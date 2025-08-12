ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Φωτιά στην Αχαΐα: Η κλειστή Ολυμπία Οδός, περικυκλωμένη από φλόγες - Δείτε βίντεο
Η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου

Απόκοσμη εικόνα στον κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει και είναι περικυκλωμένη από φλόγες

Η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:

-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.

-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.

-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.

Δείτε βίντεο από τον κόμβο της ΒΙΠΕ που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες:



Δείτε εικόνες από τη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα

Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα (2)


Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα

Φωτιά στην Αχαΐα (1)


Φωτιά στην Κάτω Αχαΐα (1)


