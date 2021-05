Self test: Μέσα στην εβδομάδα και όχι υποχρεωτικά από αύριο η δήλωση των τεστ - Τι ισχύει για δημόσιο και ιδιωτικό τομέα

Επεκτείνεται στο σύνολο των εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα η διάθεση των δωρεάν αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self tests)

Πότε πληρώνονται οι συντάξεις του Ιουνίου και οι ενταγμένοι στο ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ





Από την Δευτέρα 24/05/2021 έως το Σάββατο 29/05/2021 όλοι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας, καθώς και όσοι έχουν ατομική επιχείρηση, θα μπορούν να προμηθευτούν δύο δωρεάν, ένα για την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 και ένα για την εβδομάδα από 31/05/2021 έως 06/06/2021.Διευκρινίζεται ότι στη διάρκεια της ερχόμενης εβδομάδας από 24/05/2021 έως 30/05/2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας self test από τους ανωτέρω εργαζόμενους έως 24 ώρες πριν την πρώτη ημέρα της εβδομάδας που θα παρέχουν την εργασία τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας και η συνακόλουθη δήλωση του αποτελέσματος στο ΠΣ «».Με άλλα λόγια, για το χρονικό διάστημα 24-30 Μαΐου,Υπενθυμίζεται ότι οι εργαζόμενοι του ιδιωτικού τομέα με σχέση εξαρτημένης εργασίας υποχρεούνται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ στο ΠΣ «ΕΡΓΑΝΗ», στο οποίο οδηγούνται αυτόματα αφού μπουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέξουν «Δήλωση Αποτελέσματος self-test για εργαζόμενο».Στους έχοντες ατομική επιχείρηση συστήνεται να δηλώσουν το αποτέλεσμα του τεστ εισερχόμενοι στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr και επιλέγοντας στη συνέχεια «Δήλωση αποτελέσματος self-test για COVID-19».Σημειώνεται τέλος ότι την εβδομάδα από 24/05/2021 έως 30/05/2021 τα κλιμάκια του ΣΕΠΕ κατά τους επιτόπιους ελέγχους που θα διενεργούν στο πλαίσιο του ελεγκτικού τους έργου θα παρέχουν σχετική πληροφόρηση συστάσεις για την εφαρμογή της Κοινής Υπουργικής Απόφασης σε εργοδότες και εργαζόμενους.Σε συνέχεια της εφαρμογής του υποχρεωτικού μέτρου του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό (COVID-19) στο σύνολο των υπαλλήλων του Δημοσίου που παρέχουν τις υπηρεσίες τους είτε με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους είτε μέσω τηλεργασίας, επισημαίνεται ότι από τη Δευτέρα 24 έως και το Σάββατο 29 Μαΐου θα είναι σε θέση να προμηθευτούν δύο (2) νέους αυτοδιαγνωστικούς ελέγχους (self test), έναν για την εβδομάδα από 24 έως 30 Μαΐου 2021 και έναν για την εβδομάδα από 31 Μαΐου έως 6 Ιουνίου 2021.Διευκρινίζεται ότι η δυνατότητα προμήθειας αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) παρέχεται πλέον και στους εργαζόμενους που συνεχίζουν να προσφέρουν τις υπηρεσίες τους μέσω τηλεργασίας, επεκτείνοντας έτσι τη δυνατότητα διενέργειας αυτοδιαγνωστικού ελέγχου στο σύνολο των εργαζομένων του Δημόσιου Τομέα. Οι εν λόγω εργαζόμενοι απαλλάσσονται από την υποχρέωση δήλωσης αποτελέσματος και οιασδήποτε δυσμενούς συνέπειας, εφόσον κατά το χρονικό διάστημα από 24 Μαΐου έως 6 Ιουνίου δεν παρέχουν τις υπηρεσίες τους με φυσική παρουσία στον τόπο εργασίας τους.Επισημαίνεται ότι για την εβδομάδα από 24 Μαΐου έως 30 Μαΐου 2021 δεν ισχύει η υποχρέωση διενέργειας αυτοδιαγνωστικής δοκιμασίας ελέγχου έως και είκοσι τέσσερις (24) ώρες προ της πρώτης ημέρας της εβδομάδας που ο εργαζόμενος παρέχει την εργασία του με φυσική παρουσία και οι εργαζόμενοι στον Δημόσιο Τομέα μπορούν να υποβάλλονται και να δηλώνουν στην ηλεκτρονική πλατφόρμα self-testing.gov.gr το αποτέλεσμα του διαγνωστικού ελέγχου νόσησης από τον κορωνοϊό COVID-19 έως την Κυριακή 30 Μαΐου 2021.Υπενθυμίζεται ότι η προμήθεια των αυτοδιαγνωστικών ελέγχων (self test) πραγματοποιείται δωρεάν από τα φαρμακεία με την επίδειξη του Αριθμού Μητρώου Κοινωνικής Ασφάλισης (Α.Μ.Κ.Α.) και της αστυνομικής ταυτότητας ή οποιουδήποτε άλλου εγγράφου ταυτοποίησης.Εναλλακτικά του δωρεάν αυτοδιαγνωστικού ελέγχου (self test) οι εργαζόμενοι δύνανται να επιλέξουν τη διεξαγωγή διαγνωστικού ελέγχου (ή PCR test) από επαγγελματία υγείας είτε δωρεάν σε δημόσια δομή στην οποία παρέχεται η σχετική δυνατότητα είτε με δική τους επιβάρυνσή σε ιδιωτική δομή.Την πληρωμή των κύριων και επικουρικών συντάξεων Ιουνίου και τις πληρωμές για τον Απρίλιο των εργαζομένων που είναι ενταγμένοι στον μηχανισμό «» περιλαμβάνει -μεταξύ άλλων- ο προγραμματισμός των καταβολών από Υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων, e-ΕΦΚΑ και ΟΑΕΔ για την εβδομάδα 24-28 Μαΐου. Συνολικά θα καταβληθούν περί τα 2,2 δισ. ευρώ σε πάνω από 4 εκατ. δικαιούχους.Ειδικότερα:- 8,9 εκατ. ευρώ για 16.709 δικαιούχους για την καταβολή αποζημίωσης ειδικού σκοπού από μονομερείς δηλώσεις για τον μήνα Μάρτιο σε επαγγελματίες της τέχνης και του πολιτισμού-4,7 εκατ. ευρώ για 16.707 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ», για την καταβολή του Απριλίου-624.213 ευρώ σε 16.708 δικαιούχους που είναι ενταγμένοι στο Μηχανισμό «ΣΥΝ-ΕΡΓΑΣΙΑ» για το Δώρο Πάσχα-1,3 εκατ. ευρώ σε 2.600 δικαιούχους για αποζημιώσεις ειδικού σκοπού-Την Τρίτη 25 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504, 1 εκατ. ευρώ σε 1.069.040 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών (δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από το τ. ΙΚΑ - ΕΤΑΜ, τις Τράπεζες και τον ΟΤΕ) και το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 1, 3, 5, 7, 9.- Την Τετάρτη 26 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 504,3 εκατ. ευρώ σε 1.069.689 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μισθωτών το ΑΜΚΑ των οποίων λήγει σε 0, 2, 4, 6, 8-Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 474,9 εκατ. ευρώ σε 865.740 δικαιούχους για τις κύριες και επικουρικές συντάξεις των μη μισθωτών, δηλαδή των συνταξιούχων που προέρχονται από τους τέως φορείς ΟΑΕΕ, ΟΓΑ και ΕΤΑΑ.-Την Πέμπτη 27 Μαΐου θα καταβληθεί επίσης ποσό 9,7 εκατ. ευρώ για τακτικές πληρωμές προκαταβολών σύνταξης σε 27.250 δικαιούχους (σημ: Πρόκειται για εκείνους που έλαβαν στα τέλη Απριλίου αναδρομικά την προκαταβολή σύνταξης των 384 ή 360 ευρώ και θα την λαμβάνουν κάθε μήνα μέχρι την απόδοση προσωρινής ή οριστικής σύνταξης)-Την Παρασκευή 28 Μαΐου θα καταβληθεί ποσό 542,9 εκατ. ευρώ σε 913.021 δικαιούχους για κύριες και επικουρικές συντάξεις του Δημοσίου, του τ. ΝΑΤ, τ. ΕΤΑΤ, τ. ΕΤΑΠ-ΜΜΕ και ΔΕΗ.- Κατά την περίοδο 24-28 Μαΐου θα καταβληθούν επίσης 19,5 εκατ. ευρώ σε 620 δικαιούχους σε συνέχεια έκδοσης αποφάσεων για εφάπαξ.- 8.300 ευρώ θα καταβληθούν σε 15 δικαιούχους για κληρονομικές παροχές επικουρικής σύνταξης- Θα καταβληθούν 150.000 ευρώ σε 550 δικαιούχους για πληρωμή ληξιπρόθεσμων οφειλών υγείας σε ασφαλισμένους-5 εκατ. ευρώ σε 39.000 δικαιούχους για καταβολή επιδομάτων ανεργίας και λοιπών-15 εκατ. ευρώ σε 6.000 δικαιούχους στο πλαίσιο επιδοτούμενων προγραμμάτων απασχόλησης-5,5 ευρώ σε 8.000 μητέρες για επιδοτούμενη άδεια μητρότητας.- 1,5 εκατ. ευρώ που αφορούν στα Προγράμματα Κοινωφελούς Χαρακτήρα (καταβολή εισφορών σε φορείς)