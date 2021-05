ΕΟΔΥ: Πού θα γίνουν δωρεάν rapid test τη Δευτέρα

Τα σημεία δωρεάν ελέγχου είναι τα ακόλουθα:





Αύριο, Δευτέρα 24 Μαΐου, Κινητές Ομάδες Υγείας (ΚΟΜΥ) του Εθνικού Οργανισμού Δημόσιας Υγείας () θα βρίσκονται σε κεντρικά σημεία σε ολόκληρη την επικράτεια, όπου θα πραγματοποιούνται δωρεάν rapid test για όλους τους πολίτες.1. Σταθμός Μετρό «Σύνταγμα», 09:00 -15:002. Δ. Αμαρουσίου, Πλατεία Ευτέρπης (ΗΣΑΠ), 09:30 -15:003. Δ. Πειραιά, Πλατεία Κανάρη, Πασαλιμάνι, 09:30 -15:004. Δ. Αλίμου, Καλαμακίου και Ποσειδώνος (δημοτικό parking στο ύψος τηςπεζογέφυρας), 09:30 -15:005. Δ. Διονύσου, Ηρωών Πολυτεχνείου και Κοιμήσεως Θεοτόκου, 'Αγιος Στέφανος,09:30 -15:006. Δήμος Ιλίου, Αίαντος και Χρυσηίδος, Ίλιον, 09:00 -15:007. Δήμος Χαϊδαρίου, Δημαρχείο, Στρ. Καραϊσκάκη 138 & Ευπαύλεως, Χαϊδάρι , 09:00-15:008. Δ. Ελευσίνας, Κεντρική Πλατεία Μαγούλας, 09:30 -15:009. Δ. Πετρούπολης, Πλατεία Ηρώ, 09:30 -15:0010. Νότια Πύλη ΔΕΘ, 09:00 -19:0011. Δ. Πυλαίας-Χορτιάτη, δημαρχείο Πυλαίας, Προφήτη Ηλία 32 ,10:00-15:0012. Δ. Καλαμαριάς, πλατεία Δημαρχείου, στον Πεζόδρομο, 10:00 - 15:0013. Δ. Ν. Χαλκηδόνας, στη Γέφυρα στο Αγροτικό Ιατρείο, 10:00-15:0014. Δ. Αμπελοκήπων-Μενεμένης , πλατεία Τσομπάνογλου , 10:00-15:0015. Δ. Δέλτα, στο ΚΑΠΗ Καλοχωρίου, 9:00 - 14:0016. Δ. Θέρμης , ΙΝ Γεννήσεως της Θεοτόκου , Καρδία, 10:00-15:0017. ΚΑΠΗ Αγρινίου18. Κοινότητα Καλυβίων, Αιτωλοακαρνανία19. Δ. Αγρινίου, Χαριλάου Τρικούπη20. Πλατεία Μπότσαρη, Μεσολόγγι21. Ίδρυμα Τσώνη, Ναύπακτος22. ΒΙ.ΠΕ Τρίπολης23. Πλατεία Πετρινού, Τρίπολη24. Παναρκαδικό Νοσοκομείο25. Πλατεία Τριών Ναυάρχων, Ναύπλιο, 09:30-14:3026. Πλατεία Αγίου Πέτρου, 'Αργος, 09:30-14:3027. Δημαρχείο 'Αρτας, 08:00-14:0028. Πλατεία Εθνικής Αντίστασης, 08:30-14:0029. Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αχαΐας30. Βραχνέικα, Εκκλησία Αγ. Βασιλείου, Αχαΐα31. Πλατεία Υψηλών Αλωνιών, Αίγιο32. Μαυρονέρι Βοιωτίας33. Δαυλειά Βοιωτίας34. Κτήμα Μαλαματίνα, Σαμοθράκη35. Κ.Υ. Ορεστιάδας, 08:3036. Κόμαρα, Δ. Ορεστιάδας, 11:3037. Δημοτικό Θέατρο Αλεξανδρούπολης, 09:00-15:0038. Νομαρχία Αλεξανδρούπολη, 09:00-15:0039. Κ.Υ. Ιστιαίας, Εύβοια, 08:0040. Πάρκο Αβάντων, Εύβοια, 10:00-14:0041. Πλατεία Κατσαντώνη, Καρπενήσι42. Κεντρική Πλατεία Πύργου43. Πλατεία Αγίου Αθανασίου, Αμαλιάδα44. Βάρδα, Ηλεία45. Κοινότητα Αγίας Βαρβάρας, Βέροια, 09:30-14:0046. Περιοχή Ωρολογίου, Βέροια, 09:30-14:0047. Δημοτικό Θέατρο Νάουσας, 09:30-14:0048. Πλατεία Αγίας Αικατερίνης, Ηράκλειο49. Πλατεία Ελευθερίας, Ηράκλειο50. Δ. Βιάννος, 'Αννω Βιάννος, Ηράκλειο51. Πλατεία Δημαρχείου, Ηγουμενίτσα52. Πλατεία Πύρρου, Ιωάννινα53. Αρχοντικό Πυρσινέλλα, Ιωάννινα54. Περιφέρεια Ηπείρου, Ιωάννινα55. Καβάλα56. Κεντρικό Λιμένας Καλύμνου57. Δ.Ο.Ν.Α., Λέρος, 09:00-14:0058. Πλατεία Ν. Πλαστήρα, Δ. Καρδίτσας, 10:00-15:0059. Κεντρική Πλατεία Σοφάδων, Καρδίτσα, 10:00-15:0060. Κεντρική Πλατεία Μουζακίου, Καρδίτσα, 10:00-15:0061. Λεωφόρος Κύκνων, Καστοριά62. Δημοτικό Θέατρο Κέρκυρας63. Πλατεία Σπιανάδα, Κέρκυρα64. Κόμβος Μεσόγγης-Μωραΐτικων65. Αχαράβη, Κέρκυρα66. Πλατεία Βαλλιάνου, Κεφαλονιά67. Δ. Κιλκίς, Χωριό Πεδινό68. Δ. κιλκίς, Γαλλικό69. Πνευματικό Κέντρο Πτολεμαΐδας70. Κ.Υ. Κοζάνης71. Δημοτικό Θέατρο Κορίνθου, 09:30-14:0072. Βραχάτι, Προαύλιος χώρος Ι.Ν. Αγίας Παρασκευής, 09:30-13:3073. ΚΑΠΗ Λακωνίας74. Κεντρική Πλατεία Λάρισας, 09:00-15:0075. Πλατεία ΟΣΕ, Λάρισα, 09:00-15:0076. Πλατεία Ταχυδρομείου, Λάρισα, 09:00-15:0077. Πλατεία Αβέρωφ, Λάρισα, 09:00-14:0078. Λειβαδάκι, Λάρισα, 09:00-14:0079. Αλκαζάρ, Λάρισα, 09:00-15:0080. Τύρναβος, Λάρισα, 09:00-15:0081. Δ. Σητείας, Κεντρικό Σιντριβάνι, Λασίθι82. Πλατεία Παλαιοχωρίου, Λέσβος83. ΚΑΠΗ Λευκάδας84. Drive through Μύρινα, Λήμνος85. 'Ανω Βόλος, 7 η ΤΟΜΥ Ιωλκού, 09:00-14:0086. Παραλία Βόλου (έμπροσθεν Πανεπιστημίου), 09:00-14:0087. Drive through Βελεστίνο, 09:00-14:0088. Περιφέρεια Μεσσηνίας, Αίθουσα Κουμουνδούρος, 08:30-15:0089. Κοινοτικό Γραφείο Μαντίνειας, 08:30-12:0090. Δροσερό Ξάνθης91. Πλατεία Νάουσας, Πάρος92. Δημαρχείο Γιαννιτσών93. Πλατεία Μικρών Καταρρακτών, Έδεσσα94. Περίκλεια Πέλλας95. Πλατεία Ελευθερίας, Κατερίνη96. Drive through στην Ανδρομάχη, Πιερία97. Δημαρχείο Φιλιππιάδας, Πρέβεζα98. Παραλία Πρέβεζας99. Κοινότητα Επισκοπής, Ρέθυμνο100. Πλατεία Ειρήνης, Κομοτηνή101. Παλαιό Νοσοκομείο Ρόδου, 09:00-14:30102. Ανάληψη, πλησίον σχολείων, Ρόδος, 09:30-14:30103. Πλατεία Ηρώων, Αρχάγγελος Ρόδου, 09:00-14:30104. Αθλητικό Κέντρο Δ. Βικέλας, Σύρος, 10:00-14:00105. Drive through περιοχή Ζωαγοράς, Τρίκαλα, 09:00106. Πλατεία Βασιλικής, Τρίκαλα, 08:00107. Πάρκο Κουρσούμ Τζαμί, Τρίκαλα, 10:30108. Κεντρική Πλατεία Τρικάλων, 09:00109. Πλατεία Δεσποτικού, Τρίκαλα, 10:30110. Πλατεία Κρινιτσας, Τρίκαλα, 12:00111. Λαϊκή Αγορά, Παγκράτι Λαμίας, 11:30-14:00112. Πλατεία Ελευθερίας, Λαμία, 09:00-13:00113. Αμύνταιο, Φλώρινα114. Ιατρείο ΕΟΔΥ, Ηπείρου 23, Φλώρινα115. Πνευματικό Κέντρο 'Αμφισσας116. Πλατεία Δημοτικής Αγοράς, Χανιά117. Πλατεία Βουνακίου, Χίος