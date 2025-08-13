Η γυναικεία συλλογή «A Mediterranean Story» της Parex φέρνει άνεση και στυλ στις καλοκαιρινές μας αποδράσεις.
Ηλεία: 41χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Επιταλίου
Ηλεία: 41χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην παραλία Επιταλίου
Τον βρήκε υπάλληλος καταστήματος εστίασης και ειδοποίησε τις Αρχές
Ένας 41χρονος εντοπίστηκε νεκρός στην περιοχή της παραλίας του Επιταλίου στην Ηλεία, ημίγυμνος, από υπάλληλο καταστήματος εστίασης στο σημείο.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο εργαζόμενος κάλεσε άμεσα το Λιμεναρχείο Κατακόλου, προσωπικό του οποίου μετέβη στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του άντρα και το πώς βρέθηκε εκεί τα ξημερώματα.
Σύμφωνα με το ilialive.gr, ο εργαζόμενος κάλεσε άμεσα το Λιμεναρχείο Κατακόλου, προσωπικό του οποίου μετέβη στο σημείο και κλήθηκε ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ που παρέλαβε τη σορό. Μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο Πύργου, όπου και οι γιατροί διαπίστωσαν το θάνατό του.
Οι Αρχές εξετάζουν τις συνθήκες θανάτου του άντρα και το πώς βρέθηκε εκεί τα ξημερώματα.
Ειδήσεις σήμερα:
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Στην Αχαΐα το πιο δύσκολο πύρινο μέτωπο - Μαίνονται οι φωτιές σε Βόνιτσα, Χίο και Άρτα, νέα πυρκαγιά στην Κεφαλονιά
Σοκαριστικό έγκλημα στη Μελβούρνη με θύματα μια έγκυο Ελληνοαυστραλή και τον σύντροφό της που βρέθηκε αποκεφαλισμένος
Το παρασκήνιο για την ανάρτηση της πρεσβείας στο Λουξεμβούργο για τη Γάζα - Δεν φαίνεται να γνώριζε η πρέσβειρα
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα