Ελληνικό ναυαγοσωστικό βοήθησε να αποφευχθεί οικολογική καταστροφή στα ανοιχτά της Σητείας με το βυθισμένο φορτηγό «MN Kostas»
Το φορτηγό πλοίο MN KOSTAS προσάραξε σε ύφαλο εντός περιοχής Natura – Σημαντική επιχείρηση απάντλησης καυσίμων και απομάκρυνσης επικίνδυνων υλικών από το «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ»
Σοβαρό ναυτικό συμβάν σημειώθηκε τις βραδινές ώρες της 24ης Ιουλίου 2025, όταν το φορτηγό πλοίο «MN KOSTAS», σημαίας Σιέρα Λεόνε, προσάραξε σε ύφαλο τρία ναυτικά μίλια δυτικά του Κάβου Σίδερος στην Κρήτη, εντός προστατευόμενης περιοχής «Natura».
Η άμεση κινητοποίηση των Αρχών οδήγησε στη διάσωση του πληρώματος, το οποίο εγκατέλειψε έγκαιρα το πλοίο, ενώ ταυτόχρονα ξεκίνησε επιχείρηση επιθαλάσσιας αρωγής με πρωτοβουλία του πλοιοκτήτη, που ανέθεσε τη διαχείριση στην εταιρεία SEAGATE. Δύο ρυμουλκά, τα ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ ΙΙΙ και ΚΑΠΤΑΙΝ ΔΗΜΗΤΡΗΣ IV, έσπευσαν στην περιοχή, ενώ καθοριστική υπήρξε η ενεργοποίηση του ναυαγοσωστικού πλοίου ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ από το Κέντρο Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος.
Η σφοδρότητα της πρόσκρουσης είχε ως αποτέλεσμα εκτεταμένες ζημιές σχεδόν σε όλες τις δεξαμενές έρματος, καθώς και στο αμπάρι Νο1, καθιστώντας αδύνατη την αποκόλληση και καθιστώντας τη βύθιση του πλοίου αναπόφευκτη. Οι δυσμενείς καιρικές συνθήκες με ανέμους 7-8 μποφόρ επιδείνωσαν την κατάσταση, περιορίζοντας τη δράση άλλων διασωστικών μέσων, που αναγκάστηκαν να αναζητήσουν καταφύγιο στο λιμάνι της Σητείας.
Η επιχείρηση επικεντρώθηκε στην αποφυγή μίας μεγάλης οικολογικής καταστροφής στην Ανατολική Κρήτη. Με τη συνδρομή του «ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ» και της διασωστικής του ομάδας, κατέστη δυνατή η απάντληση των καυσίμων του MN KOSTAS, τα οποία αποθηκεύτηκαν προσωρινά στις δεξαμενές του ναυαγοσωστικού, ενώ απομακρύνθηκαν υδρογονάνθρακες, λιπαντικά έλαια, χρώματα και άλλες ρυπογόνες ουσίες.
Ο Γενικός Διευθυντής Επιχειρήσεων της MEGATUGS, κ. Αναστάσιος Μαγιάτης, υπογράμμισε: «Η συνεχής παραμονή του ναυαγοσωστικού ΑΙΓΑΙΟΝ ΠΕΛΑΓΟΣ παρά τις αντίξοες καιρικές συνθήκες που επικρατούσαν, ήταν καθοριστική για την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στην περιοχή του συμβάντος».
