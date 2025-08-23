Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο - Κρυβόταν σε οικόπεδο

Εντοπίστηκε περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα - Δείτε βίντεο από τις έρευνες των αστυνομικών από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο δράστης