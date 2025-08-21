Σχεδιάζεται η ρυμούλκηση του βυθισμένου φορτηγού πλοίου «MN Kostas» - Πώς αποφεύχθηκε η οικολογική καταστροφή
Σχεδιάζεται η ρυμούλκηση του βυθισμένου φορτηγού πλοίου «MN Kostas» - Πώς αποφεύχθηκε η οικολογική καταστροφή

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές έρματος, καθώς και στο αμπάρι Νο1, καθιστώντας αδύνατη την αποκόλληση και καθιστώντας τη βύθιση του πλοίου αναπόφευκτη

Υπό συνεχή επιτήρηση παραμένει το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS» σημαίας Σιέρρα Λεόνε, το οποίο έχει ημιβυθιστεί με την πλώρη να εξέχει, στην περιοχή Κυριαμάδι Σητείας, όπου είχε προσαράξει στις 24 Ιουλίου 2025.

Σύμφωνα με τις τοπικές λιμενικές αρχές, για λόγους ασφαλείας της ναυσιπλοΐας, στο σημείο βρίσκεται μόνιμα το ρυμουλκό «Αιγαίον πέλαγος», που διαθέτει σύστημα διατήρησης θέσης και μπορεί να επιχειρεί υπό οποιεσδήποτε καιρικές συνθήκες, βάσει σύμβασης που προβλέπει την παραμονή του στην περιοχή.

Η διαδικασία ναυαγιαίρεσης αναμένεται να προχωρήσει κανονικά το επόμενο διάστημα, καθώς οι λιμενικές αρχές, μετά από συνεδρίαση της αρμόδιας γνωμοδοτικής επιτροπής, χαρακτήρισαν το «MN KOSTAS» ναυάγιο, επισημαίνοντας ότι λόγω θέσης και κατάστασης αποτελεί κίνδυνο για τη ναυσιπλοΐα. Η απομάκρυνση θα γίνει με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας.

Ελληνικό ναυαγοσωστικό βοήθησε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή

Ήδη έχουν ολοκληρωθεί οι εργασίες απάντλησης καυσίμων και λιπαντελαίων, εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα) και σφράγισης των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων. Κατά τις επιχειρήσεις, που έγιναν με ρυμουλκά, ναυαγοσωστικά, πλωτούς γερανούς και φορτηγό πλοίο, τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα και υπήρχε ετοιμότητα αντιρρυπαντικού εξοπλισμού, χωρίς να παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση.

Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές έρματος, καθώς και στο αμπάρι Νο1, καθιστώντας αδύνατη την αποκόλληση και καθιστώντας τη βύθιση του πλοίου αναπόφευκτη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 7-8 μποφόρ επιδείνωσαν την κατάσταση, περιορίζοντας τη δράση άλλων διασωστικών μέσων, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στο λιμάνι της Σητείας.

Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην αποφυγή μίας μεγάλης οικολογικής καταστροφής στην Ανατολική Κρήτη. Με τη συνδρομή του «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» και της διασωστικής του ομάδας, κατέστη δυνατή η απάντληση των καυσίμων του MN KOSTAS, τα οποία αποθηκεύτηκαν προσωρινά στις δεξαμενές του ναυαγοσωστικού, ενώ απομακρύνθηκαν υδρογονάνθρακες, λιπαντικά έλαια, χρώματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες.

