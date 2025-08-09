ΣΥΜΒΑΙΝΕΙ ΤΩΡΑ

ΕΛΛΑΔΑ
Κορινθία Αυτοκίνητο Κρεοπωλείο

Αυτοκίνητο μπούκαρε σε κρεοπωλείο στα Λουτρά Ωραίας Ελένης

Το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στο κατάστημα, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη - Δεν σημειώθηκαν τραυματισμοί

Αναστάτωση προκλήθηκε το πρωί του Σαββάτου στα Λουτρά Ωραίας Ελένης Κορινθίας, όταν ένα αυτοκίνητο μπούκαρε στο εσωτερικό κρεοπωλείου, προκαλώντας σοβαρές υλικές ζημιές.

Σύμφωνα με το KorinthosTV, το όχημα, υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, εξετράπη της πορείας του και «εισέβαλε» στο κατάστημα, σπάζοντας τη γυάλινη πρόσοψη.

Το ευτύχημα είναι πως δεν σημειώθηκε τραυματισμός, ενώ στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί με το Τμήμα Τροχαίας Κορίνθου να διενεργεί προανάκριση για τα αίτια του ατυχήματος.

