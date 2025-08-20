Βυθισμένο το φορτηγό πλοίο «MN Kostas» ανοιχτά της Σητείας - Αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του
Βυθισμένο το φορτηγό πλοίο «MN Kostas» ανοιχτά της Σητείας - Αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του
Το πλοίο με σημαία Σιέρα Λεόνε είχε προσαράξει σε ύφαλο - Δεν έχει παρατηρηθεί θαλάσσια ρύπανση
Κάθετη βύθιση προς τα δεξιά, με την πλώρη να εξέχει του ύδατος, έχει υποστεί το φορτηγό πλοίο «MN Kostas» σημαίας Σιέρα Λεόνε, το οποίο είχε προσαράξει σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή Κυριαμάδι, ανοιχτά της Σητείας.
Κατά το διάστημα που ακολούθησε την προσάραξη, πραγματοποιήθηκαν από την ανάδοχο εταιρεία, εργασίες απάντλησης του συνόλου των καυσίμων και των λιπαντελαίων, εργασίες εκφόρτωσης του φορτίου (γυψόχωμα), καθώς και σφράγιση των εξαεριστικών και καταμεριστικών σημείων του πλοίου, με τη χρήση Ρυμουλκών-Ναυαγοσωστικών πλοίων, Πλωτών Γερανών και άλλου Φορτηγού πλοίου.
Κατά την εκτέλεση των εργασιών τοποθετήθηκε πλωτό φράγμα περιμετρικά του πλοίου και τέθηκε σε άμεση ετοιμότητα πρόσθετος αντιρρυπαντικός εξοπλισμός στη θαλάσσια περιοχή της προσάραξης και στο λιμένα της Σητείας, ενώ δεν παρατηρήθηκε θαλάσσια ρύπανση.
Από το Λιμεναρχείο Σητείας που διενεργεί την προανάκριση, συγκλήθηκε η γνωμοδοτική επιτροπή του άρθρου 9 παρ. 7 του Ν. 2881/2001 (Ρύθμιση θεμάτων ανέλκυσης ναυαγίων και άλλες διατάξεις), η οποία χαρακτήρισε το «MN Kostas» ως ναυάγιο και αποφασίστηκε η απομάκρυνσή του με ευθύνη της διαχειρίστριας εταιρείας του πλοίου, καθώς λόγω της θέσης και της κατάστασής του αποτελεί ναυτιλιακό κίνδυνο. Η εταιρεία έχει ενημερωθεί σχετικά.
