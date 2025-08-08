Διάσωση αλόγου από το πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική - Δείτε βίντεο
Διάσωση αλόγου από το πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική - Δείτε βίντεο
Βίντεο με τη διάσωση αλόγου δημοσίευσε η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής
Μαίνεται η φωτιά στην Ανατολική Αττική με τις φλόγες να «καταπίνουν» σπίτια και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Θύματα της πυρκαγιάς είναι και τα ζώα, τα οποία διασώζουν εθελοντές σε όσες περιπτώσεις μπορούν.
Τυχερό στάθηκε ένα άλογο που διασώθηκε από την Παλαιά Φώκαια ενώ οι φλόγες περικύκλωσαν την περιοχή στην οποία βρισκόταν. Το βίντεο με τη διάσωση του αλόγου δημοσίευσε η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής.
Νωρίτερα, ένα σκυλάκι είχε εγκλωβιστεί σε αποθήκη στην περιοχή Αγίασμα. Στο OPEN προβλήθηκαν πλάνα με τον σκύλο φοβισμένο να έχει βρει καταφύγιο εντός της αποθήκης ενώ την έχουν περικυκλώσει οι φλόγες. Στα πλάνα απεικονιζόταν η προσπάθεια ενός άνδρα να σπάσει το λουκέτο για να απελευθερώσει τον σκύλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ αεροσκάφος έκανε ρίψη νερού στο σημείο.
Ο σκύλος φαίνεται πως διασώθηκε, αφού σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού, ο χώρος «κάπνιζε» ενώ εθελοντής τον δρόσιζε δίνοντάς του νερό με τη μάνικα. Ο σκύλος που έχει φοβηθεί δεν κουνιέται ενώ ο εθελοντής επιχειρεί να το ηρεμήσει. Φιλόζωοι εθελοντές αναφέρουν πως ο σκύλος απεγκλωβίστηκε.
Αστυνομικοί απεγκλώβισαν και σκύλο στην Κερατέα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:
Τυχερό στάθηκε ένα άλογο που διασώθηκε από την Παλαιά Φώκαια ενώ οι φλόγες περικύκλωσαν την περιοχή στην οποία βρισκόταν. Το βίντεο με τη διάσωση του αλόγου δημοσίευσε η Πυροπροστασία Δασών Λαυρεωτικής.
Διάσωση Αλόγου απο εθελοντές και λάτρεις των ιπποειδών. Περιοχή Παλαιά Φώκαια.Posted by Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης on Friday, August 8, 2025
Νωρίτερα, ένα σκυλάκι είχε εγκλωβιστεί σε αποθήκη στην περιοχή Αγίασμα. Στο OPEN προβλήθηκαν πλάνα με τον σκύλο φοβισμένο να έχει βρει καταφύγιο εντός της αποθήκης ενώ την έχουν περικυκλώσει οι φλόγες. Στα πλάνα απεικονιζόταν η προσπάθεια ενός άνδρα να σπάσει το λουκέτο για να απελευθερώσει τον σκύλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ αεροσκάφος έκανε ρίψη νερού στο σημείο.
Ο σκύλος φαίνεται πως διασώθηκε, αφού σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού, ο χώρος «κάπνιζε» ενώ εθελοντής τον δρόσιζε δίνοντάς του νερό με τη μάνικα. Ο σκύλος που έχει φοβηθεί δεν κουνιέται ενώ ο εθελοντής επιχειρεί να το ηρεμήσει. Φιλόζωοι εθελοντές αναφέρουν πως ο σκύλος απεγκλωβίστηκε.
Αστυνομικοί απεγκλώβισαν και σκύλο στην Κερατέα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:
Ειδήσεις σήμερα:
Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή
Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Ενισχύονται οι δυνάμεις, καίγονται σπίτια στην Παλαιά Φώκαια
ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά
Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή
Μεγάλη μάχη της πυροσβεστικής με τη φωτιά στην Ανατολική Αττική - Ενισχύονται οι δυνάμεις, καίγονται σπίτια στην Παλαιά Φώκαια
ΑΑΔΕ: Μαζικοί έλεγχοι για φοροδιαφυγή σε όλο το Αιγαίο - Πρόστιμα και λουκέτα σε Μύκονο, Πάρο, Μήλο και Χανιά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα