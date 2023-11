Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών: Σε κορυφαίες θέσεις της παγκόσμιας κατάταξης 29 καθηγητές

Κλείσιμο

Μεταξύ τωνσε όλο τον κόσμο για μία ακόμη συνεχή χρονιά, κατατάσσονταιτουκατατάσσονται στους Κορυφαίους Επιστήμονες σε όλο τον κόσμο για άλλη μια συνεχή χρονιά, σύμφωνα με την πρόσφατη ταξινόμηση της βιβλιομετρικής μελέτης τουη οποία αντλεί το περιεχόμενό της από τη βάση δεδομένων Scopus του Διεθνούς Εκδοτικού Οίκου Elsevier. Η ανανεωμένη λίστα δημοσιεύτηκε στις αρχές Οκτωβρίου 2023, με τίτλο: “Updated Science-wide author databases of standardized citation indicators” και περιλαμβάνει τους κορυφαίους επιστήμονες παγκοσμίως, με τις περισσότερες αναφορές σε διάφορους επιστημονικούς τομείς https://elsevier.digitalcommonsdata.com/datasets/btchxktzyw/6 Η λίστα αυτή ανακοινώνεται κάθε χρόνο και αξιολογεί την απήχηση του επιστημονικού έργου για σχεδόν 10.000.000 επιστήμονες ανά τον κόσμο, ταξινομώντας τους σε 22 επιστημονικά πεδία και 176 υπο-πεδία. Η ανάλυση ‘Top of the most-cited Scientists’ που εκπονήθηκε από ομάδα ειδικών του Stanford University υπό τον Καθηγητή κ.διεξήχθη με βάση αριθμό δεικτών με επίκεντρο τον αντίκτυπο του δημοσιευμένου έργου τους κατά τη διάρκεια του έτους 2022, και αφορά σε αξιολόγηση των δεικτών αυτών για περισσότερους από 8.000.000 επιστήμονες παγκοσμίως. Επίσης, απαριθμεί επιστήμονες των οποίων οι δημοσιευμένες ερευνητικές εργασίες έχουν επιταχύνει την πρόοδο στους αντίστοιχους τομείς τους και έχουν επηρεάσει την εξέλιξη της εργασίας άλλων ερευνητών.Η σημαντική αυτή διάκριση επιβεβαιώνει τη διεθνή αναγνώριση και δημοτικότητα της υψηλού επιπέδουπου πραγματοποιείται στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, αναδεικνύοντας τον ρόλο του ως ιδιαίτερου και μοναδικούκαιΤα είκοσι εννέα (29) μέλη της Ακαδημαϊκής Κοινότητας του Γεωπονικού Πανεπιστημίου Αθηνών που κατονομάζονται στον Κατάλογο αναφέρονται στον παρακάτω Πίνακα, με αλφαβητική σειρά και κατανέμονται ως εξής:1 Ιωάννης Βαλιαντζάς, Πρώην Καθηγητής Τμήμα Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων & Γεωργικών Μηχανικών2 Ιωάννης Βόντας, Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Καλλιεργειών3 Διονύσιος Γασπαράτος, Καθηγητής Τμήμα Ανάπτυξης Φυσικών Πόρων & Γεωργικών Μηχανικών4 Αντώνης Ζαμπέλας, Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Τροφίμων και Διατροφής του Ανθρώπου5 Γιώργος Ζερβάκης, Καθηγητής Τμήμα Επιστήμης Καλλιεργειών6 Γιώργος Ζέρβας, Ομότιμος Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης των Ζώων7 Νικόλαος Καβαλλιεράτος, Αναπληρωτής Καθηγητής, Τμήμα Επιστήμης Καλλιεργειών8 Σπυρίδων Κίντζιος, Καθηγητής Τμήμα Βιοτεχνολογίας