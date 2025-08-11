Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
ΕΛΛΑΔΑ
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη

Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας

Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.

Μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους του Κάτω Ευηνοχωρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.





Δείτε βίντεο: 



Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: nafpaktianews.gr

