Άγριο έγκλημα στον Βόλο: Άνδρας δολοφόνησε τη σύζυγό του μπροστά στα 4 παιδιά τους

Είχε προηγηθεί έντονος καβγάς - Το ένα από τα 4 παιδιά της οικογένειας φέρεται να έχει πει στην αστυνομία: «Είδα τον μπαμπά να καρφώνει τη μαμά με μαχαίρι» - Έρευνες στην πόλη για τον εντοπισμό του δράστη