Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο - Κρυβόταν σε οικόπεδο
Συνελήφθη ο 40χρονος που σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο - Κρυβόταν σε οικόπεδο
Εντοπίστηκε περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα - Δείτε βίντεο από τις έρευνες των αστυνομικών από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο δράστης
Συνελήφθη το μεσημέρι του Σαββάτου (23/8) ο 40χρονος ο οποίος σκότωσε την σύζυγό του στον Βόλο. Ο άνδρας εντοπίστηκε στην οδό Ευριπίδου στο κέντρο της πόλης, περίπου 200 μέτρα από το σπίτι στο οποίο έγινε το άγριο έγκλημα. Σύμφωνα με πληροφορίες, κρυβόταν σε ένα οικόπεδο και φορούσε ρούχα τα οποία βρήκε σε κάδο. Δεν είχε κάποιο κινητό επάνω του ή κάποιο άλλο αντικείμενο.
«Πριν από κάποια ώρα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία από κάποιον πολίτη ότι υπήρχε κάποιο άτομο μέσα σε αυτό το οικόπεδο και λίγο αργότερα ακούσαμε φωνές και βγήκαμε έξω. Είδαμε ότι συνέλαβαν τον συγκεκριμένο άντρα, χωρίς να φέρει κάποια αντίσταση» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.
Δείτε βίντεο από τις έρευνες των αστυνομικών από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο δράστης:
Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.
Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.
Δείτε φωτογραφίες από το οικόπεδο όπου εντοπίστηκε ο 40χρονος:
«Πριν από κάποια ώρα, ειδοποιήθηκε η αστυνομία από κάποιον πολίτη ότι υπήρχε κάποιο άτομο μέσα σε αυτό το οικόπεδο και λίγο αργότερα ακούσαμε φωνές και βγήκαμε έξω. Είδαμε ότι συνέλαβαν τον συγκεκριμένο άντρα, χωρίς να φέρει κάποια αντίσταση» δήλωσε αυτόπτης μάρτυρας.
Δείτε βίντεο από τις δηλώσεις του:
Υπενθυμίζεται ότι χθες, τράπηκε σε φυγή αμέσως μετά αφότου σκότωσε τη μητέρα των τεσσάρων παιδιών του. Τη Δευτέρα 25 Αυγούστου αναμένεται να γίνει η νεκροψία-νεκροτομή της 36χρονης από την Ιατροδικαστική της Θεσσαλονίκης στην οποία έχει ήδη μεταφερθεί η σορός της.
Δείτε βίντεο από τις έρευνες των αστυνομικών από το σημείο όπου εντοπίστηκε ο δράστης:
Χθες Παρασκευή η μεγάλη κόρη του ζευγαριού (18 ετών) τηλεφώνησε στο κέντρο της Άμεσης Δράσης και ειδοποίησε πως η μητέρα της βρίσκεται αιμόφυρτη στην είσοδο της πολυκατοικίας και πως υπαίτιος ήταν ο πατέρας της, ο οποίος την χτύπησε. Η 36χρονη γυναίκα κατέληξε μέσα στο ασθενοφόρο κατά τη διακομιδή της στο Γενικό Νοσοκομείο Βόλου.
Μάρτυρες από τη γειτονιά του ζευγαριού ανέφεραν πως από το πρωί το αντρόγυνο είχε έναν έντονο καβγά. Σύμφωνα με πληροφορίες, κάποια στιγμή η 36χρονη προσπάθησε να φύγει από το σπίτι, αλλά ο 40χρονος την ακολούθησε και της κάρφωσε στον λαιμό και στα πλευρά ένα αιχμηρό αντικείμενο από σετ ψησίματος και της κατάφερε πολλαπλά χτυπήματα.
Το ζευγάρι είχε πολλούς καβγάδες το τελευταίο διάστημα, ενώ ο 40χρονος δράστης φέρεται να αντιμετωπίζει σοβαρά ψυχιατρικά προβλήματα και μόλις τον περασμένο Ιούνιο είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Το ποινικό του μητρώο είναι επίσης βεβαρημένο. Τον Νοέμβριο του 2024 είχε συλληφθεί για διοικητική απέλαση, ενώ το 2019 είχε βρεθεί δύο φορές στα χέρια της αστυνομίας για κατοχή ναρκωτικών ουσιών. Νωρίτερα, το 2018, είχε καταδικαστεί σε φυλάκιση ενός έτους για ψευδή ανωμοτί κατάθεση, ενώ το 2020 εξέτισε ποινή φυλάκισης τεσσεράμισι ετών για συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση και διακίνηση ναρκωτικών. Η εγκληματική του δραστηριότητα εντοπίζεται ήδη από το 2013, όταν είχε συλληφθεί για πλαστογραφία και παράνομη είσοδο στη χώρα, με το δικαστήριο να τον κρίνει ανεπιθύμητο αλλοδαπό.
Δείτε φωτογραφίες από το οικόπεδο όπου εντοπίστηκε ο 40χρονος:
Ειδήσεις σήμερα:
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Τροχαίο με θύμα 32χρονη στην Αταλάντη: «Ερχόταν να μας κάνει έκπληξη που ήμασταν με το παιδί» λέει ο σύζυγός της
Θλίψη στην κηδεία του Απόστολου Βεσυρόπουλου - Οι παρουσίες και ο επικήδειος Μητσοτάκη: «Ψηλέ, θα μας λείψεις...»
Εισαγγελέας για τον δήμαρχο Πάτμου μετά την άθλια εικόνα με τα λύματα μέσα στον Αύγουστο - Σπεύδει τώρα η ΕΥΔΑΠ
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα