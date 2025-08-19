Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Φωτιά σε ιστιοφόρο ανοιχτά της Δήλου - Δείτε βίντεο και φωτογραφίες
Επιχείρηση διάσωσης των επιβαινόντων
Επιχείρηση διάσωσης πραγματοποιήθηκε το απόγευμα στη θαλάσσια περιοχή μεταξύ Δήλου και Ρήνειας, όταν εκδηλώθηκε πυρκαγιά σε ιστιοφόρο σκάφος με δύο αλλοδαπούς επιβαίνοντες.
Οι επιβαίνοντες μετεπιβιβάστηκαν στο επιβατικό-οχηματαγωγή Δήλος Εξπρές και είναι καλά στην υγεία τους. Στο σημείο έσπευσε πλωτό του Λιμενικού.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες:
Φωτογραφίες: mykonostoday.gr
