«Παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη» - Η μαρτυρία της κυρίας Σταματίνας από την Κερατέα που προσπάθησε να σώσει με κουβάδες το «δασάκι της»
«Είπα στα παιδιά "αυτή η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει"», δήλωσε η κυρία Σταματίνα
Η κυρία Σταματίνα, που πρωταγωνίστησε σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο προσπαθώντας να βοηθήσει στην κατάσβεση της μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα την Παρασκευή (8/8), μίλησε στο orangepress.gr για το πως βίωσε η ίδια τον πύρινο εφιάλτη στην περιοχή.
«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά - σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, “παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, “ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”.
Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις», δήλωσε η κυρία Σταματίνα το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.
