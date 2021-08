Γερμανία: Ταξιδεύουν για Ελλάδα 219 πυροσβέστες

Hilfe bei den Waldbränden in Griechenland: Bepackt mit der erforderlichen Ausstattung für den Einsatz ist der Fahrzeugkonvoi heute Morgen um 7 Uhr planmäßig an der Feuerwache 1 in Bonn Richtung Süden gestartet. pic.twitter.com/a8eTLzHeG4