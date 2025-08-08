Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή

Ο Αντώνης και η Γεωργία Σαμαρά, στον κήπο του σπιτιού τους στην Κηφισιά με τα παιδιά τους Λένα και Κώστα, λίγο μετά τα μέσα της δεκαετίας του '90

Η ραγδαία επιδείνωση

Η επίσημη ανακοίνωση του Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά

Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «

» και «

» από την πρώτη στιγμή που η

μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι

της ίδιας μέρας, εξέδωσε η

.

Όπως επισημαίνεται, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.

Αναλυτικά: