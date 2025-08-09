ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

Μποτιλιάρισμα στη λεωφόρο Ποσειδώνος στο ρεύμα προς Γλυφάδα λόγω τροχαίου - Καθυστερήσεις στο ύψος του «Σταύρος Νιάρχος»

«Παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη» - Η μαρτυρία της κυρίας Σταματίνας από την Κερατέα που προσπάθησε να σώσει με κουβάδες το «δασάκι της»
ΕΛΛΑΔΑ
Κερατέα Φωτιά

«Παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη» - Η μαρτυρία της κυρίας Σταματίνας από την Κερατέα που προσπάθησε να σώσει με κουβάδες το «δασάκι της»

«Είπα στα παιδιά "αυτή η φωτιά δεν πρόκειται να σβήσει"», δήλωσε η κυρία Σταματίνα

«Παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη» - Η μαρτυρία της κυρίας Σταματίνας από την Κερατέα που προσπάθησε να σώσει με κουβάδες το «δασάκι της»
3 ΣΧΟΛΙΑ
Η κυρία Σταματίνα, που πρωταγωνίστησε σε πολλές φωτογραφίες και βίντεο προσπαθώντας να βοηθήσει στην κατάσβεση της  μεγάλης φωτιάς στην Κερατέα την Παρασκευή (8/8), μίλησε στο orangepress.gr για το πως βίωσε η ίδια τον πύρινο εφιάλτη στην περιοχή.

Δείτε βίντεο:




«Από πολύ νωρίς έπιασε επάνω στη θέση Τογάνι η φωτιά, από ό,τι άκουσα αργότερα από ξερόχορτα. Δεν ξέρω, δεν είμαι σίγουρη, έτσι άκουσα. Και κατέβαινε σιγά - σιγά, αλλά είχε τόση ένταση όπως βλέπετε μέχρι τώρα ο αέρας, που είπα στα παιδιά, “παιδιά, αυτή η φωτιά είναι πολύ δύσκολη, δεν πρόκειται να σβήσει”. Γιατί, λέω, “ο αέρας δεν την αφήνει να σβήσει”.

Πέσανε βέβαια τα εναέρια μέσα και τα επίγεια, αλλά τι να σου κάνουνε, όταν φυσάει με τόση ένταση ο αέρας; Με αποτέλεσμα αυτό που βλέπεις», δήλωσε η κυρία Σταματίνα το απόγευμα της Παρασκευής, όταν η φωτιά είχε ήδη περάσει από το Αρί και όδευε προς την Παλαιά Φώκαια.

Ειδήσεις σήμερα:

«Αδελφούλα μου, πώς να αντέξω χωρίς εσένα...» - Το σπαρακτικό αντίο του Κώστα Σαμαρά στη Λένα

Τραγωδία στις ΗΠΑ: 10χρονη πέθανε μετά από φρικτά βασανιστήρια από τον πατέρα και τη μητριά της - Είχε πηδήξει από το παράθυρο για να γλιτώσει

Από ήρωας, στη φυλακή: Ποιος είναι ο Βαγγέλης Μπαταρλής, ο πρώην αστυνομικός και TikToker που συνελήφθη για ναρκωτικά
3 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Πώς η τεχνολογία ζωντανεύει την Ιστορία συνδέοντας το παρελθόν με το παρόν

Η COSMOTE TELEKOM, με σημαντικές επενδύσεις και λύσεις συνδεσιμότητας, αναδεικνύει την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά και την κάνει προσβάσιμη σε όλους

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης