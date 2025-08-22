bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 παιδιά τους
Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 παιδιά τους
Είχε προηγηθεί έντονος καβγάς - Το ένα από τα 4 παιδιά της οικογένειας φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Έρευνες στην πόλη για τον εντοπισμό του δράστη
Σκληρό έγκλημα στον Βόλο με έναν 40χρονο άνδρα να δολοφονεί τη 36χρονη σύζυγό του, με την οποία έχει τέσσερα παιδιά και έπειτα να τρέπεται σε φυγή.
Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια στην οδό Κωνσταντά. Ο καβγάς άρχισε στο διαμέρισμά τους και το ζευγάρι κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνεται. Τότε ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε την επίσης Αλβανίδα σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Σοκ προκαλεί η πληροφορία ότι ο άντρας άρχισε τη φονική επίθεση στην γυναίκα από το διαμέρισμα, ενώπιον των τεσσάρων παιδιών. Ένα από τα παιδιά μάλιστα φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Τα τραύματα της γυναίκας είναι στην πλάτη και τον λαιμό και ο δράστης τη μαχαίρωσε αρχικά μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όπου κατοικούσαν. Μετά τη μαχαίρωσε και στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ οι αρχές ερευνούν αν η γυναίκα έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου (ή την έσπρωξε ο δράστης), καθώς αυτή είναι σπασμένη.
Ο δράστης, οικοδόμος στο επάγγελμα, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.
Γυναίκα που διαθέτει κατάστημα κοντά στο σπίτι δήλωσε πως άκουσε για το σκηνικό της δολοφονίας και πως «άκουσε ότι της κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό».
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Το έγκλημα εκτυλίχθηκε στην πολυκατοικία όπου διαμένει η οικογένεια στην οδό Κωνσταντά. Ο καβγάς άρχισε στο διαμέρισμά τους και το ζευγάρι κατέβηκε στην είσοδο της πολυκατοικίας όπου συνέχισε να τσακώνεται. Τότε ο άνδρας, υπήκοος Αλβανίας, φέρεται να σκότωσε την επίσης Αλβανίδα σύζυγό του με αιχμηρό αντικείμενο και αμέσως μετά να εγκατέλειψε τον τόπο του εγκλήματος. Σοκ προκαλεί η πληροφορία ότι ο άντρας άρχισε τη φονική επίθεση στην γυναίκα από το διαμέρισμα, ενώπιον των τεσσάρων παιδιών. Ένα από τα παιδιά μάλιστα φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι». Τα τραύματα της γυναίκας είναι στην πλάτη και τον λαιμό και ο δράστης τη μαχαίρωσε αρχικά μέσα στο διαμέρισμα του πρώτου ορόφου όπου κατοικούσαν. Μετά τη μαχαίρωσε και στην είσοδο της πολυκατοικίας, ενώ οι αρχές ερευνούν αν η γυναίκα έπεσε στην τζαμαρία της εισόδου (ή την έσπρωξε ο δράστης), καθώς αυτή είναι σπασμένη.
Ο δράστης, οικοδόμος στο επάγγελμα, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του. Η περιοχή έχει αποκλειστεί από ισχυρές αστυνομικές δυνάμεις, ενώ στο σημείο βρίσκονται ασθενοφόρο και ιατροδικαστής.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στη νέα γυναικοκτονία.
Γυναίκα που διαθέτει κατάστημα κοντά στο σπίτι δήλωσε πως άκουσε για το σκηνικό της δολοφονίας και πως «άκουσε ότι της κάρφωσε το μαχαίρι στο λαιμό».
Δείτε φωτογραφίες:
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα