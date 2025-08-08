Ηλικιωμένη πάλευε με κουβάδες να βοηθήσει στη φωτιά στην Κερατέα - «Πάει το δασάκι μου»
Ηλικιωμένη πάλευε με κουβάδες να βοηθήσει στη φωτιά στην Κερατέα - «Πάει το δασάκι μου»

Η γυναίκα βρισκόταν στην περιοχή Αρί και επιχείρησε να βάλει το «λιθαράκι» της για να σώσει ότι μπορούσε

Ηλικιωμένη πάλευε με κουβάδες να βοηθήσει στη φωτιά στην Κερατέα - «Πάει το δασάκι μου»
Θλιβερές είναι οι εικόνες από την Κερατέα, που καλείται να αντιμετωπίσει μία φωτιά. Οι κάτοικοι φοβούνται για εκτεταμένες καταστροφές, τόσο στο πράσινο όσο και σε υποδομές λόγω της μεγάλης φωτιάς.

Μια γυναίκα που βρισκόταν στην περιοχή Αρί, όπου δίδεται μάχη σώμα με σώμα με τις φλόγες, φώναζε επί πολλή ώρα «πάει το δασάκι μου, πάει, τελευταία φορά που σε βλέπω».

Η ηλικιωμένη έριχνε κουβάδες με νερό και εν τέλει απομακρύνθηκε από το σημείο.

Ηλικιωμένη πάλευε με κουβάδες να βοηθήσει στη φωτιά στην Κερατέα - «Πάει το δασάκι μου»


