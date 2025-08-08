Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή
Λένα Σαμαρά: Με καθαρό ιατρικό ιστορικό, έκανε επιληπτικό επεισόδιο και ακολούθησε η ανακοπή
Η 34χρονη κόρη του πρώην πρωθυπουργού διακομίσθηκε στο Σισμανόγλειο στη μία το μεσημέρι χθες και εξέπνευσε στις 22.29' στον Ευαγγελισμό - Εξαιρετικά σπάνια η περίπτωσή της - Τη Δευτέρα η κηδεία της, στο Α' Νεκροταφείο της Αθήνας
Ανείπωτη οδύνη και θλίψη έχει προκαλέσει ο θάνατος της 34χρονης κόρης του πρώην πρωθυπουργού Αντώνη Σαμαρά, Λένας. Η νεαρή γυναίκα έφυγε ξαφνικά από τη ζωή το βράδυ της Πέμπτης στον «Ευαγγελισμό» από ανακοπή. Είχε προηγηθεί επιληπτικό επεισόδιο και όλα εξελίχθηκαν πολύ γρήγορα. Το ιατρικό ιστορικό της Λένας Σαμαρά ήταν καθαρό και η περίπτωσή της θεωρείται εξαιρετικά σπάνια.
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η επιδείνωση που παρουσίασε μετά τη διακομιδή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου ήταν ραγδαία - αφού πρώτα είχε προηγηθεί πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο «Σισμανόγλειο» από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο - και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που πραγματοποίησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν στάθηκαν ικανές να την κρατήσουν στη ζωή.
Η Λένα Σαμαρά είχε εκδηλώσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη νωρίτερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, και μεταφέρθηκε αρχικά το νοσοκομείο Σισμανόγλειο, που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι της οικογένειας Σαμαρά στην Κηφισιά και ο πρώην πρωθυπουργός είχε εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό.
Εκεί υποβλήθηκε σε αναλυτικές βιοχημικές εξετάσεις καθώς και σε αξονική τομογραφία, με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, η επίμονη ζάλη της ώθησε τους γιατρούς να την παραπέμψουν στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε για περαιτέρω έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση και έχοντας πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά την εξέταση της όμως από τους γιατρούς, νευρολόγους και παθολόγους, την ώρα που ελάμβαναν τις αναγκαίες πληροφορίες για το ιστορικό της, η 34χρονη φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που συνέβη κάτι τέτοιο, αφού το ιατρικό ιστορικό της ήταν απολύτως «καθαρό».
Για έναν ασθενή με στεφανιαία νόσο, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια ή μια σειρά άλλων καρδιολογικών προβλημάτων μπορεί, παρά τη φαρμακευτική αγωγή, να υπάρξει αυτή η δυσάρεστη επιπλοκή της καρδιακής παύσης.
Για έναν άνθρωπο χωρίς καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα όπως φαίνεται να ήταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που είχαν γίνει γνωστά από την ίδια στην επικοινωνία της με τους γιατρούς και των δύο νοσοκομείων, η καρδιακή παύση ήρθε απροειδοποίητα, αιφνιδιαστικά. Αποτέλεσε το πρώτο και το τελευταίο δυστυχώς σύμπτωμα για την άτυχη γυναίκα.
Οι επί μία ώρα προσπάθειες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) δεν κατάφεραν να αναστρέψουν το σήμα τέλους που είχε δώσει η καρδιά της. Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε καταλήξει.
Η ενημέρωση των γονιών της που περίμεναν εξουθενωμένοι από την αγωνία τα νεότερα για την υγεία της κόρης τους, μετά τον τρίωρο εφιάλτη της διασωλήνωσης, της ανακοπής και της ΚΑΡΠΑ, ήταν μια δραματική στιγμή. Συντετριμμένοι άκουσαν τους γιατρούς να τους λένε πως η κόρη τους, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες όλων στον Ευαγγελισμό, δεν τα κατάφερε. Ο πρώην πρωθυπουργός καταρρακωμένος, σιωπηλός αποχώρησε. Η σύζυγός του, Γεωργία, ζήτησε να μείνει για λίγο πλάι στην κόρη της.
Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «Σιμανόγλειο» και «Ευαγγελισμός» από την πρώτη στιγμή που η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την κατάληξή της το βράδυ της ίδιας μέρας, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.
Όπως επισημαίνεται, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Αναλυτικά:
«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος ,
καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.
Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.
Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις
07/08 στις 22.29».
Σύμφωνα με την επίσημη ενημέρωση του υπουργείου Υγείας, η επιδείνωση που παρουσίασε μετά τη διακομιδή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου ήταν ραγδαία - αφού πρώτα είχε προηγηθεί πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος στο «Σισμανόγλειο» από νευρολόγο, παθολόγο, καρδιολόγο και οφθαλμίατρο - και οι υπεράνθρωπες προσπάθειες που πραγματοποίησαν οι γιατροί και οι νοσηλευτές δεν στάθηκαν ικανές να την κρατήσουν στη ζωή.
Η Λένα Σαμαρά είχε εκδηλώσει έντονη αδιαθεσία και ζάλη νωρίτερα, το μεσημέρι της Πέμπτης, και μεταφέρθηκε αρχικά το νοσοκομείο Σισμανόγλειο, που είναι το πιο κοντινό στο σπίτι της οικογένειας Σαμαρά στην Κηφισιά και ο πρώην πρωθυπουργός είχε εμπιστοσύνη στο ιατρικό προσωπικό.
Εκεί υποβλήθηκε σε αναλυτικές βιοχημικές εξετάσεις καθώς και σε αξονική τομογραφία, με τους γιατρούς να μην διαπιστώνουν κάποιο ανησυχητικό εύρημα. Ωστόσο, η επίμονη ζάλη της ώθησε τους γιατρούς να την παραπέμψουν στον Ευαγγελισμό που εφημέρευε για περαιτέρω έλεγχο.
Σύμφωνα με πληροφορίες, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο σε καλή κατάσταση και έχοντας πλήρη επικοινωνία με το περιβάλλον. Κατά την εξέταση της όμως από τους γιατρούς, νευρολόγους και παθολόγους, την ώρα που ελάμβαναν τις αναγκαίες πληροφορίες για το ιστορικό της, η 34χρονη φέρεται να εκδήλωσε επιληπτικές κρίσεις. Ήταν η πρώτη φορά στη ζωή της που συνέβη κάτι τέτοιο, αφού το ιατρικό ιστορικό της ήταν απολύτως «καθαρό».
Η ραγδαία επιδείνωσηΩστόσο, η πορεία της υγείας της έφερε και πάλι ανατροπές στον αγώνα της ιατρικής ομάδας: η ασθενής εμφάνισε καρδιακή ασυστολία, όπως έγραψαν οι γιατροί στο ιστορικό της. Διακόπηκε δηλαδή η καρδιακή της λειτουργία.
Για έναν ασθενή με στεφανιαία νόσο, βαριά καρδιακή ανεπάρκεια, βαλβιδοπάθεια, μυοκαρδιοπάθεια ή μια σειρά άλλων καρδιολογικών προβλημάτων μπορεί, παρά τη φαρμακευτική αγωγή, να υπάρξει αυτή η δυσάρεστη επιπλοκή της καρδιακής παύσης.
Για έναν άνθρωπο χωρίς καρδιολογικά ή άλλα προβλήματα όπως φαίνεται να ήταν η 34χρονη Λένα Σαμαρά τουλάχιστον βάσει των στοιχείων που είχαν γίνει γνωστά από την ίδια στην επικοινωνία της με τους γιατρούς και των δύο νοσοκομείων, η καρδιακή παύση ήρθε απροειδοποίητα, αιφνιδιαστικά. Αποτέλεσε το πρώτο και το τελευταίο δυστυχώς σύμπτωμα για την άτυχη γυναίκα.
Οι επί μία ώρα προσπάθειες για καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση (ΚΑΡΠΑ) δεν κατάφεραν να αναστρέψουν το σήμα τέλους που είχε δώσει η καρδιά της. Η 34χρονη κόρη του Αντώνη Σαμαρά είχε καταλήξει.
Η ενημέρωση των γονιών της που περίμεναν εξουθενωμένοι από την αγωνία τα νεότερα για την υγεία της κόρης τους, μετά τον τρίωρο εφιάλτη της διασωλήνωσης, της ανακοπής και της ΚΑΡΠΑ, ήταν μια δραματική στιγμή. Συντετριμμένοι άκουσαν τους γιατρούς να τους λένε πως η κόρη τους, παρά τις τιτάνιες προσπάθειες όλων στον Ευαγγελισμό, δεν τα κατάφερε. Ο πρώην πρωθυπουργός καταρρακωμένος, σιωπηλός αποχώρησε. Η σύζυγός του, Γεωργία, ζήτησε να μείνει για λίγο πλάι στην κόρη της.
Ανακοίνωση για τη διαδικασία που ακολούθησαν τα νοσοκομεία «Σιμανόγλειο» και «Ευαγγελισμός» από την πρώτη στιγμή που η Λένα Σαμαρά μεταφέρθηκε για εξετάσεις το μεσημέρι της Πέμπτης μέχρι την κατάληξή της το βράδυ της ίδιας μέρας, εξέδωσε η 1η ΥΠΕ Αττικής.
Η επίσημη ανακοίνωση του Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Όπως επισημαίνεται, η κοπέλα υποβλήθηκε σε πλήρη κλινικό, εργαστηριακό και απεικονιστικό έλεγχο στο Σισμανόγλειο μετά τη μεταφορά της εκεί, στη 1 το μεσημέρι. Ακολούθως, κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της στον «Ευαγγελισμό» και η εισαγωγή της στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Αναλυτικά:
«Η ασθενής Ε.Σ. μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στις 7/8 περί τις 13.00 στο Τμήμα Επειγόντων Περιστατικών του Γ.Ν.Α. ΣΙΣΜΑΝΟΓΛΕΙΟ κατά τη διάρκεια της πρωινής Εφημέρευσης, όπου και εξετάστηκε από ομάδα ιατρών (νευρολόγος ,παθολόγος ,
καρδιολόγος, οφθαλμίατρος) και πραγματοποιήθηκε πλήρης νευρολογική, παθολογική, καρδιολογική και οφθαλμολογική εκτίμηση.
Αφού ολοκληρώθηκε ο πλήρης κλινικός, εργαστηριακός και απεικονιστικός έλεγχος κρίθηκε επιβεβλημένη η διακομιδή της σε νευρολογική κλινική.
Η ασθενής διακομίσθηκε σταθεροποιημένη με ασθενοφόρο και συνοδεία ιατρού στο νοσοκομείο Γ.Ν.Α. «Ευαγγελισμός» και εισήχθη στη Νευρολογική Κλινική του νοσοκομείου για περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση.
Κατά τη διάρκεια της διερεύνησης των αιτιών της κατάστασης της, η ασθενής παρουσίασε ραγδαία επιδείνωση και παρά τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του ιατρικού και νοσηλευτικού προσωπικού του νοσοκομείου η ασθενής κατέληξε στις
07/08 στις 22.29».
Γεωργιάδης: Την εξέτασε νευρολόγος στο Σισμανόγλειο και ζήτησε μεταφορά στον Ευαγγελισμό
Διευκρινίσεις για το πώς αντιμετωπίστηκε από τους γιατρούς του ΕΣΥ η κόρη του Αντώνη Σαμαρά, Λένα με αφορμή την «τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων» που «δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά», όπως έγραψε στο Χ, έδωσε, εντωμεταξύ, ο υπουργός Υγείας Άδωνις Γεωργιάδης.
Όπως διευκρινίζει ο υπουργός Υγείας, «η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική»
«Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί» καταλήγει στην ανάρτησή του στο Χ ο Άδωνις Γεωργιάδης.
Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις…— Άδωνις Γεωργιάδης (@AdonisGeorgiadi) August 8, 2025
Όλη η ανάρτηση του Άδωνι Γεωργιάδη«Επειδή η γνωστή τοξικότητα και κακία των πολιτικών μας αντιπάλων δεν σέβεται ούτε τον θάνατο ενός νέου ανθρώπου, ούτε την τραγωδία που βιώνει η οικογένεια Σαμαρά, αναγκάζομαι να διευκρινίσω τα εξής. Η Λένα Σαμαρά εξετάστηκε πλήρως και ενδελεχώς με όλες τις προβλεπόμενες εξετάσεις στο «Σισμανόγλειο» Νοσοκομείο το οποίο είχε και νευρολόγο ο οποίος και την εξέτασε και αυτός κανονικά. Δεδομένου ότι ο νευρολόγος του «Σισμανογλείου» έκρινε ότι χρειάζεται περαιτέρω έλεγχος, ζήτησε την μεταφορά της στην Νευρολογική Κλινική του «Ευαγγελισμού» καθώς το «Σισμανόγλειο» δεν έχει Νευρολογική κλινική.
Όχι δεν έχει νευρολόγο, νευρολόγο έχει, ήταν εκεί και την εξέτασε κανονικά όπως ιατρικά προβλέπεται, αλλά δεν έχει από τον οργανισμό του Νευρολογική κλινική. Μεταφέρθηκε λοιπόν στον «Ευαγγελισμό» και παραδόθηκε από το ένα Νοσοκομείο στο άλλο με απόλυτη ασφάλεια. Δυστυχώς έπαθε ανακοπή μέσα στο Νοσοκομείο. Δεν είναι όλα πολιτική. Δείξτε επιτέλους λίγο σεβασμό. Ένας νέος άνθρωπος έφυγε και μία οικογένεια πενθεί».
Ποια ήταν η Λένα Σαμαρά
Η Λένα Σαμαρά ήταν πολιτικός μηχανικός και σπούδασε στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.
Η Ελένη-Δανάη Σαμαρά είχε πάρει το όνομα της γιαγιάς της Ελένης-Λένας Ζάννα. Ήταν τρισέγγονη της συγγραφέως Πηνελόπης Δέλτα.
Το 2008 είχε αποφοιτήσει από το Κολλέγιο Αθηνών. Μία από τις πιο στενές της φίλες, από τότε ως και σήμερα, ήταν η Λίλιαν Βιλδιρίδη, της οικογένειας των κοσμηματοπωλών, η οποία σήμερα είναι γενική γραμματέας του υπουργείου Υγείας.
Δείτε αυτή τη δημοσίευση στο Instagram.
Η αδυναμία της ήταν το τένις. Το 2007 είχε συμμετάσχει στην ομάδα των μαθητών του Κολλεγίου στο Heart-to-Heart Partnership Program, μια διοργάνωση της πρεσβείας της Ελλάδας στο Πεκίνο ενόψει των Ολυμπαικών Αγώνων του 2008.
Στη συνέχεια ακολούθησε τα επαγγελματικά βήματα της μητέρας της και σπούδασε πολιτικός μηχανικός στο πανεπιστήμιο City, στο Λονδίνο.
Η Λένα Σαμαρά ήταν στο πλευρό του πατέρα της τον Ιανουάριο του 2009, όταν ανέλαβε το υπουργείο Πολιτισμού, όπως αργότερα, όταν εξελέγη στην προεδρία της Νέας Δημοκρατίας.
Ειδήσεις σήμερα:
Σε ισχύ το γενικό απαγορευτικό απόπλου, οι αλλαγές και οι ακυρώσεις δρομολογίων που ανακοίνωσε το Λιμεναρχείο Πειραιά - Δείτε αναλυτικό πίνακα
Η ανάρτηση του Αντώνη Σαμαρά για την κόρη του: Τη Δευτέρα θα αποχαιρετίσουμε τη Λένα μας
Η επίσημη ανακοίνωση του Υπουργείου Υγείας για τον θάνατο της Λένας Σαμαρά
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα