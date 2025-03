Greece Talks: Όλα όσα έγιναν στο συνέδριο του Travel.gr στη Θεσσαλονίκη

Άκης Σκέρτσος: «Η Ελλάδα αποτελεί νησίδα σταθερότητας σε έναν κόσμο που κλονίζεται»



Συντονισμός: Αντώνης ΣρόιτερΟ Υπουργός Επικρατείας,, αναφέρθηκε στη σημασία των υποδομών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, υπογραμμίζοντας τον ρόλο τουως ορόσημο για την πόλη. «Το Μετρό μας κάνει αισιόδοξους ότι η Θεσσαλονίκη μπορεί να τα καταφέρει. Είναι το έργο που δίνει την υπόσχεση ότι και τα υπόλοιπα έργα θα υλοποιηθούν στον χρόνο τους», δήλωσε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, έκανε ειδική αναφορά στο, τονίζοντας ότι «Έως το 2027, η Θεσσαλονίκη θα έχει αποκτήσει το Fly Over, το οποίο έχει ήδη μπει σε γερές ράγες. Έχουμε δεσμευθεί ότι θα παραδοθεί έως την άνοιξη ή το καλοκαίρι του 2027». Σχετικά με την οικονομική πορεία της πόλης και της περιφέρειας, ο κ. Σκέρτσος επισήμανε ότι «Η οικονομία της Θεσσαλονίκης και της Κεντρικής Μακεδονίας αναπτύσσεται με γοργούς ρυθμούς».Κάνοντας μια αναδρομή στο παρελθόν, ανέφερε ότι «Πριν από την κρίση χρέους, η χώρα είχε ασύμμετρη ανάπτυξη, με ένα αθηνοκεντρικό κράτος που άφηνε την υπόλοιπη Ελλάδα πίσω σε επενδύσεις . Γεννήθηκα, μεγάλωσα και σπούδασα στη Θεσσαλονίκη, αλλά διαπίστωσα ότι δεν μπορούσε να καλύψει τις φιλοδοξίες μου, αναγκάζοντάς με να αναζητήσω ευκαιρίες στην πρωτεύουσα».Αναφορικά με το μέλλον, υπογράμμισε: «Το όραμά μας είναι κάθε νεότερη γενιά να ζει καλύτερα από την προηγούμενη. Και για να γίνει αυτό πραγματικότητα, χρειαζόμαστε καλύτερες υποδομές, ποιοτικότερη εκπαίδευση, ενισχυμένα δημόσια αγαθά, πιο αποτελεσματική και ταχύτερη δικαιοσύνη, σε μια χώρα που προσφέρει ασφάλεια στους πολίτες της». Σημείωσε επίσης ότι «Η Ελλάδα έχει καταφέρει να αναπτύσσεται ταχύτερα από πολλές άλλες ευρωπαϊκές χώρες». Στη Θεσσαλονίκη, ειδικότερα, υλοποιούνται περισσότερα από 400 μικρά και μεγάλα έργα, ενώ οι δημόσιες επενδύσεις στην περιοχή ξεπερνούν τα 13 δισ. ευρώ, με τονα αποτελεί την κορυφαία επένδυση.Αναφερόμενος στην ανάγκη ισορροπημένης διαχείρισης της καθημερινότητας και του μακροπρόθεσμου σχεδιασμού, ο κ. Σκέρτσος τόνισε: «Είναι σημαντικό να κοιτάμε το αύριο. Προσωπικά, προσπαθώ να κατανέμω τον χρόνο μου κατά 70% στην καθημερινότητα και 30% στο μέλλον. Έχουμε ένα συγκροτημένο σχέδιο που εφαρμόζεται σε κάθε περιφέρεια της χώρας».Ειδικά για τη Θεσσαλονίκη, σημείωσε ότι «Η οικονομία της πόλης, όπως και της Περιφέρειας Κεντρικής Μακεδονίας, αναπτύσσεται ταχύτερα από τον εθνικό μέσο όρο, γεγονός που αποδεικνύει τη δυναμική της περιοχής».Ο Υπουργός Επικρατείας,τόνισε ότι « η Ελλάδα αποτελεί νησίδα σταθερότητας σε έναν κόσμο που κλονίζεται». Αναφέρθηκε στον ρόλο της κυβέρνησης στην ενίσχυση αυτής της σταθερότητας. Υπογράμμισε, επίσης, πως «Έχουμε έναν πρωθυπουργό που παίρνει αποφάσεις, οι οποίες όχι μόνο καθορίζουν το μέλλον της χώρας, αλλά γίνονται και εισηγήσεις σε ευρωπαϊκό επίπεδο».Σε αυτό το πλαίσιο, σημείωσε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας, αναφέροντας: «Έχουμε μια σταθερή κυβέρνηση, και αυτό είναι προϋπόθεση για την οικονομική ανάπτυξη και τις επενδύσεις». Ο κ. Σκέρτσος έκανε εκτενή αναφορά στην οικονομική πρόοδο της Κεντρικής Μακεδονίας, παρουσιάζοντας στοιχεία που αποτυπώνουν τη θετική μεταβολή στην επιχειρηματικότητα και την απασχόληση. «Το 2019 στηνυπήρχαν 47.725 επιχειρήσεις, ενώ το 2025 έχουν φτάσει τις 57.107. Πρόκειται για αύξηση 20% στις επιχειρήσεις που απασχολούν μισθωτούς», ανέφερε.Παράλληλα, η αγορά εργασίας έχει ενισχυθεί σημαντικά, καθώς «Το 2019 ο αριθμός των εργαζομένων ανερχόταν σε 345.000, ενώ το 2025 φτάνει τους 430.000, σημειώνοντας αύξηση 25% στην απασχόληση της περιφέρειας».Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη σημασία της παραγωγής για τη βιώσιμη ανάπτυξη: «Αποδίδω μεγάλη σημασία στην παραγωγή. Πρέπει να μιλάμε για παραγωγή, γιατί χωρίς πρωτογενήκαιδεν υπάρχει στήριξη στην οικονομία». Αναφέρθηκε επίσης στην ανάπτυξη του μεταποιητικού τομέα, δηλώνοντας ότι «Τα τελευταία χρόνια έχουν προστεθεί 373 νέες μεταποιητικές επιχειρήσεις στην Κεντρική Μακεδονία».Όπως επεσήμανε, «Υπάρχει επενδυτική κινητοποίηση στην Κεντρική Μακεδονία, και αυτό αποτελεί τη βάση για τον σχεδιασμό του μέλλοντος». Ωστόσο, σημείωσε πως στο παρελθόν υπήρξε λανθασμένη αξιοποίησηκαι τόνισε την ανάγκη να διοχετευθούν περισσότερα κεφάλαια στην περιοχή: «Πρέπει να ρίξουμε περισσότερα χρήματα, ώστε όσοι ζουν στην Κεντρική Μακεδονία να μη χρειάζεται να φεύγουν για να βρουν ευκαιρίες αλλού». Κλείνοντας την τοποθέτησή του, ο κ. Σκέρτσος αναφέρθηκε στο ευρύτερο όραμα της κυβέρνησης για την ισόρροπη ανάπτυξη όλων των περιοχών της χώρας. «Το όραμά μας είναι κάθε γωνιά της Ελλάδας να είναι ένας τόπος όπου θέλεις να ζήσεις, να μεγαλώσεις τα παιδιά σου, να επιστρέφεις από το εξωτερικό για να δημιουργήσεις τη ζωή σου εδώ».«Δεν υπάρχει καλύτερο όραμα από αυτό», τόνισε, υπογραμμίζοντας τη σημασία της αποκέντρωσης και της ανάπτυξης υποδομών που θα επιτρέψουν σε κάθε περιοχή της χώρας να γίνει βιώσιμος και ελκυστικός τόπος διαβίωσης και εργασίας.Ο Δήμαρχος Θεσσαλονίκης,παρουσίασε το όραμά του για τον μετασχηματισμό της πόλης, υπογραμμίζοντας τις βασικές προτεραιότητες της δημοτικής αρχής. «Στα επόμενα τέσσερα χρόνια, στόχος μας είναι να δημιουργήσουμε μια ευρωπαϊκή, σύγχρονη πόλη», δήλωσε, τονίζοντας ότι μέχρι το τέλος της θητείας του επιδιώκεται η ολοκλήρωση του deck της παραλίας, της ανάπλασης της Αριστοτέλους, καθώς και δύο σημαντικών παρεμβάσεων στην παλιά είσοδο της πόλης.Ο κ. Αγγελούδης ανέλυσε το αναπτυξιακό πλάνο της πόλης, υπογραμμίζοντας ότι «Οείναι ένας από τους τρεις βασικούς πυλώνες ανάπτυξης της». Όπως εξήγησε, ο δεύτερος πυλώνας αφορά τις υποδομές και τον τομέα των logistics, ενώ ο τρίτος επικεντρώνεται στην καινοτομία. «Το λιμάνι της Θεσσαλονίκης έχει πλέον μετατραπεί σε ένα μεγάλο πλεονέκτημα για την πόλη», ανέφερε, υπογραμμίζοντας τη σημασία των υποδομών για τη συνολική ανάπτυξη της περιοχής.Σχετικά με τις μελλοντικές παρεμβάσεις, σημείωσε: «Τα επόμενα χρόνια, οι υποδομές πρέπει να έχουν ολοκληρωθεί και η πόλη να γίνει βιώσιμη. Αυτή είναι η ευθύνη της δημοτικής αρχής». Επιπλέον, έδωσε έμφαση στον ρόλο της πανεπιστημιακής κοινότητας στην εξέλιξη της, επισημαίνοντας ότι «Είναι γεγονός πως τα τρία πανεπιστήμια της πόλης πρέπει να ενταχθούν σε μια ενιαία στρατηγική, ώστε να δημιουργηθεί ένα δυναμικό περιβάλλον καινοτομίας».Αναφερόμενος στη λειτουργία του, ο Δήμαρχος δήλωσε: «Από την έναρξη της λειτουργίας του, η αλλαγή στην πόλη είναι εμφανής. Υπάρχει αύξηση της κίνησης των πολιτών κατά 10 με 15%».Όσον αφορά το κυκλοφοριακό, επεσήμανε πως η ολοκλήρωση του Fly Over θα βελτιώσει σημαντικά την κατάσταση: «Με την ολοκλήρωση του, θα έχουμε μια τελείως διαφορετική εικόνα της κυκλοφορίας στη Θεσσαλονίκη».Ο κ. Αγγελούδης χαρακτήρισε την πόλη ως «μια πόλη στο μεταίχμιο», τονίζοντας ότι η μεγάλη προσπάθεια έχει ξεκινήσει, αλλά είναι απαραίτητο να συνεχιστεί. «Όλα αυτά τα έργα βρίσκονται σε εξέλιξη, όμως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι η Θεσσαλονίκη, ως τουριστικός προορισμός, πρέπει τα επόμενα χρόνια να έχει ολοκληρωμένα κι άλλα έργα», ανέφερε. Μιλώντας για το μέλλον του Μετρό, τόνισε τη σημασία της επέκτασής του: «Πρέπει να ξεκινήσει ο σχεδιασμός μιας νέας γραμμής, η οποία θα εξυπηρετεί τις δυτικές συνοικίες της πόλης».Η κ.αναφέρθηκε στη σημασία των μεγάλων υποδομών για την ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, τονίζοντας την ανάγκη για ευρύτερη αποδοχή και ενσωμάτωσή τους στην καθημερινότητα της πόλης. «Πρέπει να μας γίνει μάθημα να αγκαλιάζουμε περισσότερο τα εμβληματικά έργα», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι το Μετρό δεν αφορά μόνο τις μετακινήσεις αλλά επηρεάζει συνολικά τη λειτουργία της πόλης: «Τοδεν αφορά μόνο την πόλη, αλλά αγγίζει κάθε πτυχή της».Υπογράμμισε, επίσης, τη σημασία μιας ολιστικής προσέγγισης στον σχεδιασμό των, σημειώνοντας πως «Είναι εις βάρος των πολιτών να μην υπάρχει σύνδεση των μεγάλων έργων με την πόλη».Η Λουκία Σαράντη αναφέρθηκε στον κρίσιμο ρόλο που διαδραματίζουν τακαι ταστην ανάπτυξη της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι δεν τους δίνεται η προσοχή που τους αξίζει. «Το μεγάλο κεφάλαιο της πόλης είναι τα πανεπιστήμια και τα ερευνητικά κέντρα, στα οποία δεν δίνουμε τη σημασία που θα έπρεπε», τόνισε.Παράλληλα, έθεσε το ζήτημα του, το οποίο, όπως ανέφερε, δεν λαμβάνει τη δέουσα προτεραιότητα. « Αν το λιμάνι της Θεσσαλονίκης δεν συνδεθεί με τον σιδηρόδρομο, δεν θα μπορέσει να εξυπηρετήσει αποτελεσματικά την πόλη και ολόκληρη τη». Αναφερόμενη στην κατάσταση του επιβατικού σιδηροδρόμου, πρόσθεσε: «Θα μπορούσε κάποιος να πει: “Εδώ δεν έχουμε επιβατικό δίκτυο και εσύ μιλάς για το εμπορικό;” Κι όμως, αν δεν λυθεί το ζήτημα του σιδηροδρόμου, η βιομηχανία δεν μπορεί να εξελιχθεί όπως θα έπρεπε».Δημήτρης Κουτσόπουλος, CEO Deloitte ΕλλάδοςΣτις προοπτικές ανάδειξης της Θεσσαλονίκης σε έναν κορυφαίο urban τουριστικό προορισμό αναφέρθηκε οCEO τηςστο συνέδριο του Travel.gr, Greece Talks Thessaloniki. Ο κ. Κουτσόπουλος παρουσίασε τις μεγάλες δυνατότητες της Θεσσαλονίκης τονίζοντας παράλληλα ότι η τουριστική της εξέλιξη σχετίζεται και με τις παγκόσμιες εξελίξεις στον τομέα των ταξιδιών.«Η Θεσσαλονίκη έχει καταφέρει να έχει πια 3,7 εκατομμύρια διεθνείς αεροπορικές αφίξεις και περίπου 1,4 διανυκτερεύσεις σε ετήσια βάση, αριθμοί σημαντικά καλύτερα από κάποια χρόνια πριν.Παράλληλα, ο κ. Κουτσόπουλος τόνισε ότι η όποια προοπτική της πόλης σε σχέση με τον τουρισμό έχει να κάνει και με τις διεθνείς εξελίξεις. «Έως το 2040 αναμένονται σημαντικές ανακατατάξεις σε παγκόσμιο επίπεδο. Χώρες όπως η Ινδία αναμένεται να ενταχθούν στην πρώτη πεντάδα του εξερχόμενου, άλλες, όπως η Σαουδική Αραβία, να περάσουν στην πρώτη 15αδα των χωρών με τους περισσότερους επισκέπτες. Η αλλαγή του τρόπου ζωής, η τεχνητή νοημοσύνη, η αύξηση του silver tourism, των ανθρώπων άνω των 50 ετών που ταξιδεύουν είναι μερικές από τις καθοριστικές μεταβλητές. Σε αυτό το περιβάλλον, η Θεσσαλονίκη μπορεί να πρωταγωνιστήσει με όπλο τη γεωγραφική της θέση: σε λιγότερο από 2 ώρες βρίσκεται κανείς σε σπουδαίους αρχαιολογικούς χώρους και καταπληκτικές παραλίες, όπως και σε ορεινά τοπία όπως ο Όλυμπος», είπε ο. κ. Κουτσόπουλος και τόνισε ότι με όπλο την εξωστρέφεια και τη βελτίωση των υποδομών της η Θεσσαλονίκη θα διατηρήσει και θα βελτιώσει το τουριστικό της προφίλ.«Η ανάπτυξη τωνκαι τωνπαίζει καθοριστικό ρόλο στη διαμόρφωση της τουριστικής ταυτότητας της. Η βελτίωση του οδικού δικτύου, η αναβάθμιση του αεροδρομίου και η ανάπτυξη των λιμενικών εγκαταστάσεων ενισχύουν την προσβασιμότητα και καθιστούν την πόλη πιο ελκυστική για τους επισκέπτες. Παράλληλα, η αναβάθμιση των ξενοδοχειακών μονάδων και η δημιουργία σύγχρονων τουριστικών καταλυμάτων εξασφαλίζουν υψηλού επιπέδου φιλοξενία, συμβάλλοντας στην ενίσχυση της τουριστικής εμπειρίας και της ανταγωνιστικότητας τηςστη διεθνή αγορά», πρόσθεσε, ενώ επεσήμανε ότι σε τομείς όπως η βιωσιμότητα έχουν να γίνουν αρκετά βήματα ακόμα.«Οι στρατηγικές που περιγράφηκαν είναι αναγκαίες δράσεις για να εδραιωθεί η πόλη ως ένας παγκόσμιας εμβέλειας, βιώσιμος και καινοτόμος τουριστικός προορισμός. Μαζί, μπορούμε να διαμορφώσουμε το επόμενο κεφάλαιο μιας δυναμικής και ακμάζουσας τουριστικής βιομηχανίας», κατέληξε ο κ. Κουτσόπουλος. Αναφερόμενος στην τουριστική δυναμική της χώρας, ο κ. Κουτσόπουλος τόνισε ότι «Ηέχει ένα πολύ δυνατό brand και βρίσκεται στο νούμερο 5 σε τρεις πολύ σημαντικές παγκόσμιες αγορές: την Αμερική, τη Γερμανία και τη Γαλλία». Χαρακτήρισε το 2024 ως χρονιά-ορόσημο, καθώς ο ελληνικός τουρισμός κατάφερε να επιστρέψει στα επίπεδα του 2019, επιβεβαιώνοντας τη σταθερή του ανάπτυξη. «Η Μεσόγειος – στην οποία ανήκει η Ελλάδα – αποτελεί πλέον τον πιο σημαντικό τουριστικό προορισμό παγκοσμίως», ανέφερε χαρακτηριστικά.Αναστάσιος Τζήκας, Προέδρος, ΔΕΘ – HELEXPO ΑΕ, Τεχνόπολη Θεσσαλονίκης Α.Ε.Πρόδρομος Μοναστηρίδης, Πρόεδρος Thessaloniki Convention BureauΟρέστης Ανδρεαδάκης, Καλλιτεχνικός διευθυντής του Φεστιβάλ ΘεσσαλονίκηςΦανή Τσατσάια, Γενική Διευθύντρια του Μητροπολιτικού ΟργανισμούΜουσείων Εικαστικών Τεχνών Θεσσαλονίκης – MOMusΣυντονισμός: Γεωργία ΣαδανάΣτο πάνελ που φιλοξένησε τοτέσσερις εξέχουσες προσωπικότητες από τον χώρο του, τουκαι τηςανέδειξαν τις μεγάλεςκαιτηςΟ Καλλιτεχνικός Διευθυντής του, Ορέστης Ανδρεαδάκης, υπογράμμισε τον ρόλο του πολιτισμού στη διαμόρφωση της ταυτότητας της πόλης. «Σε έναν κόσμο που αναζητά αυθεντικότητα, η Θεσσαλονίκη μπορεί να προσφέρει κάτι μοναδικό», σημείωσε, τονίζοντας ότι η ιστορία της πόλης δεν είναι βάρος, αλλά προνόμιο. Αναφερόμενος στο Φεστιβάλ Κινηματογράφου, υποστήριξε πως «είναι ένας τρόπος να δουν οι άνθρωποι μια πόλη με ιστορίες και χαρακτήρα», επισημαίνοντας ότι το ίδιο ισχύει για το θέατρο, τη μουσική και τις τέχνες. «Η Θεσσαλονίκη δημιουργεί τις ευκαιρίες της καθημερινά», πρόσθεσε.Φανή Τσατσάια, μίλησε για τον ρόλο των μουσείων στη σύγχρονη κοινωνία, ξεκαθαρίζοντας ότι «δεν μιλάμε πλέον μόνο για μουσεία, αλλά για χώρους ανοιχτούς, που αγκαλιάζουν τους ανθρώπους». «Για εμάς, το πιο σημαντικό είναι το πώς εξελίσσονται οι άνθρωποι μέσα στους χώρους πολιτισμού», σημείωσε, εξηγώντας ότι οι δράσεις του MOMus σχεδιάζονται με βάση τη νέα γενιά και το τι θέλει να δει το κοινό του σήμερα.Παράλληλα, αναφέρθηκε στον αναπτυξιακό σχεδιασμό του οργανισμού, υπογραμμίζοντας ότι η στρατηγική τους δεν είναι στατική: «Μέσα σε μια τριετία κάνουμε διαφορετικές κινήσεις. Γιατί να μην κάνουμε διορθωτικές κινήσεις; Αυτό είναι κάτι που μας κρατάει πίσω ως πόλη». Ο Πρόεδρος του Thessaloniki Convention Bureauαναφέρθηκε στον συνεδριακό τουρισμό ως έναν δυναμικό κλάδο με τεράστια προοπτική για τη Θεσσαλονίκη. «Δεν υπάρχει ταβάνι για τον συνεδριακό τουρισμό. Έχουμε ένα σύγχρονο αεροδρόμιο, το Μετρό και νέες επενδύσεις. Τα συνέδρια είναι τεχνολογία αιχμής και τα νέα ξενοδοχεία θα ενισχύσουν τη δυναμική της πόλης», δήλωσε, εκφράζοντας την αισιοδοξία του για το μέλλον.Τόνισε, επίσης, τη σημασία του μεγάλου συνεδριακού κέντρου που βρίσκεται στο κέντρο της πόλης, χαρακτηρίζοντάς το «μοναδικό πλεονέκτημα» για την ανάπτυξη του κλάδου. Ο, εξέφρασε την πεποίθηση ότι τα επόμενα χρόνια η Θεσσαλονίκη θα γνωρίσει μια πραγματική τουριστική άνοιξη. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι η ανάπτυξη δεν πρέπει να είναι μονοθεματική, δηλαδή να βασίζεται αποκλειστικά στον τουρισμό, αλλά να περιλαμβάνει και τον πολιτισμό. Επιπλέον, αναφέρθηκε στις αλλαγές που θα επιφέρει η ανάπλαση της πόλης, λέγοντας: «Ηείναι μια πόλη μεσαίας κατηγορίας, η οποία, μετά την ανάπλαση, θα είναι τελείως διαφορετική. Η πόλη πάντα είχε αντιρρήσεις σε μεγάλες παρεμβάσεις, αλλά πρέπει να προχωράει». Τέλος, έκανε λόγο για τη αρχιτεκτονική κληρονομιά της πόλης, τονίζοντας ότι μεγάλα έργα έχουν να αλλάξουν το αποτύπωμα της Θεσσαλονίκης από την εποχή του Κωνσταντίνου Καραμανλή.Η Υπουργός Πολιτισμού, Λίνα Μενδώνη, αναφέρθηκε στον καθοριστικό ρόλο του πολιτισμού στην οικονομική και κοινωνική ανάπτυξη της χώρας, καθώς και στη σημασία τουως έργου που συνδυάζει υποδομές και πολιτιστική κληρονομιά.Σχολιάζοντας την αρχαιολογική διάσταση του έργου του Μετρό, η κ. Μενδώνη τόνισε ότι «Στο πλαίσιο της κατασκευής του Μετρό, πραγματοποιήθηκε η μεγαλύτερη σωστική αρχαιολογική έρευνα που έχει γίνει ποτέ στη χώρα μας», επισημαίνοντας το τεράστιο ιστορικό όφελος από τα ευρήματα που ήρθαν στο φως. Όπως ανέφερε, τοπαρακολουθεί στενά την εξέλιξη του έργου, με εβδομαδιαίες επισκέψεις στη Θεσσαλονίκη για συνεργασία με την Εφορία Αρχαιοτήτων και την κατασκευαστική ομάδα του. Αναφερόμενη στις καθυστερήσεις του έργου, η Υπουργός επεσήμανε ότι το Μετρό είχε βρεθεί σε τέλμα για χρόνια, εξαιτίας ιδεοληψιών και διχογνωμιών σχετικά με τη διαχείριση των αρχαιοτήτων. «Ο μητροπολιτικός σιδηρόδρομος είναι ένα πολύ μεγάλογια τη Θεσσαλονίκη», δήλωσε, τονίζοντας ότι «αν είχε επικρατήσει η παραμονή των αρχαίων εντός του Μετρό, ούτε το έργο θα είχε ολοκληρωθεί, ούτε ο Σταθμός Βενιζέλου θα είχε αναδειχθεί». Η σημασία του σταθμού είναι ήδη εμφανής, καθώς, όπως ανέφερε η Υπουργός, πλέον υπάρχουν επισκέπτες που έρχονται στη Θεσσαλονίκη ειδικά για να δουν τον σταθμό Βενιζέλου. Η κ. Μενδώνη αναφέρθηκε στον πολιτισμό ως κομβικό αναπτυξιακό κεφάλαιο, τονίζοντας ότι «ενισχύει σημαντικά την απασχόληση και την επιχειρηματικότητα» και αποτελεί ένα από τα συγκριτικά πλεονεκτήματα της χώρας μας.«Η πατρίδα μας στο σύνολό της είναι ένας τεράστιος αρχαιολογικός χώρος, με αμέτρητα κατάλοιπα του πολιτισμού του παρελθόντος», σημείωσε, αναδεικνύοντας τη σημασία της πολιτιστικής κληρονομιάς για τη διεθνή εικόνα της Ελλάδας. Η Υπουργός έκανε ιδιαίτερη αναφορά στη δυναμική της Θεσσαλονίκης, επισημαίνοντας ότι «η πόλη αναπτύσσεται με μεγάλες ταχύτητες» και πως η συμμετοχή της στην ευρύτερη πολιτιστική ανάπτυξη είναι καθοριστική. «Η Θεσσαλονίκη διαθέτει τεράστια δυναμική και μπορεί να διαδραματίσει πρωταγωνιστικό ρόλο στο πολιτιστικό και οικονομικό γίγνεσθαι», τόνισε, καταλήγοντας πως η αξιοποίηση των πολιτιστικών της πόρων θα ενισχύσει ακόμα περισσότερο την αναπτυξιακή της πορεία.Νίκος Ταχιάος, Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομώνΑναστάσιος Ανδρεάδης, Co-CEO STANTA S.AΑνδρέας Ταπραντζής, Διευθύνων Σύμβουλος AVISΑθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά, Περιφερειάρχης Κεντρικής ΜακεδονίαςΣυντονισμός: Μπάμπης ΚούτραςΣτο πάνελ “Quality of Life in a People-Centric City” του Greece Talks τέσσερις σημαντικοί ομιλητές ανέλυσαν τις προκλήσεις και τις ευκαιρίες ανάπτυξης της Θεσσαλονίκης.Ο Υφυπουργός Υποδομών και Μεταφορών, αρμόδιος για θέματα υποδομών,, ο Διευθύνων Σύμβουλος της AVIS Ανδρέας Ταπραντζής, η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας Αθηνά Αθανασιάδου-Αηδονά και ο Co-CEO της STANTA S.A. Αναστάσιος Ανδρεάδης συζήτησαν για τις υποδομές, τον τουρισμό, την ποιότητα ζωής και τη νοοτροπία που πρέπει να διαμορφωθεί, ώστε η πόλη να αξιοποιήσει πλήρως τις δυνατότητές της.Ο κ. Νίκος Ταχιάος αναφέρθηκε στην ανάπτυξη του Μετρό και στους επόμενους στόχους της κυβέρνησης. «Μέχρι το τέλος του 2025, το Μετρό θα λειτουργήσει και στην Καλαμαριά», δήλωσε, ενώ υπογράμμισε ότι η προτεραιότητα της κυβέρνησης είναι η επέκτασή του στη βορειοδυτική Θεσσαλονίκη. Ανακοίνωσε ότι θα δημιουργηθεί νέος σταθμός στην, ο οποίος θα εξυπηρετεί και τοστοΣχολιάζοντας τη συζήτηση για τη σύνδεση τουμε το, διευκρίνισε: «Το 40% των πολιτών επιθυμεί την επέκταση προς το αεροδρόμιο, αλλά μελέτες δείχνουν ότι αυτό δεν αποτελεί προτεραιότητα, καθώς δεν θα εξυπηρετήσει την πόλη όπως άλλες επεκτάσεις». Αναφέρθηκε, επίσης, στη σημασία της εμπιστοσύνης στην πόλη, δηλώνοντας: «Αν θέλουμε η Θεσσαλονίκη να πάει μπροστά, πρέπει να πιστέψουμε σε αυτήν και να την εμπιστευτούμε».Ο Διευθύνων Σύμβουλος τηςμίλησε για τις αναπτυξιακές προοπτικές της πόλης και την ανάγκη αλλαγής νοοτροπίας. «Ηέχει έναν δυναμισμό, και οι ενδείξεις μας δείχνουν ότι το 2025 θα είναι μια θετική χρονιά για την πόλη», τόνισε. Παρομοιάζοντας τη Θεσσαλονίκη με μια πόλη διεθνούς εμβέλειας, υποστήριξε: «Η πόλη θα μπορούσε να γίνει το ελληνικό Μιλάνο».Τόνισε ότι οι υποδομές δεν είναι το μεγάλο πρόβλημα για την ανάπτυξη, αλλά το μεγαλύτερο εμπόδιο είναι η αλλαγή νοοτροπίας. Αναφερόμενος στον τουρισμό, υπογράμμισε τη σημασία των ταξιδιών μικρής διάρκειας, σημειώνοντας ότι «η Θεσσαλονίκη είναι ιδανικός προορισμός για Σαββατοκύριακο».Η Περιφερειάρχης Κεντρικής Μακεδονίας,ανέδειξε τις προκλήσεις του τουρισμού για τη Θεσσαλονίκη και την ευρύτερη περιοχή. «Δεν πρέπει να αφήσουμε τον υπερτουρισμό να μειώσει την ποιότητα ζωής των μόνιμων κατοίκων της πόλης», δήλωσε, επισημαίνοντας ότι ο αυξημένος τουρισμός σε μικρό χρονικό διάστημα μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι η πόλη δεν διαθέτει υποδομές. Τόνισε, επίσης, ότι η Περιφέρεια επιδιώκει να επεκτείνει την τουριστική περίοδο σε 365 μέρες τον χρόνο. «Ηκαι ηείναι βασικά στοιχεία της τουριστικής προβολής μας, αλλά ολόκληρη η Κεντρική Μακεδονία έχει μοναδικές δυνατότητες», ανέφερε, ενώ δεν παρέλειψε να τονίσει ότι οι παραλίες της περιοχής βραβεύονται κάθε χρόνο με γαλάζιες σημαίες.της.,, επεσήμανε ότι η ανάπτυξη της πόλης δεν πρέπει να στοχεύει αποκλειστικά στον τουρισμό, αλλά πρωτίστως στην ποιότητα ζωής των κατοίκων. «Η ποιότητα ζωής στην πόλη δεν πρέπει να έχει ως στόχο τον τουρισμό. Ξεκινά και καταλήγει σε όσους ζουν και εργάζονται στη», δήλωσε, προσθέτοντας: «Η ανάπτυξη πρέπει να ξεκινά από τους ανθρώπους που ζουν εδώ και να βελτιώνει την καθημερινότητά τους». Αναφέρθηκε, επίσης, σε θετικά βήματα που έχουν γίνει, όπως η αλλαγή στη χρήση τουκαι η βελτίωση της καθαριότητας στην πόλη, αλλά και στη σημασία του πολιτισμού και της γαστρονομίας ως στοιχείων που ενισχύουν την ποιότητα ζωής. «Κατά τη γνώμη μου, η απόσταση που χωρίζει τη Θεσσαλονίκη από άλλες μεσογειακές πόλεις του ίδιου βεληνεκούς δεν είναι τόσο μεγάλη όσο νομίζουμε», ανέφερε.Παρότρυνε την τοπική κοινωνία να αγκαλιάσει περισσότερο την πόλη της, επισημαίνοντας ότι «δεν πρέπει να επιτρέπουμε σε μια μικρή μειοψηφία που καταστρέφει και ρυπαίνει την πόλη να βλάπτει όσους προσπαθούν για μια καλύτερη εικόνα της Θεσσαλονίκης».Ελένη Ανδρεάδη, ESG Senior Director του Ομίλου Sani/IkosΙσμήνη Τορνιβούκα, Director of Operations TOR Hotel GroupΑλεξάνδρα Ευσταθιάδου, Ιδιοκτήτρια του Ekies all Senses ResortKίμων Riefenstahl, Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος Danai Beach ResortΈλενα Ράπτη, Υφυπουργός ΤουρισμούΣυντονισμός: Ηλίας ΚικίλιαςΗ Υφυπουργός Τουρισμού,μίλησε για τη σημασία του ανθρώπινου παράγοντα στον κλάδο του, καθώς και για τις πρωτοβουλίες αναβάθμισης της εκπαίδευσης στον χώρο. «Οι εμπειρίες συνδέονται με τους ανθρώπους που τις δημιουργούν», σημείωσε, επισημαίνοντας τη σημασία των εξειδικευμένων επαγγελματιών στον τουριστικό κλάδο.Αναφέρθηκε, επίσης, στην προσπάθεια του Υπουργείου να αναβαθμίσει τις τουριστικές σχολές, εξασφαλίζοντας υψηλή ποιότητα εκπαίδευσης. «Οι απόφοιτοι των τουριστικών μας σχολών γίνονται ανάρπαστοι στην αγορά εργασίας, με ποσοστό απορρόφησης 80% αμέσως μετά την ολοκλήρωση των σπουδών τους», τόνισε. Υπογράμμισε επίσης τη δυναμική της συλλογικής προσπάθειας στη Βόρεια Ελλάδα, λέγοντας: «Εδώ, ό,τι γίνεται, γίνεται μέσα από μια συλλογική προσπάθεια και μια ομαδική δουλειά. Για εμάς, τουρισμός είναι οι άνθρωποί του»., ESG Senior Director του Ομίλου Sani/Ikos, υπογράμμισε τη σημασία της βιωσιμότητας ως βασικό πυλώνα για την ανάπτυξη του τουρισμού αλλά και για τη συνολική βελτίωση της καθημερινότητας των κατοίκων. «Θέλω να εστιάσω στη συνεργασία, κάτι που δεν το κάνουμε πάντα καλά στη χώρα μας», τόνισε, επισημαίνοντας ότι στον Όμιλο Sani/Ikos έχουν αναπτύξει συνεργασίες με περισσότερους από 60 φορείς στο τοπικό οικοσύστημα.«Πρέπει να μπορούμε να μετρήσουμε πού βρισκόμαστε και πού θέλουμε να φτάσουμε», ανέφερε, δίνοντας έμφαση στη στοχευμένη στρατηγική και τη συνεχή αξιολόγηση της προόδου. «Για μένα, η βιωσιμότητα είναι στο επίκεντρο, όχι μόνο για τον τουρισμό, αλλά και για την ποιότητα ζωής των κατοίκων», κατέληξε., Ιδιοκτήτης και Διευθύνων Σύμβουλος τουέθεσε τη βιωσιμότητα και την προσωποποιημένη εξυπηρέτηση στο επίκεντρο της στρατηγικής τουριστικής ανάπτυξης. «Η προσωποποιημένη εξυπηρέτηση δεν είναι τάση, η βιωσιμότητα δεν είναι τάση. Θα έπρεπε να είναι ο κανόνας», δήλωσε χαρακτηριστικά.Μιλώντας για τις πρακτικές βιωσιμότητας του THE DANAI αποκάλυψε ότι έχουν θέσει ως στόχο την πλήρη ενεργειακή αυτονομία του ξενοδοχείου. «Προσπαθούμε να μην αγοράσουμε ρεύμα. Το ξενοδοχείο μας ανατροφοδοτείται με βιώσιμη ενέργεια. Αν θα πετύχει, θα το μάθουμε στο τέλος του καλοκαιριού. Αλλά άξιζε τον κόπο η προσπάθεια», ανέφερε. Τόνισε, επίσης, ότι η αδιάκοπη επιδίωξη των τάσεων δεν είναι ο δρόμος προς την κορυφή: «Το να κυνηγάς κάθε νέα τάση δεν είναι τρόπος να παραμείνεις στην κορυφή»., Director of Operations του TOR Hotel Group, αναφέρθηκε στιςπου αντιμετωπίζουν οι οικογενειακές επιχειρήσεις στον, καθώς και στη σταδιακή είσοδο μεγάλων brands στην αγορά. «Παραμένουμε μια οικογενειακή επιχείρηση, βλέπουμε το τοπίο γύρω μας να αλλάζει και να εισέρχονται brands στον τουρισμό», δήλωσε.Ωστόσο, υπογράμμισε ότι το οικογενειακό μοντέλο λειτουργίας εξακολουθεί να αποτελεί πλεονέκτημα, καθώς προσφέρει ευελιξία, αυθεντικότητα και βαθιά γνώση της τοπικής φιλοξενίας. «Για εμάς, εξακολουθεί να αποτελεί πλεονέκτημα το ότι είμαστε οικογενειακή επιχείρηση», ανέφερε. Μιλώντας για τις σύγχρονες τάσεις στον τουρισμό, τόνισε ότι η τεχνολογία και η προσωποποιημένη εμπειρία είναι κλειδιά για το μέλλον: «Ενσωματώνουμε εργαλεία που μπορούν να προσωποποιήσουν την εμπειρία του επισκέπτη».Νίκος Παπαθανάσης, Αναπληρωτής Υπουργός Εθνικής Οικονομίας & ΟικονομικώνΔημήτρης Γερογιάννης, CEO AEGEANAlexander Zinell, CEO Fraport GreeceΘεόδωρος Τζούρος, Ανώτερος Γενικός Διευθυντής, Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, ΠειραιώςΣυντονισμός: Γιώργος Ευγενίδηςανέδειξε τη σημασία της πολιτικής σταθερότητας και της βιωσιμότητας ως θεμέλιους λίθους του τουρισμού, ενώ οεστίασε στον ρόλο των εξωγενών παραγόντων στην πορεία του ξενοδοχειακού κλάδου.CEO της, υπογράμμισε την ανάγκη για συνεργασία δημόσιου και ιδιωτικού τομέα, προκειμένου να διασφαλιστεί η διαρκής ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού, ενώ ο Δημήτρης Γερογιάννης,της, αποκάλυψε τον νέο προορισμό που θα προστεθεί στο δίκτυο της εταιρείας και επεσήμανε τη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης ως αναπτυσσόμενου κόμβου αερομεταφορών.Τόνισε ότι η πολιτική σταθερότητα αποτελεί κρίσιμο παράγοντα για την ανάπτυξη του τουριστικού κλάδου. «Ζούμε σε μια πολύ ιδιαίτερη περίοδο, ωστόσο η Ελλάδα διαθέτει μια σταθερή κυβέρνηση και ένα ευνοϊκό επενδυτικό περιβάλλον», δήλωσε. Παράλληλα, αναφέρθηκε στη σημασία της βιωσιμότητας, υπογραμμίζοντας ότι ο τουρισμός βασίζεται στις ποιοτικές υπηρεσίες, στο περιβάλλον και στη σταθερότητα.Μιλώντας για τις επιπτώσεις της κλιματικής κρίσης, ανέφερε ότι οι ανακατατάξεις που προκαλεί είναι απρόβλεπτες, γεγονός που καθιστά την ευελιξία και την προσαρμογή ζωτικής σημασίας για τη βιώσιμη τουριστική ανάπτυξη.Ο Ανώτερος Γενικός Διευθυντής και Επικεφαλής Corporate & Investment Banking, Πειραιώς,, ανέλυσε τις επενδυτικές τάσεις στον ξενοδοχειακό κλάδο, σημειώνοντας ότι ο όγκος των συναλλαγών στον τουριστικό τομέα είναι ιδιαίτερα αυξημένος. «Αυτή τη στιγμή παρατηρούμε έναν έντονο επενδυτικό δυναμισμό, γεγονός που αποδεικνύει ότι ο κλάδος διαθέτει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης», δήλωσε. Επεσήμανε ότι περιοχές όπως η Κρήτη, το Πόρτο Χέλι και η Αττική προσελκύουν σημαντικές νέες επενδύσεις, υπογραμμίζοντας παράλληλα ότι η ανάπτυξη του τουρισμού στη Θεσσαλονίκη πρέπει να συνοδευτεί από συνολικότερη αναβάθμιση της πόλης. Ο CEO της Fraport Greece, Alexander Zinell, αναφέρθηκε στις στρατηγικές επενδύσεις που έχουν γίνει τα τελευταία χρόνια στα ελληνικά αεροδρόμια και στη σημασία της σύνδεσης της Θεσσαλονίκης με την υπόλοιπη Ευρώπη. «Είναι κρίσιμο να συνεχίσουμε να ενισχύουμε τη συνδεσιμότητα της πόλης», ανέφερε, επισημαίνοντας ότι οι επενδυτικές μας ενέργειες επικεντρώνονται στα μεγάλα νησιά όπως η Μύκονος, η Κως, η Κέρκυρα και η Σαντορίνη.Παράλληλα, υπογράμμισε ότι η συνεργασία μεταξύ δημόσιου και ιδιωτικού τομέα αποτελεί τη βασική προϋπόθεση για τη συνεχή ανάπτυξη του ελληνικού τουρισμού. «Έχουμε ήδη επενδύσεκαι συνεχίζουμε να μεγαλώνουμε τις δυνατότητες των αεροδρομίων και των αυτοκινητοδρόμων. Πρέπει να σταματήσουμε να διαχωρίζουμε τις κρατικές από τις ιδιωτικές επενδύσεις – η συνεργασία είναι ο μόνος τρόπος για να προχωρήσουμε μπροστά», τόνισε. Ο CEO της AEGEAN, Δημήτρης Γερογιάννης, αναφέρθηκε στη στρατηγική σημασία της Θεσσαλονίκης για την εταιρεία, τονίζοντας ότι η AEGEAN πιστεύει στην ανάπτυξη της πόλης και συμβάλλει σε αυτή με συνέπεια.«Εμείς πιστέψαμε στηκαι θεωρώ ότι συμβάλαμε σημαντικά στην ανάπτυξή της, μέσα από συνεπείς επενδύσεις και νέες αεροπορικές συνδέσεις», ανέφερε. Ανακοίνωσε, μάλιστα, ότι φέτος ηθα προσθέσει έναν νέο προορισμό στο διεθνές της δίκτυο, συνδέοντας τη Θεσσαλονίκη με τη, δύο φορές την εβδομάδα. «Η Θεσσαλονίκη και η Σμύρνη έχουν ιστορικές και πολιτιστικές σχέσεις που αξίζει να ενισχυθούν μέσω αυτής της σύνδεσης», σημείωσε., Architect & Creative Director of Minas Kosmidis Architectsείναι η πόλη που με έχει επηρεάσει και με έχει διαμορφώσει στη δουλειά μου. Είναι πηγή έμπνευσης και εξέλιξης. Η Θεσσαλονίκη με τις συνεχείς μεταμορφώσεις της προσφέρει πάρα πολύ υλικό για έμπνευση.Η πόλη είναι γεμάτη αντιθέσεις. Ένα ιδιαίτερο μείγμα μορφών και δημιουργιών. Μία συνεχής διάδραση μεταξύ κοινωνίας και πολιτισμού. Παρατηρώ πως το παλιό αναδιαμορφώνεται για να εξυπηρετήσει τις σύγχρονες ανάγκες. Πολλές φορές αναζητώ την έμπνευση σε σημεία που οι περισσότεροι αδιαφορούν. Μία όψη κτιρίου που φέρει τα σημάδια του χρόνου, μία επιφάνεια φθαρμένη.Συνεργάζομαι με ανθρώπους που βλέπουν τον χώρο ως μέσο έκφρασης. Η Θεσσαλονίκη είναι μία πόλη που δεν φοβάται να εξελίσσεται μέσα από τη δημιουργικότητα των ανθρώπων της και αυτό είναι κάτι που με επηρεάζει άμεσα. Μέσω του νέου μας πρότζεκτ ΜΚ 5 προτείνουμε νέους τρόπους με τους οποίους ζούμε στην πόλη. Εξάλλου αυτό που κάνει μία πόλη ζωντανή είναι η ανταλλαγή μεταξύ των ανθρώπων της. Η Θεσσαλονίκη, οι εικόνες της, οι ήχοι της, είναι μία πόλη σε συνεχή εξέλιξη.Τόλης Κουμπάρος, CEO at 2nd floor S.A.Λαμπρινή Σταύρου, Co Founder & Brand Manager, Αncient KallosΣυντονισμός: Γεωργία ΔώδουΗ Θεσσαλονίκη αναδεικνύεται ως ένας σημαντικός προορισμός πολυτελούς shopping, προσελκύοντας επισκέπτες που αναζητούν υψηλής ποιότητας αγορές. Η, συνιδρύτρια του ελληνικού brand,, επισήμανε: «Η πολυτελής λιανική δεν αφορά μόνο τα προϊόντα, αλλά και την εμπειρία που προσφέρει στον καταναλωτή. Έχουμε καταφέρει να συνδυάσουμε την πλούσια πολιτιστική μας κληρονομιά με σύγχρονες τάσεις, δημιουργώντας έναν μοναδικό προορισμό για τους λάτρεις της μόδας και της ποιότητας».Η Ancient Kallos, έχει συμβάλλει καθοριστικά σε αυτήν την εξέλιξη, προσφέροντας συλλογές που αντλούν έμπνευση από την ελληνική παράδοση και την πολιτιστική κληρονομιά, προσαρμοσμένες στις σύγχρονες ανάγκες της μόδας. Αυτός ο συνδυασμός παράδοσης και καινοτομίας έχει προσελκύσει την προσοχή διεθνών αγοραστών. «Η Θεσσαλονίκη έχει να δώσει πολυτελή είδη, όμως δεν έχει καταφέρει να γίνει ακόμα ο προορισμός για την αγορά αυτών των ειδών. Εμάς μας βοήθησε πως ήδη ήμασταν γνωστοί στο εξωτερικό χάρη σε παρουσία σε γνωστά καταστήματα»Η κ. Σταύρου επεσήμανε πως όποιος επισκέπτεται το showroom της Ancient Kallos στηέχει μια ολιστική εμπειρία της έμπνευσης, της κληρονομιάς και της σχεδιαστικής λεπτομέρειας που κρύβεται πίσω από τα προϊόντα. «Για εμάς, η Ελλάδα είναι η ιστορία, το λευκό, η γεωμετρία, τα ακατέργαστα ξύλα, οι παραδοσιακές φορεσιές – στοιχεία που στα δικά μας χέρια γίνονται έργα τέχνης».«Το Trilogy House δημιουργήθηκε το 1996. Οι μέχρι τότε προσλαμβάνουσες μου δημιούργησαν κάτι πολύ πρωτότυπο και ξένο στον ξενοδοχειακό τομέα» ανέφερε μεταξύ άλλων στο Greece Talks ο Τόλης Κουμπάρος. Το Hipsters είναι ένα ένα τολμηρό προϊόν και αρκετά ολοκληρωμένο. Ιστορία και design βρίσκονται σε έναν συνεχή διάλογο.Οι επισκέπτες βλέποντάς το αντιλαμβάνονται ότι ο δημιουργός είναι ο ίδιος με το trilogy house όμως πιο ώριμος. Το Hipsters τολμώ να πω ότι είναι μια ωδή στο design. Μέλημά μας ήταν να κάνουμε ένα παιχνίδι συναισθημάτων με τον επισκέπτη. Eδώ τα πάντα έχουν τη δική τους υπογραφή. Εντός του ξενοδοχείου υπάρχει ένα πολύ ωραίο καφέ που είναι ανοικτό για όλο το κοινό της πόλης. Η λογική μας είναι οι θαμώνες να περιηγηθούν στους χώρους του ξενοδοχείου. Τα καταλύματά μας με την αισθητική μας προσεγγίζουν ταξιδιώτες όλου του κόσμου. Yπάρχει σοβαρό θέμα στη διαχείριση των πόρων από το κράτος.Executive Chef of Olympos Naoussa, Thessaloniki Chef AmbassadorΗ Θεσσαλονίκη έχει ένα πολύ μεγάλο συγκριτικό πλεονέκτημα σε σχέση με άλλες πόλεις: τη γαστρονομική κουλτούρα της. Για να την κατανοήσουμε πρέπει να εξετάσουμε την ιστορία της πόλης. Για πάρα πολλά χρόνια διαφορετικές φυλές ζούσαν αρμονικά σε αυτή την πόλη, παντρευόντουσαν μεταξύ τους, δημιουργούσαν.Σταδιακά λοιπόν φτιάχτηκε ένα πολύ ιδιαίτερο γαστρονομικό ιδίωμα, αυτό που θα ονομάζαμε αργότερα «γαστρονομικά της Θεσσαλονίκης». Αυτό που λέμε γαστρονομική ταυτότητα του Θεσσαλονικιού. Η ανάδειξη τουως δημάρχου θέσπισε θεσμούς για τη συνολική ανάδειξη τηςτης πόλης σε ολόκληρο τον κόσμο.Ξεχωριστό ενδιαφέρον έχει το γεγονός ότι το 2016 μία δημοσιογράφος από τουςχαρακτήρισε τη Θεσσαλονίκη ως παγκόσμιο. Τι κάνει όμως το ελληνικό κράτος για όλα αυτά; To λάθος είναι πως έχουν δοθεί χρήματα για να έρθει ο οδηγός Michelin μόνο στην Αθήνα, ένας οδηγός με τεράστια παγκόσμια επιρροή. Μέσα στοπροσπαθώ να δείξω στον επισκέπτη ποια θα μπορούσε να είναι η γαστρονομική κουλτούρα της πόλης το 2025. Το στοίχημα είναι να πάρουμε τηντηςκαι να τη μετατρέψουμε στο τι θα μπορούσε να είναι κουζίνα της πόλης στα σύγχρονα χρόνια.