Επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε σοβαρά
ΕΛΛΑΔΑ
Απορριμματοφόρο Ασπρόπυργος Επίθεση Νοσοκομείο

Επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε σοβαρά

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα, όταν ομάδα ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό και τους δύο υπαλλήλους

Επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε σοβαρά
54 ΣΧΟΛΙΑ
Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου οδηγός απορριμματοφόρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων -πιθανότατα Ρομά- στην περιοχή του Ασπρόπυργου.

Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα, όταν ομάδα ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό και τους δύο υπαλλήλους.

Σε ό,τι αφορά τους δύο τελευταίους, έχουν τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο παρά μόνο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.

Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δημόσιας ασφαλείας της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αττικής.

Ειδήσεις σήμερα:

Ποιος πληρώνει και πόσο για τον πόλεμο στην Ουκρανία: Το πραγματικό κόστος για την τσέπη του Ουκρανού, του Ευρωπαίου και του Αμερικανού

Η ανατροπή της γουρούνας του Tom Greenwood στη Μύκονο - Πώς έγινε το σοβαρό ατύχημα

Τα μυστικά των Ελλήνων που ζουν χρόνια πολλά και καλά - Το προφίλ των αιωνόβιων και το προσδόκιμο ζωής ανά Περιφέρεια
54 ΣΧΟΛΙΑ

Thema Insights

Plastic Free Greece: Πάρος

360 κιλά απορριμμάτων, με επικρατέστερα τα πλαστικά, συγκέντρωσε η δράση καθαρισμού του φετινού προγράμματος, από συντονισμένες προσπάθειες που πραγματοποιήθηκαν σε δύο δαντελωτές αμμουδιές και δύο βυθούς του κοσμοπολίτικου νησιού.

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης