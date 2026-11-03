Τι αλλάζει στις τιτλοποιήσεις: Το ευρωπαϊκό «λίφτινγκ» που μπορεί να ανοίξει τον δρόμο για περισσότερα δάνεια

Η Ευρώπη επιχειρεί να ξαναβάλει τις τιτλοποιήσεις στο παιχνίδι, δίνοντας στις τράπεζες μεγαλύτερη δυνατότητα να απελευθερώνουν κεφάλαια και να χρηματοδοτούν επιχειρήσεις και νοικοκυριά. Το παράδειγμα του «Ηρακλή» στην Ελλάδα και οι προειδοποιήσεις της ΕΚΤ για τους κινδύνους.



Η Ευρώπη θέλει να ξαναδώσει ζωή σε μια αγορά που για χρόνια αντιμετωπιζόταν με καχυποψία: την αγορά των τιτλοποιήσεων. Ο στόχος είναι να αξιοποιηθεί καλύτερα ένα εργαλείο που μπορεί να βοηθήσει τις τράπεζες να διαχειριστούν τα δάνειά τους, να περιορίσουν τα κεφάλαια που δεσμεύουν για την κάλυψη κινδύνων και, τελικά, να αποκτήσουν μεγαλύτερη δυνατότητα χορηγήσεων προς την πραγματική οικονομία.



Το θέμα βρέθηκε στο επίκεντρο της συνέντευξης που παραχώρησε στο Bloomberg ο Πέδρο Ματσάδο, μέλος του Εποπτικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, στους δημοσιογράφους Νίκολας Κόμφορτ και Εστέμπαν Ντουάρτε, στις 30 Οκτωβρίου 2026. Ο ίδιος τάσσεται υπέρ της αναζωογόνησης της αγοράς, επισημαίνει όμως ότι η επιστροφή των τιτλοποιήσεων δεν μπορεί να γίνει χωρίς αυστηρούς κανόνες, διαφάνεια και πραγματική μεταφορά πιστωτικού κινδύνου.



Με απλά λόγια, η Ευρώπη θέλει οι τράπεζες να μπορούν να μετατρέπουν μέρος των δανείων που έχουν στα χαρτοφυλάκιά τους σε τίτλους, να τους διαθέτουν σε επενδυτές και να χρησιμοποιούν τον χώρο που δημιουργείται στους ισολογισμούς τους για νέες χρηματοδοτήσεις. Δεν πρόκειται για διαγραφή των δανείων ούτε για αυτόματη εξαφάνιση του κινδύνου. Πρόκειται για διαφορετική κατανομή του κινδύνου μεταξύ τραπεζών και επενδυτών, με την προϋπόθεση ότι η συναλλαγή είναι σωστά σχεδιασμένη.

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