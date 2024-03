Η οικονομική και πρωτοποριακή λύση για τις online super market αγορές

Κλείσιμο

Sponsored ContentΗ επίσκεψη στο super market είναι μια ευχάριστη διαδικασία, μια διασκεδαστική βόλτα, που όμως εξαιτίας των πολλών μας καθημερινών υποχρεώσεων δεν είναι πάντοτε εφικτή. Τι γίνεται λοιπόν με τα ψώνια του super market;Θα πείτε βέβαια ότι υπάρχει το eshop, αλλά και εδώ το κόστος των μεταφορικών εξόδων για παράδοση στο σπίτι έχει αυξηθεί και για να έχεις δωρεάν μεταφορικά χρειάζονται μεγάλες παραγγελίες.Και κάπου εδώ έρχονται τα My market, με την απάντηση στην αύξηση των μεταφορικών και την πρόταση που ακούει στο όνομα « Saver Pass », η οποία δίνει λύση σε κάθε νοικοκυριό, έτσι ώστε να μπορεί να κάνει καλύτερο προγραμματισμό, να αγοράζει αυτά που χρειάζεται, όσο συχνά θέλει και να ξέρει ακριβώς τι πληρώνει.Πάμε να δώσουμε ένα απλό παράδειγμα για να είναι πιο κατανοητό. Αν ένα νοικοκυριό κάνει 2 ηλεκτρονικές παραγγελίες το μήνα για να καλύψει τις ανάγκες του, αυτό σημαίνει ότι θα έπρεπε να δίνει για έξοδα αποστολής περίπου 36€/εξάμηνο. Με το νέα πακέτα Saver Pass Flex θα μπορούσε να εξοικονομήσει το 50% των μεταφορικών εξόδων, δηλαδή 18€. Και να πούμε ότι οι παραγγελίες θα μπορούσαν να είναι απεριόριστες (και όχι μόνο δύο το μήνα), με διπλάσιο χρόνο δέσμευσης της παράδοσης και χωρίς χρονικά όρια.Από την άλλη τα νέα πακέτα είναι σχεδιασμένα έτσι ώστε να είναι πολύ χρήσιμα και για τις οικογένειες που οι ηλεκτρονικές αγορές αποτελούν μία λύση για εξοικονόμηση χρόνου. Και με το πιο value for money πακέτο Saver Pass Flex 12 + 1 μηνών, μπορούν να επωφεληθούν το μέγιστο, από το οποίο μπορούν να πετύχουν έως και 62% μείωση των εξόδων αποστολής, σε σχέση με μεμονωμένες παραγγελίες. Αν υποθέσουμε ότι οι παραγγελίες τους αντιστοιχούν σε 2 το μήνα, τότε το κόστος για 13 μήνες θα ανερχόταν στα 78€/13 μήνες περίπου, ενώ με το νέο πακέτο με μόλις 30€ θα «ξεμπέρδευαν». Μιλάμε λοιπόν για μία ετήσια εξοικονόμηση γύρω στα 50€, η οποία μπορεί να είναι ακόμα μεγαλύτερη αφού οι παραγγελίες μπορούν να είναι απεριόριστες.Η υπηρεσία Saver Pass είναι ήδη διαθέσιμη στο mymarket.gr , με δύο πακέτα συνδρομής:και