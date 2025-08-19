Οι εντυπωσιακές συσκευές της Aiper διαθέτουν στιβαρή κατασκευή, έξυπνες λειτουργίες και μοναδική αυτονομία.
Πάτμος: Τραυματίστηκε 62χρονη τουρίστρια σε σκάφος – Συνελήφθη ο καπετάνιος
Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω φροντίδα
Μία 62χρονη Ιταλίδα τουρίστρια τραυματίστηκε το απόγευμα της Δευτέρας (18/8) στην Πάτμο σε επαγγελματικό - τουριστικό σκάφος με 11 επιβάτες.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με το λιμενικό, η γυναίκα γλίστρησε από σκάλα του σκάφος, όταν αυτό επιβράδυνε απότομα, επειδή πιθανότητα προσέκρουσε σε ύφαλο στη θαλάσσια περιοχή βορειοανατολικά του νησιού.
Η 62χρονη μεταφέρθηκε αρχικά στο Κέντρο Υγείας της Πάτμου και στη συνέχεια στο Νοσοκομείο της Ρόδου για περαιτέρω φροντίδα.
Μετά από επιθεώρηση που πραγματοποιήθηκε στον ύφαλο από δύτη, διαπιστώθηκε ότι είχε υποστεί ζημιά το δεξί πηδάλιο του σκάφους.
Ο 64χρονος καπετάνιος του σκάφους συνελήφθη για σωματική βλάβη από αμέλεια, ενώ οι λιμενικές αρχές απαγόρευσαν τον απόπλο του τουριστικού σκάφους μέχρι να δοθεί πιστοποιητικό αξιοπλοΐας από τον νηογνώμονα.
