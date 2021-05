Self test: Τι ισχύει από σήμερα σε ιδιωτικό και δημόσιο τομέα

Δείτε όλες τις τελευταίες Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσειςΔείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

Τοστονμε σχέση εξαρτημένης εργασίας και όχι μόνο ορισμένοι κλάδοι θα μπορούν να προμηθεύονται από σήμερα δωρεάν από τα φαρμακεία δύοτα οποία θα διενεργήσουν υποχρεωτικά ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.Η ίδια υποχρέωση θα ισχύσει και για όσους έχουν. Η διάθεση των δωρεάν self test επεκτείνεται και σε όλους τους εργαζόμενους στο. Η διαφορά είναι ότι την δυνατότητα έχουν όχι μόνο οι δημόσιοι υπάλληλοι που έχουν φυσική παρουσία αλλά και όσοι προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω. Οι εν λόγω εργαζόμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα απόδεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.Οι μισθωτοί του ιδιωτικού τομέα πρέπει να γνωρίζουν ότι από σήμερα 24/05/2021 έως την Κυριακή 30/05/2021 δεν χρειάζεται να σπεύσουν να διενεργήσουν τα self test έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και στη συνέχεια να δηλώσουν το αποτέλεσμα στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ».Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μάϊου, μπορεί κάποιος εργαζόμενος να προσέλθει στην εργασία του σήμερα και να δηλώσει το αποτέλεσμα του self-testΜε τη διευκρίνιση ότι υποχρέωση διενέργειας του self test έχουν όσοι παρέχουνστο χώρο εργασίας,που τελούν σε, απασχολούνται μεη βρίσκονται σεΥπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμακαι επιλέξουνΣτους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχειαΕναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου () απόείτεσε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.Επίσης αυτή την εβδομάδα δεν ισχύουν και τα πρόστιμα που επιβάλλει το ΣΕΠΕ και. Τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση και συστάσεις για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.Εάν οπροσέλθει για να εργαστεί χωρίς να έχει δηλώσει το αποτέλεσμα του self test ο εργοδότης υποχρεούται να μη αποδεχθεί την παροχή της εργασίας και απαλλάσσεται από την υποχρέωση καταβολής αποδοχών, έως ότου ο εργαζόμενος συμμορφωθεί με τις υποχρεώσεις του.Εάν οδεν τηρήσει την υποχρέωση ενημέρωσης των εργαζομένων του με κάθε πρόσφορο μέσο (ηλεκτρονικό ταχυδρομείο, ηλεκτρονικό μήνυμα, ανακοίνωση κλπ.) για τα υποχρεωτικά self-test, του επιβάλλεται από το ΣΕΠΕΕάν σεβρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο ο οποίος δεν έχει δηλώσει αποτέλεσμα self test, του επιβάλλεται πρόστιμο 500 ευρώ ανά εργαζόμενο.Αν βρεθεί εργοδότης που απασχολεί εργαζόμενο(είτε στον πρώτο, είτε στον επαναληπτικό έλεγχο), του επιβάλλεται πρόστιμο 1.500 ευρώ ανά εργαζόμενο.