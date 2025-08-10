Αυτό το καλοκαίρι ταξιδεύουμε γρήγορα, άνετα και οικονομικά με τα σύγχρονα πλοία της MINOAN LINES που μετατρέπουν κάθε διαδρομή σε μια συναρπαστική εμπειρία διακοπών.
Κινηματογραφική διάσωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μετέφεραν στα χέρια 60χρονο άντρα για 3 χιλιόμετρα! - Δείτε φωτογραφίες
Ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία άντρα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά
Επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε χθες από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.
Τον κουβάλησαν στα χέρια 3 χιλιόμετρα μέχρι το ελικόπτερο! Κινηματογραφική διάσωση τραυματία μέσα στο φαράγγι της ΣαμαριάςΣύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr εργαζόμενοι στον Δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν επτά χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, ώστε να προσεγγίσουν το ελικοδρόμιο.
11 άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr- ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.
Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος.
