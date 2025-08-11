Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Φωτιά τώρα στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας - Μήνυμα 112 για ετοιμότητα, δείτε βίντεο
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες με 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη
Φωτιά ξέσπασε σήμερα το μεσημέρι σε χαμηλή βλάστηση στον Γαλατά Αιτωλοακαρνανίας.
Κινητοποιήθηκαν 47 πυροσβέστες, μεταξύ των οποίων 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 αεροσκάφη, ενώ στο έργο της κατάσβεσης συνδράμουν υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.
Μετά τις 16:30 εστάλη μήνυμα 112 στους κατοίκους του Κάτω Ευηνοχωρίου να παραμείνουν σε ετοιμότητα.
Δείτε βίντεο:
⚠️ Ενεργοποίηση 1⃣1⃣2⃣— 112 Greece (@112Greece) August 11, 2025
🆘 Δασική πυρκαγιά στο #Κάτω_Ευηνοχώρι της Περιφερειακής Ενότητας #Αιτωλοακαρνανίας
‼️ Παραμείνετε σε ετοιμότητα και ακολουθείτε τις οδηγίες των Αρχών
ℹ️ https://t.co/kexUnloeCt@pyrosvestiki
@hellenicpolice
#Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στην περιοχή Γαλατάς Αιτωλοακαρνανίας. Κινητοποιήθηκαν 47 #πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων της 6ης ΕΜΟΔΕ, 13 οχήματα και 3 Α/Φ. Συνδρομή από υδροφόρες και μηχανήματα έργου ΟΤΑ.— Πυροσβεστικό Σώμα (@pyrosvestiki) August 11, 2025
Πηγή βίντεο και φωτογραφιών: nafpaktianews.gr
