Lockdown: Ποιες περιοχές μπαίνουν από σήμερα σε «βαθύ κόκκινο» - Ανησυχία για τις μεταλλάξεις

Σημαντικό στοιχείο, επίσης, το οποίο και υπογράμμισε στην τοποθέτησή της η Καθηγήτρια Παιδιατρικής Λοιμωξιολογίας και μέλος της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων

, είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των 10.500 ενεργών κρουσμάτων στην επικράτεια, τα 5.500 εντοπίζονται στην Αττική.

Από την πλευρά του, ο κ

ανέφερε πως

Ο δήμος Καλυμνίων

Ο δήμος Κορδελιού - Ευόσμου Θεσσαλονίκης

Αττική

Αχαΐα

Εύβοια (πλην Σκύρου)

Μύκονος

Κεφαλονιά

Θάσος και

Ηλεία (πλην δήμου Ανδρίτσαινας - Κρεστένων)

ο Δήμος Αγιάς Λαρίσης

ο Δήμος Τεμπών Λαρίσης

ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης

οι Δήμοι Κορίνθου και Νεμέας

ο Δήμος Άργους - Μυκηνών

ο Δήμος Ζίτσας Ιωαννίνων

Περιφερειακή Ενότητα Θεσσαλονίκης

Περιφερειακή Ενότητα Χαλκιδικής

Περιφερειακή Ενότητα Ρεθύμνου

ο Δήμος Τανάγρας

ο Δήμος Θηβαίων

ο Δήμος Πύδνας - Κολινδρού Πιερίας και

ο Δήμος Καρπάθου

καθηγήτρια

κατά την τακτική ενημέρωση από το υπουργείο Υγείας

α περισσότερα κρούσματα της

του

είναι εγχώρια και όχι εισαγόμενα, μαρτυρώντας την

στην κοινότητα.



Σε ύψιστη επιφυλακή βρίσκονται κυβέρνηση και επιστήμονες για την κατάσταση της πανδημίας στην χώρα μας, καθώς τα κρούσματα βρίσκονται σε υψηλά επίπεδα, τα νοσοκομεία στην περιοχή της πρωτεύουσας πιέζονται ασφυκτικά, ενώ ανησυχία προκαλεί και η διάδοση των μεταλλάξεων. Όλα αυτά, την ώρα που στο τραπέζι, για τα καλά, βρίσκεται και το ενδεχόμενο παράτασης του lockdown στην Αττική.Το κέντρο της Αθήνας, η Δυτική Αττική και ο Πειραιάς είναι οι περιοχές που έχουν... σημάνει συναγερμό αναφορικά με τη σταθεροποίηση τωνσε υψηλά νούμερα. Όπως τόνισαν οι ειδικοί της Επιτροπής Εμπειρογνωμόνων του υπουργείου Υγείας, η επιδημιολογική εικόνα της εβδομάδας δομείταιδηλαδή τον αριθμό των νέων εισαγωγών σε απλές κλίνες COVID-19 (277 χθες έναντι 232 στις 5 Φεβρουαρίου), αλλά και τον αριθμό των διασωληνωμένων, οι οποίοιΣε ολόκληρη την χώρα τα κρούσματα ήταν χθες 1.460, κάτι που δείχνει πως υπέρχει μία σταθεροποίηση μεν, αλλά αυτή είναι σε υψηλά επίπεδα.Την ίδια ώρα, το ιικό φορτίο στις μεγάλες πόλεις και ειδικά στην Αθήνα παραμένει υψηλό, γεγονός που επιτείνει την εύθραυστη κατάσταση όσον αφορά στην εξέλιξη της πορεία του κορωνοϊού στην χώρα μας.Μπορεί στην Αττική να εντοπίστηκαν 722 νέα κρούσματα, σε παρόμοια δηλαδή επίπεδα με τις προηγούμενες ημέρες, ωστόσο το επιδημιολογικό φορτίο πουφέρνει την συζήτηση για παράταση των περιοριστικών μέτρων και μετά την 28η Φεβρουαρίου ολοένα και πιο κοντά.Κυβέρνηση και επιστήμονες αναμένουν την εικόνα της πανδημίας στα μέσα της ερχόμενης εβδομάδας. Τα ημερήσια κρούσματα, η κατάσταση στην Αττική και κυρίως η εικόνα των νοσοκομείων θα είναι εν πολλοίς οι παράγοντες που θα κρίνουν το εάν θα παραταθεί το lockdown.Η κυρία, πάντως, αταν ρωτήθηκε για το αν το lockdown θα αρθεί από τις αρχές Μαρτίου, είπε ότι «το θέμα δεν συζητήθηκε από την Επιτροπή. Το τι θα γίνει από την 1η Μαρτίου και έπειτα θα το δει η επιτροπή την ερχόμενη Τετάρτη όποτε και θα έχει όλα τα νεότερα δεδομένα». Η ίδια είπε ότι δεν μπορούμε να γνωρίζουμε αν αυτό είναι το τελευταίο lockdownπρόσθεσε τονίζοντας ότι ο εμβολιασμός θα βοηθήσει ώστε να μπορέσουμε γρηγορότερα να επιστρέψουμε σε μια σχετική κανονικότητα.«δεν χρειάζεται σε αυτή τη φάση λήψη πρόσθετων μέτρων».Η κυβέρνηση επιθυμεί την σταδιακή επανεκκίνηση της οικονομίας, αναμένει ωστόσο τις εισηγήσεις των επιστημόνων μιας και τα μέχρι τώρα δεδομένα δεν αφήνουν περιθώριο για εφησυχασμό. Στο πλαίσιο αυτό, ακόμα και οι επιστήμονες που στις τηλεοπτικές τους εμφανίσεις έχουν ταχθεί υπέρ της παράτασης του lockdown, αναμένεται να λάβουν πολύ σοβαρά υπόψιν, το ενδεχόμενο, πιθανόν με λειτουργία του λιανεμπορίου με click away, καθώς αναγνωρίζουν πως μία σημαντική μεταβλητή στη εξίσωση είναι και η ενδοοικογενειακή μετάδοση του κορωνοϊού λόγω του lockdown.Η χθεσινή ημέρα ωστόσο έδειξε πως το πρόβλημα δεν εντοπίζεται μόνο στην Αττική αφού ανακοινώθηκαν περιοριστικά μέτρα και σε άλλες περιοχές. Στο πλαίσιο αυτό, ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας, Νίκος Χαρδαλιάς, κατά την ενημέρωση της Παρασκευής, ανακοίνωσε την επιβολή αυστηρών περιοριστικών μέτρων για την Κάλυμνο και το Δήμο Ευόσμου - Κορδελιού Θεσσαλονίκης.Επίσης, δεν παρατείνονται τα περιοριστικά μέτρα στο Δήμο Θήρας, στο Δήμο Αγίου Νικολάου της Περιφερειακής Ενότητας Λασιθίου Κρήτης, στην Περιφερειακή Ενότητα Ζακύνθου, στον Δήμο Εορδαίας, καθώς και στο Δήμο Σπάρτης της Περιφερειακής Ενότητας Λακωνίας. Όπως είπε ο κ. Χαρδαλιάς,Ως εκ τούτου, οι περιοχές αυτές εντάσσονται πλέον στο επίπεδο επιτήρησης («πορτοκαλί»), στο οποίο εξακολουθεί να βρίσκεται και το μεγαλύτερο μέρος της χώρας.Στο επίπεδο αυξημένου κινδύνου εντάσσονται πλέον η Περιφερειακή Ενότητα Κεφαλληνίας, ο Δήμος Θάσου, όλη η Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας (πλην του Δήμου Ανδρίτσαινας-Κρεστένων), ο Δήμος Αγιάς της Περιφερειακής Ενότητας Λάρισας, ο Δήμος Ηρακλείου Κρήτης, οι Δήμοι Κορίνθου και Νεμέας της Περιφερειακής Ενότητας Κορίνθου, ο Δήμος Άργους-Μυκηνών της Περιφερειακής Ενότητας Αργολίδας, καθώς και ο Δήμος Ζίτσας της Περιφερειακής Ενότητας Ιωαννίνων, όπως ανέφερε πριν από λίγο ο υφυπουργός Πολιτικής Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων, Νίκος Χαρδαλιάς.Σταθεροποίηση στην εξέλιξη της επιδημίας παρατηρείται στην Θεσσαλονίκη, με τα 142 νέα κρούσματα που καταγράφηκαν χθες να κινούνται σε επίπεδα παρόμοια με αυτά των προηγούμενων ημερών. Την ανησυχία στην περιοχή ωστόσο επιφέρουν όχι τόσο ο αριθμός των κρουσμάτων (1.200 τα ενεργά), όσο η επικράτηση των μεταλλαγμένων στελεχών του ιού και συγκεκριμένα η κυκλοφορία της νοτιοαφρικανικής μετάλλαξης στην περιοχή του Ευόσμου.Όπως είπε ηΌπως χαρακτηριστικά σημείωσε η κυρία, το στέλεχος της μετάλλαξης της Νοτίου Αφρικής, αντίθετα με το βρετανικό που έχει επικρατήσει σε ποσοστό 40%, είναι μεν περιχαρακωμένο σε κάποιες περιοχές αλλά επηρεάζει την αποτελεσματικότητα των εμβολίων. «Για τον περιορισμό της διασποράς αυτού του στελέχους και σε άλλες περιοχές, εκτός από την επιβολή αυστηρού lockdown συστήνουμε εκτεταμένο testing για έγκαιρη ιχνηλάτηση των φορέων», εξήγησε η καθηγήτρια Παιδιατρικής.Ένα ακόμα στοιχείο το οποίο χρήζει προσοχής είναι η διασπορά του κορωνοϊού στους χώρους εργασίας, κάτι το οποίο έθιξε η κυρία Παπαευαγγέλου. Αυτός είναι και ο λόγος που κυβέρνηση και ειδικοί αυστηροποίησαν τον τρόπο χορήγησης πιστοποιητικών κατ’ εξαίρεση μετακίνησης για τους εργαζόμενους, με τις νέες βεβαιώσεις να τίθενται σε ισχύ από χθες.Η Βάνα Παπαευαγγέλου εξήγησε πως το γεγονός πως κάθε μέρα βρισκόμαστε στη δουλειά μας με τους ίδιους ανθρώπους,Ωστόσο, σημείωσε πως δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι κάθε ένας από τους συναδέλφους έχει τον δικό του οικογενειακό και κοινωνικό περίγυρο. Αυτός είναι και ο λόγος, όπως είπε, που δεν πρέπει να χαλαρώνουμε.σημείωσε η κυρία Παπαευαγγέλου. Έτσι, ο ιός μεταδίδεται από τον εργασιακό στον οικογενειακό χώρο και τίθενται σε κίνδυνο άτομα μεγαλύτερης ηλικίας και ευπαθείς ομάδες.Αναστέλλεται η λειτουργία του λιανεμπορίου, καθώς και των κομμωτηρίων, των κουρείων, των κέντρων αισθητικής καθώς και των υπηρεσιών διαιτολογίας και διαιτολογικών μονάδων, των υπηρεσιών προσωπικής υγιεινής και φροντίδας σώματος, αλλά και των ΚΤΕΟ και των πρακτορείων ΟΠΑΠ.Αναστέλλεται, επίσης, η δια ζώσης λειτουργία των σχολείων όλων των βαθμίδων και των βρεφονηπιακών σταθμών. Τα σχολεία θα λειτουργούν με τη μέθοδο της τηλεκπαίδευσης. Να σημειωθεί ότι τα Δημοτικά Σχολεία και οι Βρεφονηπιακοί Σταθμοί θα συνεχίσουν να λειτουργούν στους Δήμους Μυκόνου και Θήρας μόνο, λόγω της μη ανίχνευσης μεταλλάξεων, αλλά και των ιδιαίτερων χαρακτηριστικών των αιτιών της διασποράς του ιού στα νησιά αυτά.Ελαχιστοποιούνται οι μετακινήσεις από και προς τους Δήμους – η είσοδος και η έξοδος από αυτούς του πέντε δήμους επιτρέπεται μόνο για λόγους εργασίας.Αναστέλλεται, επίσης, η λειτουργία των Δικαστηρίων.Δεν επιτρέπεται, επίσης, η τέλεση κάθε είδους λειτουργιών και ιεροπραξιών παρουσία πιστών στους χώρους λατρείας, με εξαίρεση τις κηδείες, καθώς και η ατομική προσευχή.Επιπλέον, με δεδομένα τα ευρήματα που προέκυψαν από την ιχνηλάτηση, στις περιοχές αυτές αναστέλλεται και η οικοδομική δραστηριότητα για τις επόμενες 15 ημέρες.Δεν επιτρέπεται η κυκλοφορία των πολιτώνμε μοναδική εξαίρεση τη μετακίνηση για λόγους υγείας, για λόγους εργασίας και για σύντομη βόλτα κατοικίδιου γύρω από τη μόνιμη κατοικία. Υπενθυμίζεται πως η απαγόρευση κυκλοφορίας από τις 18:00 έως τις 05:00 ισχύει για σήμερα και αύριο και στην Αττική.Ιδιαίτερα για τις περιοχές αυτές, τονίζεται η ανάγκη πιστής τήρησης τόσο του μέτρου της υποχρεωτικής χρήσης μάσκας σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους και της τήρησης των αποστάσεων, καθώς και την εφαρμογή της τηλε-εργασίας στο μέγιστο δυνατό βαθμό (τουλάχιστον 50% για τις περιοχές αυτές).Τα καταστήματα εστίασης λειτουργούν, όπως και σε όλη τη χώρα, με τη μέθοδο του take away και του delivery. Όσον αφορά στο take away, υπενθυμίζεται ότι αυτό δεν αποτελεί αυτοτελή λόγο μετακίνησης.