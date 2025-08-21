Αναδρομικά ΕΦΚΑ: Τέλος Αυγούστου καταβάλλονται τα ποσά σε 47.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς
Είναι ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ
Στο τέλος Αυγούστου και συγκεκριμένα από την Πέμπτη 28 Αυγούστου (η από το απόγευμα της 27ης) ημερομηνία κατά την οποία θα πιστωθούν οι συντάξεις του δημοσίου, θα ξεκινήσει και η πληρωμή αναδρομικών για 70.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς, μετά από καθυστέρηση πολλών μηνών.
Συγκεκριμένα στο τέλος Αυγούστου θα πληρωθούν 47.000 ένστολοι, θα ακολουθήσουν πιθανότατα τον ερχόμενο μήνα άλλοι 17.000 ενώ σύμφωνα με πληροφορίες για 10.000 συνταξιούχους στρατιωτικούς, από τον επανυπολογισμό προέκυψε μηδενικό αποτέλεσμα, δηλαδή δεν έχουν να περιμένουν αναδρομικά.
Τα αναδρομικά είναι ύψους από 1.200 έως 3.500 ευρώ. Τα ποσά αυτά αντιστοιχούν σε 27 μήνες και προκύπτουν από τη μείωση των κρατήσεων που επιβάλλονταν σε συντάξεις και μερίσματα με άθροισμα άνω των 1.000 ευρώ βάσει του νόμου 4093/2012. Τα αναδρομικά προέρχονται από το γεγονός ότι η μείωση του νόμου 4093 έπαψε να επιβάλλεται με νόμο από τον Απρίλιο του 2023 στα μερίσματα που λαμβάνουν οι απόστρατοι από τα μετοχικά τους ταμεία και έμεινε μόνον στις κύριες συντάξεις.
Αυτή η μεταβολή προκάλεσε αυξήσεις σε πολλούς συνταξιούχους, καθώς στον υπολογισμό της κλίμακας μειώσεων δεν λαμβάνεται πλέον υπόψη το μέρισμα, αλλά μόνον η σύνταξη.
Ποιοι ακολουθούν σύμφωνα με το χρονοδιάγραμμα του ΕΦΚΑ και ποιοι θα εξακολουθήσουν να περιμένουν στην ουρά για τα αναδρομικά
Ακολουθούν περίπου 9.000 τραπεζοϋπάλληλοι. Η καταβολή των αναδρομικών τους γίνεται σταδιακά καθώς σύμφωνα με τη διοίκηση του ΕΦΚΑ οι αρμόδιες υπηρεσίες των τραπεζών δεν έδωσαν και δε δίνουν ακριβή στοιχεία μισθοδοσίας. Ενδεικτικό είναι το αλαλούμ που προέκυψε με τους 1983 συνταξιούχους της Εθνικής τράπεζας που έχουν συνταξιοδοτηθεί πριν το 2016, οι οποίοι καλούνται τώρα να επιστρέψουν χρήματα εξαιτίας λάθος δεδομένων που χορηγούσε το πρώην ταμείο των συνταξιούχων της Εθνικής Τράπεζας το ΤΣΠ-ΕΤΕ.
Άλλες 30.000 περιπτώσεις από τα 29 πρώην ταμεία βρίσκονται στη διαδικασία επανυπολογισμού και καταβολής αναδρομικών. Πρόκειται κυρίως για εργαζόμενους του ιδιωτικού τομέα που συνταξιοδοτήθηκαν μετά το 2016. Όπως εκτιμούν οι νομικοί που εξειδικεύονται στο ασφαλιστικό περίπου 10.000 συνταξιούχοι που αποχώρησαν από την εργασία τους μετά τον Μάιο του 2016 βρίσκονται χωρίς να το γνωρίζουν σε καθεστώς καθυστέρησης στην απονομή των αναδρομικών και της προσαύξησης που δικαιούνται βάσει του νόμου 4670/2020 (γνωστού και ως «νόμος Βρούτση»).
