Self test από τα super market στην Αχαΐα - Και στην Αττική αν αρνηθούν οι φαρμακοποιοί

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Στα στοιχεία για την πορεία τηςστη χώρα και στα μέτρα που αίρονται το επόμενο διάστημα αναφέρθηκαν στη συνέντευξη Τύπου, η οποία μεταφέρθηκε από την Παρασκευή την Πέμπτη, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, οαναπληρωτής υπουργός Υγείας, Βασίλης Κοντοζαμάνης, η καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας, Βάνα Παπαευαγγέλου και ο καθηγητής Γκίκας Μαγιορκίνης., ανακοίνωσε ότι τους επόμενους μήνες, τονίζοντας ωστόσο, ότι η υποχρέωση για self test από συγκεκριμένες ομάδες πολιτών και εργαζομένων θα συνεχιστεί, όπως και η δωρεάν διάθεση των τεστ από τα φαρμακεία. Ο κ. Κοντοζαμάνης γνωστοποίησε επίσης, ότι στην Αχαΐα, όπου οι φαρμακοποιοί αρνούνται τη διάθεσή τους,. Το ίδιο θα συμβεί και στην Αττική, αν επιμείνουν στη στάση τους οι φαρμακοποιοί., από την πλευρά του, ανακοίνωσε την άρση των μέτρων σε περισσότερες δραστηριότητες. Το σημαντικό, ωστόσο, που βγήκε από τις δηλώσεις του, είναι, οι οποίοι θα μπορουν να μπαίνουν στα κλειστά σινεμά και να ασκούνται στα γυμνατσήρια δίχως μάσκα.δήλωσε ότι η βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνα συνεχίζεται με 617 ημερήσια κρούσματα κατά μέσο όρο και τη διάμεση ηλικία στα 35 έτη.Σε περιοχές όπως τοαρατηρείται μία σχετική έξαρση σε νεώτερους ανθρώπους, που ενδεχομένως οφείλεται στην αυξημένη κινητικότητά τους.Σε περιοχές με χαμηλή εμβολιαστική κάλυψη παρατηρείται αύξηση στις μεγαλύτερες ηλικίες και γ' αυτό η επιτροπή επαναλαμβάνει την ανάγκη άμεσου εμβολισμού των πολιτών άνω των 50 ετών., οι οποίοι θα μεταδώσουν τον ιό στους μεγαλύτερους.Ο δείκτης θετικότητας μειώνεται παντού, όπως και η διασπορά του ιού στην κοινότητα. Ένα στα τρία νέα κρούσματα έχουν εντοπιστεί μέσω self test.Σε νησιά όπως ηπαρατηρείται αύξηση του επιδημιολογικού φορτίου που χρήζει προσοχής.Το ΕΣΥ επανέρχεται στην κανονικότητα με 1.300 νοσηλευόμενους ασθενείς, 89 εισαγωγές την ημέρα. Οι θάνατοι έπεσαν στους 13 την ημέρα. Τον επόμενο μήνα ο αριθμός των διασωληνωμένων ασθενών αναμένεται να πέσει κάτω από 100.Στη βελτίωση της επιδημιολογικής εικόνας συμβάλουν τόσο ο καλός καιρός όσο και η αύξηση των εμβολιασμών.Χαμηλή (κάτω από 30%) παραμένει εμβολιαστική κάλυψη σεΈνας στους επτά ασθενείς παρουσιάζει για 3 - 6 μήνες χρόνια συμπτώματα αφού αναρρώσουν. Πρόκειται για τοπου παρατηρείται κυρίως στους 35 - 49 ετών μετά από σοβαρή νόσο, αλλά και μετά από ήπια.ανακοίνωσε ότι μέχρι χθες, 16 Ιουνίου, 10.349 φαρμακεία έχουν διαθέσει 29.936.721 self test σε πολίτες ενώ 102 φαρμακαποθήκες έχουν διεκπεραιώσει ​236.878 αποστολές τεστ. Ειδικότερα, χθες 8.897 φαρμακεία διέθεσαν 431.445 Self-Test σε πολίτες.Τον μήνα Μάιο το 38% των καταγεγραμμένων κρουσμάτων αφορούσαν επιβεβαιωμένους ελέγχους από self test ενώ για τον μήνα Ιούνιο μέχρι σήμερα το ποσοστό αυτό είναι 57%. Από τις 12 Απριλίου, ημέρα κατά την οποία εφαρμόστηκε το μέτρο των σελφ τεστ μέχρι σήμερα, 33.984 θετικά κρούσματα καταγράφηκαν κατόπιν επανελέγχων από σελφ τεστ.Την ίδια περίοδο παρατηρήθηκε 75% μείωση στον μέσο όρο ημερήσιων κρουσμάτων, 64,5% μείωση στο ποσοστό θετικότητας εβδομάδας, 79% μείωση στο μέσο όρο νέων εισαγωγών και 69% μείωση στο μέσο όρο ενεργών νοσηλειών.Αναφερόμενος σταο κ. Κοντοζαμάνης είπε:«Όταν ανακοινώσαμε τον περασμένο Μάρτιο την έναρξη της δράσης αυτής, η οποία ξεκίνησε στις αρχές Απριλίου είχαμε προγραμματίσει τη διάρκεια της σε 2 μήνες. Η δράση αυτή ολοκληρώνεται με επιτυχία, και για το λόγο αυτό(...) Είμαστε βέβαιοι ότι το σύνολο των φαρμακοποιών επιθυμεί να συνεχίσει να διαθέτει self test προς τους συμπολίτες ανταποκρινόμενοι με αίσθημα ευθύνης στην ανάγκη πρόσβασης των συμπολιτών σε αυτού του είδους τον διαγνωστικό έλεγχο και η απόφαση θα είναι θετική.»Σήμερα, 2 φαρμακευτικοί σύλλογοι έχουν αποφασίσει να μη συνεχίσουν τη διάθεση των self test προβάλλοντας είτε ανόητες δικαιολογίες είτε ανυπόστατα επιστημονικά δεδομένα που πλήττουν την αξιοπιστία των τεστ και σε καμία περίπτωση δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα.»Να θυμίσω στο σημείο αυτό ότι, τα self test πληρούν αυστηρές τεχνικές προδιαγραφές και μελέτες έχουν καταδείξει την αξιοπιστία τους. Η Πολιτεία οφείλει να διασφαλίζει την πρόσβαση όλων των πολιτών σε κάθε διαθέσιμο μέσο ώστε να προφυλάξει τους συμπολίτες μας από τη διασπορά και τη μετάδοση του κορονοιού. Και δεν πρόκειται να αφήσει κανέναν δικαιούχο ακάλυπτο.»Ανακοινώνουμε λοιπόν ότι,Υπάρχει ήδη συμφωνία με τις αλυσίδες των σούπερ μάρκετ.»Επίσης, η εφοδιαστική αλυσίδα των self test μέσω των φαρμακαποθηκών θα συνεχίσει τον εφοδιασμό των όσων φαρμακείων στην Αχαϊα επιθυμούν να τα διαθέτουν.»Είμαι βέβαιος ότι η στοιχειώδης ευθύνη θα υπερισχύσει των όποιων συνδικαλιστικών πρακτικών. Η πανδημία δεν έχει τελειώσει. Μόνο ενωμένοι και με ομαδική δουλειά θα τα καταφέρουμε. Η Κυβέρνηση οφείλει να προστατεύσει τον πληθυσμό και να διασφαλίσει την πρόσβαση στα self test. Αυτό και κάνουμε» κατέληξε ο κ. Κοντοζαμάνης.Η εικόνα της χώρας συνεχίζει να βελτιώνεται. Ως εκ τούτου, μας δίνεται η ευκαιρία να προχωρήσουμε στην περαιτέρω άρση των περιοριστικών μέτρων.Πιο συγκεκριμένα:-Είσοδος με αρνητικό rapid test από τις πράσινες περιοχές, με τα ανήλικα παιδιά να εισέρχονται χωρίς τεστ-Από τις ποστοκαλί χώρες, είσοδος για παιδιά κάτω των 6 ετών χωρίς τεστ-Από τις πορτοκαλί χώρες με PCR τεστ 72 ωρών και πλήρως εμβολιασμένους, με τα εμβόλια που έχουμε αναγνωρίσει-Εργαζόμενοι στον τουρισμό θα κάνουν self test δύο φορές την εβδομάδα. Το πρώτο θα παρέχεται δωρεάν από την Πολιτεία και το δεύτερο με ευθύνη του επιχειρηματία-Ένας πελάτης ανά 16 τετραγωνικά από 19 Ιουνίου-Πανηγύρια με πρωτόκολλα προστασίας-Επαναλειτουργούν οι παιδότοποι με μάσκες προστασίας για τους ενήλικες εργαζόμενους και επισκέπτες-Επαναλειτουργούν τα λούν παρκ από 19 Ιουνίου με τους εξής όρους: αποστάσεις 4 μέτρων μεταξύ των μηχανημάτων, μάσκες για πελάτες και εργαζόμενους, απολύμανση μετά από κάθε χρήση, δωρεάν μάσκες σε όλους τους παίκτες, διαγραμμίσεις με αποστάσεις 1,5 μέτρο στην ουρά αναμονής, αποφυγή συνωστισμού με ευθύνη του επιχειρηματία-Από 1η Ιουλίου επαναλειτουργούν οι κινηματογράφοι με το 50% της χωρητικότητας και με αρνητικό τεστ, ή πιστοποιητικό εμβολιασμού-Αποφασίστηκε στα γυμναστήρια χωρίς μάσκες μόνο για εμβολιασμένους με πιστοποιητικό εμβολιασμούΌσον αφορά στον επιδημιολογικό χάρτη, η Εύβοια είναι η μοναδική περιοχή που ανέβηκε επίπεδο, πηγαίνοντας από το κίτρινο στο πορτοκαλί.Στον αντίποδα,αναφέρθηκε στη βελτίωση των επιδημιολογικών δεδομένων στη χώρα. Πιο συγκεκριμένα τόνισε:-15% μείωση στους ασθενείς στις ΜΕΘ-37% λιγότερες διαγνώσεις σε σχέση με την προηγούμενη εβδομάδα-37% μείωση στους θανάτουςΠρόσθεσε δε, ότι η επιδημιολογική κατάσταση βρίσκεται στα επίπεδα του περυσινού Οκτωβρίου, ωστόσο η κυκλοφορία του ιού παραμένει σε σημαντικά επίπεδα και χρειάζεται μεγάλη προσοχή