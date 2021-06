Κορωνοϊός: Πάνω από 3 εκατ. πολίτες πλήρως εμβολιασμένοι - Προχωρά η «Ελευθερία», μειώνονται τα κρούσματα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

σε συνδυασμό με την καλοκαιρία της εποχής που μείωσε τον συγχρωτισμό σε κλειστούς χώρους βελτίωσαν σημαντικά, σύμφωνα με τους ειδικούς της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων, την. Μια εικόνα, που όπως είπε χαρακτηριστικάο επίκουρος καθηγητής Επιδημιολογίας και μέλος της Επιτροπής, κ., αντικατοπτρίζει επιδημιολογικά την Ελλάδα προ οκταμήνου.Ενδεικτικά, ο κυλιόμενος μέσος όρος νέων διαγνώσεων την τελευταία εβδομάδας, στα. Οι νέες εισαγωγές ομοίως – έχουν υποχωρήσει κάτω από 100 την ημέρα, χθες ήταν μόλις 69 οι νέοι ασθενείς με covid-19. Στα νοσοκομεία παραμένουν νοσηλευόμενοι, εκ των οποίων οιΣύμφωνα με τα προβλεπτικά μοντέλα που επικαλέστηκε η καθηγήτρια Παιδιατρικής – Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής, κυρία, οι διασωληνωμένοι θα πέσουν κάτω από 100 τον Ιούλιο.Ωστόσο, το επόμενο διάστημα, όπως και όλο το καλοκαίρικαι τα κρούσματα στους νέους, γεγονός που θέτει σε εγρήγορση τους ειδικούς αλλά και τους πολίτες. Σημειώνεται πως σήμερα η μέση ηλικία των νέων διαγνώσεων είναι τα. Ήδη σε κάποιες περιοχές, όπως στοτητηκαταγράφεται, κυρίως σε νέους ανθρώπους, κάτι που συσχετίζεται με τηνΤαυτόχρονα σε κάποιες περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη, παρατηρείταισε άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Τα χαμηλότερα επίπεδα εμβολιασμού, κάτω του 30%, καταγράφονται στητητιςκαι την«Το ξέρουμε, το περιμένουμε να αυξηθούν οι μολύνσεις στους νέους. Και αυτό που μας ανησυχεί είναι ότι οι νεότεροι θα διασπείρουν τον κορωνοϊό στους άλλους, στους γονείς και στους παππούδες. Είναι αναγκαίος ο άμεσος εμβολιασμός των συμπολιτών μας άνω των 50 ετών» τόνισε η, καλώντας τους να προγραμματίσουν το ραντεβού του εμβολιασμού τους για να θωρακιστούν από τον κορωνοϊό. Ο απολογισμός της εμβολιαστικής εκστρατείας «Ελευθερία» έως χθες το βράδυ ήταν, εκ των οποίων οιΠαρόλο που οι περισσότερες Περιφερειακές Ενότητες της χώρας παρουσιάζουν πτώση των κρουσμάτων, η δυτική Αττική, η Εύβοια, η Θεσσαλία και η Φλώρινα έχουν υψηλό ιικό φορτίο όπως επισήμανε ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, κ.– η Εύβοια μάλιστα ανέβηκε επίπεδο συναγερμού και μπήκε στο «πορτοκαλί». «Οι μικρές εξάρσεις μας θυμίζουν ότι η πανδημία δεν έχει τελειώσει», τόνισε η κυρίαΣυνεχίζεται η(self test) σε μη εμβολιασμένους πολίτες το καλοκαίρι καταρχήν από τα φαρμακεία. Σε περιοχές όπως η Αχαΐα και η Αττική όπου οι φαρμακοποιοί είναι αντίθετοι στη συνέχιση διάθεσης των self test, αυτά θα διατίθενται από τα σουπερμάρκετ.Ειδικότερα, όπως ανακοίνωσε χθες ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας, κ., η συνέχεια του προγράμματος που ξεκίνησε στις 12 Απριλίου με διάρκεια δύο μηνών, θα συνεχίσει για δημόσιους και ιδιωτικούς υπαλλήλους, για εργαζόμενους στην εστίαση και στον τουρισμό και για νέους 18-30 ετών, εξαιρουμένων όσων από τις παραπάνω ομάδες είναι πλήρως εμβολιασμένοι.Αποτιμώντας τη δυναμική των, ο αναπληρωτής υπουργός Υγείας ανέφερε πώς το 38% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων κορωνοϊού για τον Μάιο και το 57% για τον Ιούνιο -έως σήμερα- αφορούσαν επανελέγχους από θετικά αποτελέσματα self test. Επιπλέον, από την έναρξη εφαρμογής του μέτρου έως και χθες, 33.984 θετικά κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων μετά από αυτοδιαγνωστικό έλεγχο. Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, 64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στο μέσο όρο νέων εισαγωγών και 69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.2«Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να προφυλάξει τους πολίτες από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορωνοιού. Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο» ανέφερε ο κ.σχολιάζοντας τη διάθεση της κυβέρνησης να συνεχίσει την εφαρμογή του επιτυχημένου μέτρου, παρακάμπτοντας εμπόδια και δυσκολίες.Αναφέρθηκε χαρακτηριστικά στη συνάντηση που έλαβε χώρα στο υπουργείο Υγείας προχθές με(ΠΦΣ) και την Πρόεδρο του Πανελληνίου Συλλόγου Φαρμακαποθηκαρίων, κυρία. Όπως ανακοίνωσε ο κ.θετική ήταν η στάση της κυρίας Μαρκάκη για την παράταση της δωρεάν διάθεσης των self-test, ενώ ο Πρόεδρος του ΠΦΣ, κ. Απόστολος Βαλτάς, δεσμεύτηκε να θέσει άμεσα το θέμα στο διοικητικό συμβούλιο του Συλλόγου προς έγκριση.Αναφορικά με τους, οι οποίοι έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self test, η λύση βρέθηκε μέσα από το άνοιγμα νέου καναλιού διανομής, από τα σούπερ μάρκετ.Ειδικότερα, όπως ανέφερε ο κ.για την περιοχή της Αχαϊας όπου ο τοπικός φαρμακευτικός σύλλογος έχει αποφασίσει την αναστολή διάθεσης self tests, αυτά θα διατίθενται από τα σούπερ μάρκετ της περιοχής. Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα τωνμέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαϊα επιθυμούν να τα διαθέτουν.Το ίδιο σχέδιο θα εφαρμοστεί και στο Λεκανοπέδιο Αττικής εάν ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικήςεπιμείνει στην άρνησή του να συνεχίσει τη διάθεση των self tests στους πολίτες. «Είμαι βέβαιος ότι η στοιχειώδης ευθύνη θα υπερισχύσει των όποιων συνδικαλιστικών πρακτικών», τόνισε ο κ.