων διάγνωσης και των πιο καινοτόμων θεραπευτικών πρωτοκόλλων.
