Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό
Οι παπαράτσι ακολούθησαν το νεαρό ζευγάρι στην γαλλική ριβιέρα - Ποια είναι η Νίκι Νικόλ που φημολογείται πως έκλεψε την καρδιά του «αστεριού» της Μπαρτσελόνα

Νέος και άκρως δημοφιλής έρωτας για το μεγάλο αστέρι του ευρωπαϊκού ποδοσφαίρου, Λαμίν Γιαμάλ. Ο άσος της Μπαρτσελόνα ξεκίνησε τη σεζόν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο αφού σκόραρε μια γκολάρα στην πρώτη αγωνιστική της LaLiga στην έδρα της Μαγιόρκα. Ο νεαρός Ισπανός είναι ένα αγαπημένο θέμα συζήτησης των Ισπανών ειδικά για το lifestyle του, καθώς παρά το νεαρό της ηλικίας του, έχει φλερτάρει ήδη με... σκάνδαλα. Ειδικά λόγω του πάρτι για τα 18α γενέθλιά του μέσα στο καλοκαίρι. 

Η νέα σύντροφος του 18χρονου φέρεται να είναι η Αργεντινή τραγουδίστρια Νίκι Νικόλ με την οποία πέρασε λίγες ημέρες μαζί στο Μονακό, αφού εκείνη παρακολούθησε τον Ισπανό να οδηγεί την καταλανική ομάδα στη νίκη. Το ζευγάρι πέρασε μερικές μέρες διακοπών μαζί σε ένα πολυτελές ξενοδοχείο στη γαλλική Ριβιέρα, όπου εκμεταλλευτήκαν επίσης την ευκαιρία για να απολαύσουν τη θάλασσα σε ένα τεράστιο σκάφος.


Το Maybourne Riviera ήταν το πεντάστερο ξενοδοχείο που επέλεξαν ο ποδοσφαιριστής και η ράπερ, σύμφωνα με τον δημοσιογράφο Τσάβι Όγιος στο TikTok.  Ενώ, αρκετοί κατάφεραν να απαθανατίσουν το ζευγάρι να κάνει τις βόλτες του στο Μονακό. 


Όλα αυτά έρχονται μετά την εμφάνιση του ζευγαριού να φιλιούνται σε ένα beach bar στα τέλη Ιουλίου. 
Η Νίκι Νικόλ, με πραγματικό όνομα Νικόλ Ντενίζ Κουκό, είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της αργεντίνικης μουσικής σκηνής και έχει προταθεί δύο φορές για τα Latin Grammy. 
Προς το παρόν, κανένας από τους δύο πρωταγωνιστές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημοσίως τις φήμες και δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις που να αποδεικνύουν μια ρομαντική σχέση ανάμεσά τους. 
Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, ο παίκτης συνδέθηκε με τη νεαρή influencer Αλεξ Παντίγια, με την οποία γιόρτασε τον τελικό του Euro 2024 στο Βερολίνο. Φωτογραφήθηκαν μαζί στο γήπεδο με το τρόπαιο των πρωταθλητών και ο Γιαμάλ της αφιέρωσε το βραβείο. Η Παντίγια παρακολούθησε αρκετούς αγώνες με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή και ήταν μέλος της μικρής ομάδας ανθρώπων που ο Γιαμάλ ακολουθούσε στον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok. Παρά τη δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης, κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη σχέση τους και, με την πάροδο των μηνών, η σχέση έσβησε χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση.


