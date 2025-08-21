Εξώδικα σε δύο «sites» απέστειλε η Μαρέβα Γκραμπόφσκι-Μητσοτάκη για fake news περί αγοράς ακινήτου στο Ελληνικό

Η Μαρέβα Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη προχώρησε σε αποστολή εξωδίκων σε δύο δήθεν ενημερωτικές ιστοσελίδες, κατηγορώντας τες για διασπορά ψευδών ειδήσεων σχετικά με την ίδια.Τα εξώδικα απεστάλησαν στις ιστοσελίδες «Karditsa sta akra» και «VoiceNews», οι οποίες σε δημοσιεύματά τους ανέφεραν ότι η σύζυγος του πρωθυπουργού προχώρησε σε αγορά ακινήτου στην περιοχή του Ελληνικού αξίας 2-3 εκατ. ευρώ. Η κυρία Γκραμπόφσκι - Μητσοτάκη στα εξώδικα που στέλνει διαψεύδει κατηγορηματικά τα δημοσιεύματα, κάνοντας λόγο για fake news που πλήττουν το όνομά της, και προχώρησε στην κίνηση αυτή με στόχο την προστασία της προσωπικής της αξιοπιστίας.Σύμφωνα με τα εξώδικα που απεστάλησαν, το «Karditsa sta akra» αναδημοσίευσε κείμενο του «VoiceNews» στο οποίο όπως σημειώνει η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη, «μετά την παράθεση του ως άνω ψευδούς ισχυρισμού ακολούθησε μία προσωπική επίθεση εναντίον μου, μέρος της οποίας αναπαρήχθη αυτούσιο και από το Δημοσίευμά σας. Μου αποδόθηκε, δηλαδή η μομφή ότι ζω “σε ένα παράλληλο σύμπαν πλούτου και προνομίων'' και ότι η στάση μου είναι ''είναι ένα χαστούκι στην αξιοπρέπεια κάθε Έλληνα”».Όπως σημειώνεται στο εξώδικο προς το «Karditsa sta akra», «προς αποκατάσταση, λοιπόν, της αλήθειας την οποία πολύ καλά γνωρίζετε, τονίζεται ότι ουδέποτε προέβην σε αγορά διαμερίσματος στον υπό κατασκευή ουρανοξύστη της Lamda Development στο Ελληνικό, όπως άλλωστε τούτο προκύπτει και από τα επίσημα αρχεία του Ελληνικού Κτηματολογίου». Παράλληλα τονίζεται πως κάτι τέτοιο θα μπορούσε να διαπιστωθεί με «μία απλή και ολιγόλεπτη αναζήτηση στη βάση δεδομένων του Ελληνικού Κτηματολογίου». Στο ίδιο πλαίσιο σημειώνεται «ακόμη, και με δεδομένο ότι το δημοσίευμά σας φέρει πομπώδη τίτλο, κατά τον οποίο η υποτιθέμενη αγορά πραγματοποιήθηκε «με χρήματα του ελληνικού λαού», τονίζω εκ νέου ότι καμία αγορά δεν έλαβε χώρα, πολλώ δε μάλλον με αξιοποίηση πόρων των Ελλήνων Πολιτών!».Σημειώνεται ότι η ιστοσελίδα «Karditsa sta akra» δεν έχει άλλο τρόπο επικοινωνίας παρά μόνον ένα email στο οποίο και εστάλη το εξώδικο, ωστόσο το εν λόγω δημοσίευμα έχει αναπαραχθεί από λογαριασμούς στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης (π.χ. στο Χ και στο TikTok).Όπως σημειώνει η κυρία Γκραμπόφσκι – Μητσοτάκη η οποία καλεί τις ιστοσελίδες να ανακαλέσουν και να επανορθώσουν, αυτό είχε ως «αποτέλεσμα να πολλαπλασιαστεί εκθετικά το συκοφαντικό περιεχόμενό του σε άγνωστο πλήθος αναγνωστών τόσο στην Ελλάδα, όσο και στο εξωτερικό. Η εξέλιξη αυτή οδήγησε στην επίταση της προσβολής της τιμής και της υπόληψής μου».