HELLENiQ ENERGY: Από τη γνώση στην πράξη, από την εκπαίδευση στην εξέλιξη
HELLENiQ ENERGY: Από τη γνώση στην πράξη, από την εκπαίδευση στην εξέλιξη
Από την πρακτική άσκηση έως την απασχόληση νέων αποφοίτων, ο Όμιλος χτίζει γέφυρες ανάμεσα στην εκπαίδευση και την αγορά εργασίας
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Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διαχείριση ανθρώπων και οι προοπτικές εξέλιξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής ανάπτυξης αλλά και βασικά κριτήρια επιλογής εργοδότη. Για όσους ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία, όπως και για τους εργαζομένους που επιδιώκουν το επόμενο βήμα, οι ευκαιρίες μάθησης και ανάληψης ευθύνης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Στον χώρο της ενέργειας, ο διάλογος αυτός συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό του κλάδου. Η τεχνική γνώση συναντά τις ψηφιακές εφαρμογές, τη σύνθετη επιχειρηματική σκέψη και την ανάγκη για συνεργασία. Οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν εμπειρία που θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν τις συνθήκες, ώστε οι άνθρωποί τους να εξελίσσονται μαζί με τις δραστηριότητές τους.
Σε αυτήν τη σύνδεση επενδύει τα τελευταία χρόνια η HELLENiQ ENERGY, εντάσσοντας την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στις στρατηγικές της προτεραιότητες. Μέσα από προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής διαδρομής, από την πρώτη επαφή με την εργασία έως τη συνεχή επιμόρφωση, ο Όμιλος συνδέει τις επιχειρησιακές του ανάγκες με τις φιλοδοξίες ανθρώπων που αναζητούν ευκαιρίες, καθοδήγηση και προοπτική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
Η συζήτηση για το μέλλον της εργασίας αποκτά ολοένα μεγαλύτερη βαρύτητα για τις επιχειρήσεις. Η ανάπτυξη δεξιοτήτων, η διαχείριση ανθρώπων και οι προοπτικές εξέλιξης αποτελούν κρίσιμους παράγοντες επιχειρηματικής ανάπτυξης αλλά και βασικά κριτήρια επιλογής εργοδότη. Για όσους ξεκινούν την επαγγελματική τους πορεία, όπως και για τους εργαζομένους που επιδιώκουν το επόμενο βήμα, οι ευκαιρίες μάθησης και ανάληψης ευθύνης αποκτούν ιδιαίτερη σημασία.
Στον χώρο της ενέργειας, ο διάλογος αυτός συνδέεται άμεσα με τον μετασχηματισμό του κλάδου. Η τεχνική γνώση συναντά τις ψηφιακές εφαρμογές, τη σύνθετη επιχειρηματική σκέψη και την ανάγκη για συνεργασία. Οι νέοι επαγγελματίες αναζητούν εμπειρία που θα τους επιτρέψει να αξιοποιήσουν τις σπουδές τους, ενώ οι επιχειρήσεις καλούνται να διαμορφώσουν τις συνθήκες, ώστε οι άνθρωποί τους να εξελίσσονται μαζί με τις δραστηριότητές τους.
Σε αυτήν τη σύνδεση επενδύει τα τελευταία χρόνια η HELLENiQ ENERGY, εντάσσοντας την ανάπτυξη γνώσεων και δεξιοτήτων στις στρατηγικές της προτεραιότητες. Μέσα από προγράμματα που καλύπτουν διαφορετικά στάδια της επαγγελματικής διαδρομής, από την πρώτη επαφή με την εργασία έως τη συνεχή επιμόρφωση, ο Όμιλος συνδέει τις επιχειρησιακές του ανάγκες με τις φιλοδοξίες ανθρώπων που αναζητούν ευκαιρίες, καθοδήγηση και προοπτική.
Διαβάστε περισσότερα: newmoney.gr
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