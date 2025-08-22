«Παραδώσου, μην ντροπιάζεις τα παιδιά σου» καλεί τον συζυγοκτόνο στον Βόλο ο θείος του από την Αλβανία
«Παραδώσου, μην ντροπιάζεις τα παιδιά σου» καλεί τον συζυγοκτόνο στον Βόλο ο θείος του από την Αλβανία
«Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν το γνωρίζουμε, είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία» είπε ο θείος του δράστη, μιλώντας στην αλβανική τηλεόραση
Γνωστός στις αρχές καθώς έχει βαρύ ποινικό παρελθόν, είναι ο δράστης της στυγερής δολοφονίας που έγινε σήμερα το πρωί στο Βόλο. Ο άνδρας που παραμένει άφαντος μετά τη δολοφονία της 36χρονης συζύγου του και μητέρας τεσσάρων παιδιών (ηλικίας 6, 13, 16 και 18 ετών), τον Ιούνιο του 2025 είχε μεταφερθεί στην ψυχιατρική κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο του Βόλου μετά από απόπειρα αυτοκτονίας.
Ο θείος του 40χρονου, μιλώντας σε μέσα ενημέρωσης στην Αλβανία, έκανε έκκληση στον ανιψιό του να παραδοθεί:
«Να παραδοθεί… Αν είχε ή όχι προβλήματα ψυχικής υγείας, δεν το γνωρίζουμε. Είχε φάκελο και λάμβανε επίδομα αναπηρίας στην Αλβανία. Εάν με βλέπει, να παραδοθεί για να μην ντροπιάσει τα παιδιά του» δήλωσε χαρακτηριστικά.
Σύμφωνα με τον θείο, η οικογένεια δεν γνώριζε τους λόγους που οδήγησαν στη δολοφονία και πληροφορήθηκε τα γεγονότα από την τηλεόραση.
