Λαμίν Γιαμάλ: Η 24χρονη Αργεντινή ράπερ Νίκι Νικόλ φέρεται να είναι η νέα του σύντροφος - Τους «έπιασαν» σε ρομαντική εξόρμηση στο Μονακό

Η Νίκι Νικόλ, με πραγματικό όνομα Νικόλ Ντενίζ Κουκό, είναι μια από τις πιο αναγνωρισμένες καλλιτέχνιδες της αργεντίνικης μουσικής σκηνής και έχει προταθεί δύο φορές για τα Latin Grammy.Προς το παρόν, κανένας από τους δύο πρωταγωνιστές δεν έχει επιβεβαιώσει ή διαψεύσει δημοσίως τις φήμες και δεν υπάρχουν επίσημες δηλώσεις που να αποδεικνύουν μια ρομαντική σχέση ανάμεσά τους.Κατά τη διάρκεια του καλοκαιριού του 2024, ο παίκτης συνδέθηκε με τη νεαρή influencer Αλεξ Παντίγια, με την οποία γιόρτασε τον τελικό του Euro 2024 στο Βερολίνο. Φωτογραφήθηκαν μαζί στο γήπεδο με το τρόπαιο των πρωταθλητών και ο Γιαμάλ της αφιέρωσε το βραβείο. Η Παντίγια παρακολούθησε αρκετούς αγώνες με την οικογένεια του ποδοσφαιριστή και ήταν μέλος της μικρής ομάδας ανθρώπων που ο Γιαμάλ ακολουθούσε στον επίσημο λογαριασμό του στο TikTok. Παρά τη δημοσιότητα των μέσων ενημέρωσης, κανένας από τους δύο δεν επιβεβαίωσε ποτέ τη σχέση τους και, με την πάροδο των μηνών, η σχέση έσβησε χωρίς καμία επίσημη ανακοίνωση.