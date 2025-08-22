Έγκλημα στον Βόλο: Με ένα εργαλείο ψησίματος σκότωσε τη σύζυγό του ο 40χρονος - Ανθρωποκυνηγητό για τη σύλληψή του

Το θύμα έφερε τραύματα στον λαιμό και στην πλάτη - Την σκότωσε μπροστά στα μάτια των τεσσάρων παιδιών τους - Ο δολοφόνος είχε κάνει απόπειρα αυτοκτονίας και είχε νοσηλευτεί και σε ψυχιατρική κλινική