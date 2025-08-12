Φωτιά στην Αχαΐα: Η κλειστή Ολυμπία Οδός, περικυκλωμένη από φλόγες - Δείτε βίντεο
Απόκοσμη εικόνα στον κόμβο Βιομηχανικής Περιοχής Πατρών της Ολυμπίας Οδού, η οποία έχει κλείσει και είναι περικυκλωμένη από φλόγες.
Η φωτιά στην Αχαΐα συνεχίζει το καταστροφικό της έργο ενώ οι Αρχές έχουν προχωρήσει στη διακοπή της κυκλοφορίας σε σημεία του οδικού δικτύου. Συγκεκριμένα η κυκλοφορία έχει διακοπεί στα εξής σημεία:
-Στη νέα Εθνική οδό Πατρών-Πύργου.
-Στην παλαιά εθνική οδό Πατρών-Πύργου.
-Στις λοιπές οδούς, από κόμβο Κάτω Αχαΐας μέχρι Οβρυά- Πάτρα.
-Από κόμβο ΒΙΠΕ και στην εθνική οδό Πατρών -Τριπόλεως.
Δείτε βίντεο από τον κόμβο της ΒΙΠΕ που έχει περικυκλωθεί από τις φλόγες:
Δείτε εικόνες από τη φωτιά στην Κάτω Αχαΐα
Πού έχει φωτιά τώρα - Live χάρτης με τις πυρκαγιές στην Ελλάδα σήμερα (12/8)
Το μεγάλο κόλπο με την κοκαϊνη αξίας 30 εκατ. ευρώ στα κοντέϊνερ της μπανάνας - Το διεθνές κύκλωμα και ο 42χρονος ελληνικής καταγωγής
Νέα καταγγελία για οδηγό ταξί: Χρέωσε 90 ευρώ για διαδρομή από το λιμάνι του Πειραιά μέχρι τη λεωφόρο Συγγρού
