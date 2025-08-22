bwin και Stats Permorm ένωσαν τις δυνάμεις τους και το bwin Player Pro powered by Opta εκτοξεύει την εμπειρία του στοιχήματος
Επίθεση σε οδηγό απορριμματοφόρου στον Ασπρόπυργο - Τραυματίστηκε σοβαρά
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα, όταν ομάδα ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό και τους δύο υπαλλήλους
Στο Θριάσιο νοσοκομείο νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος αλλά εκτός κινδύνου οδηγός απορριμματοφόρου που δέχτηκε επίθεση από ομάδα ατόμων -πιθανότατα Ρομά- στην περιοχή του Ασπρόπυργου.
Το περιστατικό σημειώθηκε το βράδυ της Παρασκευής στη θέση Γκόριτσα, όταν ομάδα ατόμων έκλεισε τον δρόμο στο απορριμματοφόρο και επιτέθηκε στον οδηγό και τους δύο υπαλλήλους.
Σε ό,τι αφορά τους δύο τελευταίους, έχουν τραυματιστεί ελαφρά, αλλά δεν επιθυμούσαν να μεταφερθούν σε νοσοκομείο παρά μόνο τους παρασχέθηκαν οι πρώτες βοήθειες επί τόπου.
Την προανάκριση διενεργεί το τμήμα δημόσιας ασφαλείας της υποδιεύθυνσης ασφαλείας Αττικής.
