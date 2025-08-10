ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

Κινηματογραφική διάσωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μετέφεραν στα χέρια 60χρονο άντρα για 3 χιλιόμετρα! - Δείτε φωτογραφίες
Κινηματογραφική διάσωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μετέφεραν στα χέρια 60χρονο άντρα για 3 χιλιόμετρα! - Δείτε φωτογραφίες

Ολοκληρώθηκε με επιτυχία λίγο μετά τις 8 το βράδυ του Σαββάτου, η επιχείρηση διάσωσης πολυτραυματία άντρα, ο οποίος έπεσε και χτύπησε στο Φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά

Επιχείρηση προσέγγισης και απεγκλωβισμού ενός μελισσοκόμου που βρισκόταν σε μονοπάτι στο φαράγγι της Σαμαριάς στα Χανιά της Κρήτης, πραγματοποιήθηκε χθες από διασώστες της Πυροσβεστικής Υπηρεσίας.

Η υπηρεσία ενημερώθηκε από τον ίδιο, όταν έπεσε από ύψος και χτύπησε, στην προσπάθεια του, σύμφωνα με ενημέρωση του ΑΠΕ-ΜΠΕ από το Συντονιστικό κέντρο, να οδηγήσει το ζώο που έχει μαζί του.

'Αμεσα κινητοποιήθηκαν η ομάδα της 19ης ΕΜΟΔΕ Χανίων και της 3ης ΕΜΑΚ Ηρακλείου.

Κινηματογραφική διάσωση στο Φαράγγι της Σαμαριάς, μετέφεραν στα χέρια 60χρονο άντρα για 3 χιλιόμετρα! - Δείτε φωτογραφίες


Τον κουβάλησαν στα χέρια 3 χιλιόμετρα μέχρι το ελικόπτερο! Κινηματογραφική διάσωση τραυματία μέσα στο φαράγγι της Σαμαριάς 

Σύμφωνα με πληροφορίες του zarpanews.gr  εργαζόμενοι στον Δρυμό χρειάστηκε να τον μεταφέρουν στα χέρια, για δύο ώρες και να διανύσουν επτά χιλιόμετρα με τον τραυματία και την φιάλη οξυγόνου, ώστε να προσεγγίσουν το ελικοδρόμιο.

11 άτομα του προσωπικού του δρυμού -ανάμεσά τους δύο γιατροί- και ένας πυροσβέστης από την Αγία Ρουμέλη ανέλαβαν τη μεταφορά του τραυματία -όπως φαίνεται στις φωτογραφίες του zarpanews.gr- ο οποίος είναι γνωστός περιπατητής και μάλιστα ανήκε στην ομάδα του ορειβατικού συλλόγου που εντόπισαν τον περασμένο χειμώνα τον αγνοούμενο Γερμανό.

Η επιχείρηση είχε αίσιο τέλος.

