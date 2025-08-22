Έγκλημα στον Βόλο: Με ένα εργαλείο ψησίματος σκότωσε τη σύζυγό του ο 40χρονος - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του
Το θύμα έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη - Την σκότωσε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους - Ο δολοφόνος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική
Νέα στοιχεία βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το άγριο έγκλημα που σημειώθηκε το μεσημέρι της Παρασκευής (22/8) στον Βόλο. Σύμφωνα με πληροφορίες, ο 40χρονος οικοδόμος σκότωσε την 36χρονη σύζυγό του με εργαλείο ψησίματος, ενώ το Ιούνιο ο άνδρας νοσηλεύτηκε σε ψυχιατρική κλινική.
Η 36χρονη γυναίκα φέρει τραύματα στον λαιμό και την πλάτη, ενώ ο 40χρονος μετά το έγκλημα έσπευσε να εξαφανιστεί και οι Αρχές έχουν εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπίσουν. Μάρτυρες της τραγωδίας έγιναν τα τέσσερα παιδιά του ζευγαριού, ηλικίας από 6 έως 18 ετών.
Μάλιστα βίντεο του protothema.gr αποτυπώνει τη στιγμή που μια από τις κόρες του θύματος καταφτάνει στο σημείο και αντικρίζει τη λίμνη αίματος στην είσοδο της πολυκατοικίας που διαμένει η οικογένεια:
Η μεγαλύτερη κόρη μίλησε στο gegonotanews, αναφέροντας ότι οι γονείς της είχαν συχνούς καυγάδες. Σήμερα το πρωί, ενώ όλη η οικογένεια βρισκόταν στο σπίτι, ξέσπασε ένας ακόμη καυγάς και τότε ο 40χρονος υπήκοος Αλβανίας άρπαξε το εργαλείο ψησίματος και το κάρφωσε στον λαιμό και την πλάτη της γυναίκας, επίσης από την Αλβανία. «Δεν ξέρω γιατί μαλώσανε», είπε η κόρη τους, η οποία αποκάλυψε ωστόσο ότι ο 40χρονος ζήλευε την μητέρα της και για ένα διάστημα εκείνη τον είχε απομακρύνει από το σπίτι.
Η 36χρονη έτρεξε να γλιτώσει βγαίνοντας από το διαμέρισμα του 1ου ορόφου στον οδό Κωνσταντά, όπου διαμένει η οικογένεια. Εκείνος την κυνήγησε κατεβαίνοντας τις σκάλες και στην είσοδο της πολυκατοικίας την χτύπησε ξανά. Τότε, η γυναίκα έπεσε πάνω στην τζαμαρία και ο δράστης βλέποντάς την αιμόφυρτη στο πάτωμα, έτρεξε να φύγει. Ο δράστης, βγήκε τρέχοντας από την πολυκατοικία και διέφυγε ανεβαίνοντας την οδό Γλάδστωνος, με την Αστυνομία να έχει εξαπολύσει ανθρωποκυνηγητό για τον εντοπισμό και τη σύλληψή του.
Σύμφωνα με πληροφορίες του protothema.gr, δεν υπήρχε ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας, ωστόσο ο δράστης ήταν χρήστης ναρκωτικών ουσιών και τον Ιούνιο είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας. Οι έρευνες είναι σε πλήρη εξέλιξη, ενώ οι αρχές εξετάζουν τα αίτια που οδήγησαν στο άγριο έγκλημα.
Η ανακοίνωση της ΕΛΑΣ για τη δολοφονία:
«Πρωινές ώρες σήμερα 22-08-2025 εντοπίστηκε θανάσιμα τραυματισμένη 36χρονη αλλοδαπή γυναίκα στην είσοδο πολυκατοικίας στον Βόλο.
Για την υπόθεση αναζητείται ο 40χρονος σύζυγός της. Προανάκριση διενεργείται από την Υποδιεύθυνση Δίωξης και Εξιχνίασης Εγκλημάτων Βόλου, η οποία παρήγγειλε τη διενέργεια νεκροψίας – νεκροτομής.
Από την μέχρι τώρα έρευνα δεν προκύπτει ιστορικό ενδοοικογενειακής βίας.
Σημειώνεται ότι, ο 40χρονος έχει κατηγορηθεί στο παρελθόν, μεταξύ άλλων για εγκληματική οργάνωση, καθώς και παραβάσεις της νομοθεσίας για τα ναρκωτικά, ενώ στις 28-06-2025, είχε μεταφερθεί με εισαγγελική εντολή σε κλινική για ψυχιατρική εξέταση, όπου παρέμεινε για νοσηλεία».
Δείτε φωτογραφίες από το σημείο:
