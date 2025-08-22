e-ΕΦΚΑ: Την Δευτέρα 25 Αυγούστου πιστώνονται τα αναδρομικά σε 47.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς
e-ΕΦΚΑ: Την Δευτέρα 25 Αυγούστου πιστώνονται τα αναδρομικά σε 47.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς
Τα αναδρομικά είναι για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023 και αντιστοιχούν σε 47.055 δικαιούχους
Τη Δευτέρα, 25 Αυγούστου 2025 θα πραγματοποιηθεί η καταβολή αναδρομικών ποσών, σύμφωνα με το άρθρο 34 του Ν. 5018/2023, για το χρονικό διάστημα από την 1η Ιανουαρίου 2021 έως την 31η Μαρτίου 2023, σε 47.055 δικαιούχους συνταξιούχους που λαμβάνουν μέρισμα από τα Μετοχικά Ταμεία Στρατού, Ναυτικού και Αεροπορίας, για τους οποίους έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία εκκαθάρισης, όπως ανακοίνωσε η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ.
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:
- 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
- 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Επιπλέον, κατά τη διαδικασία εκκαθάρισης, προέκυψαν:
- 7.318 περιπτώσεις συνταξιούχων που έχουν ήδη λάβει αναδρομικά στο αναφερόμενο χρονικό διάστημα και χρήζουν επανελέγχου.
- 17.419 περιπτώσεις συνταξιούχων για τις οποίες το αποτέλεσμα της εκκαθάρισης είναι μηδενικό, οπότε δεν προκύπτει καταβολή αναδρομικών.
Η Διοίκηση του e-ΕΦΚΑ τονίζει ότι παραμένει προσηλωμένη στην έγκαιρη και αξιόπιστη καταβολή των συντάξεων και των αναδρομικών ποσών στους δικαιούχους.
Ειδήσεις σήμερα:
Μητσοτάκης και Μέρντοχ δείπνησαν σε ψαροταβέρνα της Τήνου
Άγρια δολοφονία 39χρονης στις ΗΠΑ: Τη σκότωσε ο σύζυγός της για να μην καταθέσει για την κακοποίησή της - Ακόμα αναζητείται το πτώμα της
Μεταμορφωμένη η Σερένα Γουίλιαμς: Οι φωτογραφίες της με μαγιό αφού έχασε 14 κιλά - Ποιο φάρμακο αποκάλυψε ότι χρησιμοποίησε
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα