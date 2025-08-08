Αστυνομικοί απεγκλωβίζουν σκύλο από τη φωτιά στην Κερατέα, εθελοντής δροσίζει με μάνικα παγιδευμένο τετράποδο - Δείτε βίντεο
Σκυλάκι εγκλωβίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή Αγίασμα και εθελοντής το δρόσισε - Αστυνομικοί φόρεσαν λουρί σε σκύλο και τον απομάκρυναν
Μαίνεται η φωτιά στην Κερατέα με τις φλόγες να «καταπίνουν» σπίτια και τον φυσικό πλούτο της περιοχής. Θύματα της πυρκαγιάς είναι και τα ζώα, τα οποία διασώζουν εθελοντές σε όσες περιπτώσεις μπορούν.
Ένα σκυλάκι εγκλωβίστηκε σε αποθήκη στην περιοχή Αγίασμα. Στο OPEN προβλήθηκαν πλάνα με τον σκύλο φοβισμένο να έχει βρει καταφύγιο εντός της αποθήκης ενώ την έχουν περικυκλώσει οι φλόγες. Στα πλάνα απεικονιζόταν η προσπάθεια ενός άνδρα να σπάσει το λουκέτο για να απελευθερώσει τον σκύλο, χωρίς όμως αποτέλεσμα, ενώ αεροσκάφος έκανε ρίψη νερού στο σημείο.
Ο σκύλος φαίνεται πως διασώθηκε, αφού σε πλάνα του τηλεοπτικού σταθμού, ο χώρος «κάπνιζε» ενώ εθελοντής τον δρόσιζε δίνοντάς του νερό με τη μάνικα. Ο σκύλος που έχει φοβηθεί δεν κουνιέται ενώ ο εθελοντής επιχειρεί να το ηρεμήσει. Φιλόζωοι εθελοντές αναφέρουν πως ο σκύλος απεγκλωβίστηκε.
Αστυνομικοί απεγκλώβισαν και σκύλο στην Κερατέα, όπως φαίνεται στο βίντεο που ακολουθεί:
