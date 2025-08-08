Διάσωση αλόγου από το πύρινο μέτωπο στην Ανατολική Αττική - Δείτε βίντεο

Διάσωση Αλόγου απο εθελοντές και λάτρεις των ιπποειδών. Περιοχή Παλαιά Φώκαια. Posted by Πυροπροστασια Δασων Λαυρεωτικης on Friday, August 8, 2025

σε αποθήκη στην περιοχή Αγίασμα. Στο OPEN προβλήθηκαν πλάνα με τον σκύλο φοβισμένο να έχει βρει καταφύγιο εντός της αποθήκης ενώ την έχουν περικυκλώσει οι φλόγες. Στα πλάνα απεικονιζόταν η προσπάθεια ενός άνδρα να σπάσει το λουκέτο για να απελευθερώσει τον σκύλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ αεροσκάφος έκανε ρίψη νερού στο σημείο.

Ο σκύλος φαίνεται πως διασώθηκε, αφού σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού, ο χώρος «κάπνιζε» ενώ εθελοντής τον δρόσιζε δίνοντάς του νερό με τη μάνικα. Ο σκύλος που έχει φοβηθεί δεν κουνιέται ενώ ο εθελοντής επιχειρεί να το ηρεμήσει. Φιλόζωοι εθελοντές αναφέρουν πως ο σκύλος απεγκλωβίστηκε.

Αστυνομικοί απεγκλώβισαν και σκύλο στην Κερατέα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:



