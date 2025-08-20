Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Σύλληψη και πρόστιμο για 60χρονη στη Θεσσαλονίκη επειδή άφησε τον σκύλο της στο αυτοκίνητο με κλειστά παράθυρα
Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ
Στη σύλληψη μίας 60χρονης, υπήκοο Βουλγαρίας, για παράβαση της νομοθεσίας που αφορά την ευζωία των ζώων συντροφιάς προχώρησαν το μεσημέρι της Τρίτης, 19 Αυγούστου, στα Νέα Βρασνά, αστυνομικοί του Α.Τ. Βόλβης.
Ειδικότερα, διαπιστώθηκε πως η 60χρονη για χρονικό διάστημα 15 περίπου λεπτών, εγκατέλειψε, εντός οχήματος ιδιοκτησίας της, σκύλο του οποίου είναι κηδεμόνας, χωρίς να υπάρχει κλιματισμός σε λειτουργία ή ανοιχτά παράθυρα, μη τηρώντας κανόνες προστασίας ευζωίας και μεταχείρισης του ζώου.
Της επιβλήθηκε προβλεπόμενο διοικητικό πρόστιμο 1.000 ευρώ και σε βάρος της σχηματίστηκε σχετική δικογραφία.
