Η «μάχη» για την φοιτητική στέγη - Τι δείχνουν οι έρευνες, οι συστάσεις της ΠΟΜΙΔΑ

Εκτιμήσεις για την ζήτηση

Μεσοπρόθεσμη τάση - πρόβλεψη

Συστάσεις ΠΟΜΙΔΑ προς φοιτητές και γονείς:

Καθώς οι φοιτητές αρχίζουν να επιλέγουν το αντικείμενο των σπουδών τους με βάση την έδρα του Πανεπιστημίου και όχι το γνωστικό αντικείμενο, η ζήτηση στο μέλλον αναμένεται να ενταθεί κοντά στα μεγάλα Πανεπιστήμια και να μειωθεί στην επαρχία. Η πλειοψηφία επιλέγει να ενοικιάσει όσο το δυνατόν παλαιότερα διαμερίσματα, ενώ καταγράφεται αύξηση των φοιτητών που επιλέγουν να συγκατοικήσουν για να επιμερίζονται τα έξοδα. Αποτέλεσμα είναι τα μεγαλύτερα διαμερίσματα να εμφανίζουν σταδιακά χαμηλότερο ρίσκο διάθεσης.Τα τελευταία χρόνια έχει ενταθεί η προσπάθεια μεγάλων παικτών του real estate να δημιουργήσουν κατοικίες στα πρότυπα ιδιωτικών φοιτητικών εστιών, καθώς είναι πλέον διαπιστωμένο ότι με την προσφορά επιπρόσθετων υπηρεσιών η συγκεκριμένη μορφή ανάπτυξης μπορεί να αποφέρει σημαντικότερα έσοδα.Αναπτύσσεται μια νέα αγορά γύρω από ιδιωτικές φοιτητικές εστίες «all inclusive», όπου τα πλεονεκτήματά της σε σύγκριση με τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα είναι:* Στην τιμή συμπεριλαμβάνονται όλες οι υπηρεσίες και λογαριασμοί (όπως καθαρισμός, φύλαξη, ρεύμα, νερό, θέρμανση, internet και χρήση κοινόχρηστων χώρων).* Η τυποποίηση των διαμερισμάτων και η μοναδική επιλογή της αποδοχής του πλήρους πακέτου παροχών διευκολύνει εξαιρετικά στη διαχείριση.* Η παροχή υψηλής ασφάλειας στους ενοίκους (σύστημα εισόδου με κάρτα, κάμερες, φύλαξη) αξιολογείται ως το σημαντικότερο πλεονέκτημα.* Τα διαμερίσματα είναι πλήρως ανακαινισμένα και επιπλωμένα.* Βρίσκονται πλησίον των σχολών ή πολύ κοντά σε Μέσα Μαζικής Μεταφοράς.* Υπάρχει, σε κάποιες περιπτώσεις, η δυνατότητα ευέλικτης μίσθωσης ανάλογα με την περίοδο φοίτησης.* Το ποσοστό αυξημένου ενοικίου σε σχέση με τα τυπικά φοιτητικά διαμερίσματα κυμαίνεται μεταξύ 20-40%, ανάλογα με την πόλη.Η συνέχιση της ανόδου των μισθωτικών αξιών των φοιτητικών διαμερισμάτων λόγω περιορισμένης προσφοράς είναι δεδομένη, αποτελώντας από μόνη της μια πολύ ενδιαφέρουσα εξέλιξη τόσο σε πανευρωπαϊκό όσο και σε εγχώριο επίπεδο. Η έρευνα αγοράς πραγματοποιήθηκε με συλλογή στοιχείων μέσω αγγελιών που δημοσιεύθηκαν σε εφημερίδες και στο διαδίκτυο, για έξι ενδεικτικές φοιτητικές πόλεις στο διάστημα του Ιουνίου - Ιουλίου 2025. Η έρευνα βασίστηκε σε αναζήτηση διαμερισμάτων που προκαλούν το ενδιαφέρον των φοιτητών, ήτοι δυάρια ή γκαρσονιέρες απολύτως τυπικής κατασκευής που δεν ωφελούνται από ιδιαίτερα χαρακτηριστικά ή εξαιρετικά προνομιακή θέση. Ως περιοχές μελέτης ορίστηκαν οι εξής:Αθήνα (Ζωγράφου, Πανεπιστημιούπολη, Γουδή, Ιλίσια) / Θεσσαλονίκη (Κέντρο) / Πάτρα (Κέντρο) / Ηράκλειο (Κέντρο) / Βόλος (Κέντρο) / Κομοτηνή (Κέντρο).Αναφορικά με την επιλογή των περιοχών μελέτης, ήταν η ενδεικτικότερη κάλυψη έξι χαρακτηριστικών φοιτητικών πόλεων της Ελλάδας με σημαντικό αριθμό φοιτητών, όπως η Αθήνα, η Θεσσαλονίκη, η Πάτρα, το Ηράκλειο, ο Βόλος και η Κομοτηνή. Επιπλέον, στόχος ήταν να εξαχθούν συμπεράσματα για φοιτητικές πόλεις που εκπροσωπούν μεγάλα, αλλά και διαφορετικά διαμερίσματα της χώρας (Αττική, Μακεδονία, Κρήτη, Πελοπόννησος, Θεσσαλία και Θράκη).Για μια ακόμη χρονιά η ΠΟΜΙΔΑ δίνει διαχρονικές συστάσεις σε γονείς και φοιτητές.* Μην πανικοβάλλεστε - δεν χρειάζεται να μισθώσετε κατοικία από την πρώτη στιγμή, ούτε τα μαθήματα αρχίζουν αμέσως.* Μην ψάχνετε για σπίτι ακριβώς δίπλα στο Πανεπιστήμιο - λίγες στάσεις ή δρόμους πιο μακριά υπάρχουν πολλές επιλογές.* Οργανώστε την αναζήτηση και κλείστε άμεσα το ακίνητο που σας ταιριάζει.* Μην αποδέχεστε μίσθωμα που υπερβαίνει τον προϋπολογισμό σας.* Δεν υπάρχει περιορισμός στο ύψος εγγύησης ή προκαταβολών.* Εξετάστε τη συγκατοίκηση για μείωση κόστους και υψηλότερο επίδομα.* Ελέγξτε το σπίτι προσεκτικά και κατά προτίμηση με το φως της ημέρας.* Υπογράψτε έγγραφο μισθωτήριο πριν από οποιαδήποτε πληρωμή.* Αποφύγετε τα ανεπίσημα «γραφεία πληροφοριών» που ζητούν προκαταβολές.* Συνεργαστείτε μόνο με επίσημα μεσιτικά γραφεία, πληρώνοντας μετά την υπογραφή μισθωτηρίου.Η φοιτητική κατοικία στην Ελλάδα διαμορφώνεται πλέον ως ένας ιδιαίτερα δυναμικός και ανθεκτικός κλάδος της αγοράς ακινήτων, με τις τιμές να κινούνται σταθερά ανοδικά και την προσφορά να παραμένει περιορισμένη. Οι φοιτητές και οι οικογένειές τους, όπως προκύπτει και από συστάσεις ειδικών, καλούνται να κινηθούν με σχέδιο, ψυχραιμία και προσοχή, αξιοποιώντας τόσο τις κλασικές λύσεις όσο και τις νέες επιλογές στέγασης, σε ένα περιβάλλον όπου η ζήτηση συνεχίζει να υπερβαίνει κατά πολύ την προσφορά.Πηγή:ΑΠΕ-ΜΠΕ