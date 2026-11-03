Apple: Εφτασε αξία 5 τρισ. δολάρια με κέρδη-ρεκόρ, αλλά η μετοχή της υποχωρεί

Η εταιρεία ξεπέρασε τις προβλέψεις των αναλυτών με έσοδα 114,5 δισ. δολαρίων, ωστόσο οι ανησυχίες για το κόστος παραγωγής και τις υψηλές προσδοκίες των επενδυτών ασκούν πιέσεις στη μετοχή της - Ξεπέρασε την Nvidia και αναδείχθηκε ξανά πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο

Wall Street, καθώς η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής της τους τελευταίους μήνες έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια για οποιαδήποτε απογοήτευση των επενδυτών.



Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδα 114,5 δισ. δολαρίων για το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτους 2026, αυξημένα κατά 12% σε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για 113,5 δισ. δολάρια. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σε 30,7 δισ. δολάρια, ενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν στα 2,10 δολάρια.



, η μετοχή υποχώρησε περίπου 2,8% στις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις προειδοποιήσεις για την αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων, τους περιορισμούς στην προσφορά και τις πιέσεις που ενδέχεται να δεχθούν τα περιθώρια κέρδους.



Άνοδος 25% και ένα τρισεκατομμύριο δολάρια σε χρηματιστηριακή αξία Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η μετοχή της Apple έχει ενισχυθεί κατά περίπου 25% από τα χαμηλά επίπεδα στα τέλη Ιουνίου, προσθέτοντας σχεδόν 1 τρισ. δολάρια στη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε στη σταθερή αύξηση των εσόδων και κυρίως στην ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες έχουν καταστήσει την Apple ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες των υπόλοιπων τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη.



Την Παρασκευή, η Apple ξεπέρασε την Nvidia και αναδείχθηκε ξανά στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, με χρηματιστηριακή αξία 5,03 τρισ. δολαρίων. Ωστόσο, η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή επίδοση έχει δημιουργήσει έναν σημαντικό κίνδυνο: η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 36 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, σχεδόν στο διπλάσιο της αποτίμησης του δείκτη S&P 500.



99ο εκατοστημόριο της ιστορικής της αποτίμησης και όταν κάτι έχει τιμολογηθεί τόσο υψηλά, υπάρχει κίνδυνος εάν προκύψει κάτι απρόβλεπτο», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπεν Κάριου, συνδιευθυντής επενδύσεων της Tandem Investment Advisors, η οποία κατέχει μετοχές της εταιρείας.



Όπως εξήγησε, η Apple αντιμετωπίζεται σήμερα ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όμως εάν η ανάπτυξή της αποδειχθεί ασθενέστερη από τις προβλέψεις, οι επενδυτές ενδέχεται να αναθεωρήσουν την αποτίμηση που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.



Το αναδιπλούμενο και πανάκριβο iPhone duo Καθοριστικό ρόλο στις προοπτικές της Apple αναμένεται να διαδραματίσει το νέο iPhone Duo, το πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της εταιρείας και μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαστικές αλλαγές στην ιστορία του iPhone. Η συσκευή, η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα με τιμή εκκίνησης τα 1.999 δολάρια, αποτελεί βασικό στοιχείο της στρατηγικής της Apple για την ενίσχυση των εσόδων της μέσω ακριβότερων προϊόντων.



Κλείσιμο Duo «κάτι παραπάνω από εξαιρετική», ενώ οι χρόνοι παράδοσης έχουν επεκταθεί ακόμη και μέσα στο 2027. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μεγάλες αναμονές δεν αποδεικνύουν απαραίτητα εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς μπορεί να αντανακλούν και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των συσκευών.



Παράλληλα, αναφορές για ρωγμές στις οθόνες ορισμένων συσκευών έπειτα από περιορισμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν επιφυλάξεις στους καταναλωτές που δεν σπεύδουν να αγοράσουν προϊόντα νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, το iPhone Duo θα μπορούσε να δημιουργήσει έσοδα μεταξύ 28 και 32 δισ. δολαρίων κατά το οικονομικό έτος 2027.



Η υψηλή τιμή του εκτιμάται επίσης ότι θα ενισχύσει τη μέση τιμή πώλησης των iPhone, εφόσον καταναλωτές στραφούν προς το αναδιπλούμενο μοντέλο αντί των φθηνότερων Pro και Pro Max.

Το επόμενο μεγάλο τεστ για την Apple Τα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα επιβεβαιώνουν ότι η Apple διατηρεί ισχυρή εμπορική δυναμική, με έσοδα 479 δισ. δολαρίων για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026, αυξημένα κατά 15%.



Παρά τα καλύτερα των αναμενομένων οικονομικά αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα (2/11), η Apple βρίσκεται αντιμέτωπη με την αυξανόμενη επιφυλακτικότητα τηςκαθώς η εντυπωσιακή άνοδος της μετοχής της τους τελευταίους μήνες έχει περιορίσει σημαντικά τα περιθώρια για οποιαδήποτε απογοήτευση των επενδυτών.Η εταιρεία ανακοίνωσε έσοδαγια το τέταρτο τρίμηνο του οικονομικού έτουςαυξημένα κατάσε ετήσια βάση, ξεπερνώντας τις εκτιμήσεις των αναλυτών για. Τα καθαρά κέρδη ανήλθαν σεενώ τα κέρδη ανά μετοχή διαμορφώθηκαν σταΩστόσοη μετοχή υποχώρησε περίπουστις μετασυνεδριακές συναλλαγές, καθώς οι επενδυτές επικεντρώθηκαν στις προειδοποιήσεις για την αύξηση του κόστους των εξαρτημάτων, τους περιορισμούς στην προσφορά και τις πιέσεις που ενδέχεται να δεχθούν τα περιθώρια κέρδους.Σύμφωνα με ανάλυση του Bloomberg, η μετοχή της Apple, προσθέτοντας σχεδόνστη χρηματιστηριακή αξία της εταιρείας. Η άνοδος αυτή στηρίχθηκε στη σταθερή αύξηση των εσόδων και κυρίως στην ισχυρή παραγωγή ελεύθερων ταμειακών ροών, οι οποίες έχουν καταστήσει την Apple ιδιαίτερα ελκυστική για επενδυτές που ανησυχούν για τις τεράστιες δαπάνες των υπόλοιπων τεχνολογικών κολοσσών στην τεχνητή νοημοσύνη.Την Παρασκευή, η Apple ξεπέρασε τηνκαι αναδείχθηκε ξανά στην πολυτιμότερη εισηγμένη εταιρεία στον κόσμο, για πρώτη φορά από τον Ιούλιο, με χρηματιστηριακή αξία. Ωστόσο, η εντυπωσιακή χρηματιστηριακή επίδοση έχει δημιουργήσει έναν σημαντικό κίνδυνο: η μετοχή διαπραγματεύεται περίπου 36 φορές τα εκτιμώμενα κέρδη των επόμενων 12 μηνών, σχεδόν στο διπλάσιο της αποτίμησης του δείκτηΠρόκειται για ένα από τα υψηλότερα επίπεδα αποτίμησης της Apple από το 2008, γεγονός που καθιστά τη μετοχή ευάλωτη ακόμη και σε σχετικά μικρές αποκλίσεις από τις προσδοκίες. «Η Apple βρίσκεται στοτης ιστορικής της αποτίμησης και όταν κάτι έχει τιμολογηθεί τόσο υψηλά, υπάρχει κίνδυνος εάν προκύψει κάτι απρόβλεπτο», δήλωσε στο Bloomberg ο Μπεν Κάριου, συνδιευθυντής επενδύσεων της Tandem Investment Advisors, η οποία κατέχει μετοχές της εταιρείας.Όπως εξήγησε, η Apple αντιμετωπίζεται σήμερα ως ασφαλές επενδυτικό καταφύγιο, όμως εάν η ανάπτυξή της αποδειχθεί ασθενέστερη από τις προβλέψεις, οι επενδυτές ενδέχεται να αναθεωρήσουν την αποτίμηση που είναι διατεθειμένοι να πληρώσουν.Καθοριστικό ρόλο στις προοπτικές της Apple αναμένεται να διαδραματίσει το νέοτο πρώτο αναδιπλούμενο μοντέλο της εταιρείας και μία από τις μεγαλύτερες σχεδιαστικές αλλαγές στην ιστορία του iPhone. Η συσκευή, η οποία κυκλοφόρησε τον περασμένο μήνα με τιμή εκκίνησης τα 1.999 δολάρια,για την ενίσχυση των εσόδων της μέσω ακριβότερων προϊόντων.Η εταιρεία έχει χαρακτηρίσει τη ζήτηση για το«κάτι παραπάνω από εξαιρετική», ενώ οι χρόνοι παράδοσης έχουν επεκταθεί ακόμη και μέσα στο 2027. Ωστόσο, αναλυτές επισημαίνουν ότι οι μεγάλες αναμονές δεν αποδεικνύουν απαραίτητα εξαιρετικά υψηλή ζήτηση, καθώς μπορεί να αντανακλούν και την περιορισμένη διαθεσιμότητα των συσκευών.Παράλληλα, αναφορές για ρωγμές στις οθόνες ορισμένων συσκευών έπειτα από περιορισμένη χρήση ενδέχεται να δημιουργήσουν επιφυλάξεις στους καταναλωτές που δεν σπεύδουν να αγοράσουν προϊόντα νέας τεχνολογίας. Σύμφωνα με εκτιμήσεις του Bloomberg Intelligence, το iPhone Duo θα μπορούσεκατά το οικονομικό έτος 2027.Η υψηλή τιμή του εκτιμάται επίσης ότι θα ενισχύσει τη μέση τιμή πώλησης των iPhone, εφόσον καταναλωτές στραφούν προς το αναδιπλούμενο μοντέλο αντί των φθηνότερωνκαιΤα αποτελέσματα που ανακοίνωσε τη Δευτέρα επιβεβαιώνουν ότι η Apple διατηρεί ισχυρή εμπορική δυναμική, με έσοδα 479 δισ. δολαρίων για το σύνολο του οικονομικού έτους 2026, αυξημένα κατά 15%.

Ωστόσο, η διοίκηση προειδοποίησε για πιέσεις από το αυξημένο κόστος μνήμης και τις επενδύσεις στην τεχνητή νοημοσύνη, προβλέποντας μεικτό περιθώριο κέρδους μεταξύ 45% και 46% για το τρίμηνο του Δεκεμβρίου, έναντι 47,9% στο προηγούμενο τρίμηνο.



Η εξέλιξη αυτή αναδεικνύει την πρόκληση που αντιμετωπίζει η εταιρεία: ακόμη και ισχυρά οικονομικά αποτελέσματα ενδέχεται να μην αρκούν για τη διατήρηση της ανοδικής πορείας μιας μετοχής που έχει ήδη ενσωματώσει ιδιαίτερα αισιόδοξες προβλέψεις.



Το ενδιαφέρον της Wall Street στρέφεται πλέον στις πραγματικές πωλήσεις του iPhone Duo, στη δυνατότητα αύξησης των ταμειακών ροών και στην ικανότητα της Apple να διατηρήσει την κερδοφορία της σε ένα περιβάλλον υψηλότερου κόστους.



Με την αποτίμησή της κοντά στα 5 τρισ. δολάρια, η μεγαλύτερη πρόκληση για την Apple δεν είναι μόνο να συνεχίσει να αναπτύσσεται, αλλά να δικαιολογήσει τις εξαιρετικά υψηλές προσδοκίες που έχουν ήδη ενσωματωθεί στην τιμή της μετοχής της.

03.11.2026, 09:15